Takavuosien huippu­suunnistajan mukaan tonttu­tervehdykseen tarvittiin kahdeksan kilometriä juoksua.

Suomen menestynein suunnistaja Minna Kauppi julkaisi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa joulutervehdyksen, jonka laatimiseen oli tarvittu reipas annos liikuntaa.

Urallaan muun muassa yhdeksän maailman­mestaruutta saavuttanut Kauppi teki niin sanottua gps-taidetta.

Lahdessa asuva Kauppi julkaisi kuvan Tapanilan maastoissa juoksemansa lenkin gps-reitistä, josta muodostui tonttuhahmo.

Maailmalla tällaista toimintaa on usein kutsuttu Strava-taiteeksi sen takia, että monet tekijät ovat julkaisseet aikaan­saannoksensa Stravassa. Se on pyöräilijöiden ja muiden kestävyyslajien urheilijoiden ja harrastajien käyttämä verkkopalvelu, jossa voi muun muassa jakaa pyörällä ajettuja tai juostuja gps-reittejä.

Yleensä pyörällä ajetut ja juostut reitit ovat kulkeneet teitä ja katuja pitkin. Kauppi sen sijaan teki omansa suunnistamalla ja eteni metsässä.

”Piirsin tontun kartalle, matkalle sopivia rasteja ja suunnistin tarkasti viivaa pitkin. Polkujenkin viertä pitää juosta, kun pitää tehdä taidetta eikä optimoida reitinvalintaa”, Kauppi viestitti metodistaan.

Kaupin mukaan tonttureitin pituus oli noin kahdeksan kilometriä.

”Kun on pakkasta ja vähän lunta, metsässä on tosi hyvä vielä juosta. Tässä treenissä motivoivaa on jälleen kerran tulos. Hyvä suunta- ja lähtösuuntaharjoitus, varsinkin kun kompassi kuplaantui perinteiseen tapaan pakkasella ja sai mennä ilman”, Kauppi kirjoitti Instagramissa.

Kauppi kertoi, että jotain vastaavaa saattaa olla tulossa lisää. Hän ei ole kuitenkaan ensimmäinen suunnistaja, joka oli juossut jouluaiheisen reitin.

