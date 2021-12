Olahin vuoteen on mahtunut kaksi suurta pettymystä ja yksi iso oivallus.

Pöytätennismaailman kuuma puheenaihe oli keskiviikkona Helsingin Ruskeasuon urheiluhallin pöytätennissalissa, suomalaispelaaja Alex Naumin kädessä.

Se on mailavalmistaja Stigan kuusikulmainen maila, jollaisella 19-vuotias ruotsalainen Truls Möregårdh voitti aiemmin tällä viikolla MM-hopeaa Houstonissa.

Kuusikulmaisessa mailassa on ainakin teoriassa suurempi parhaan osuman tuottava lyöntialue eli ”sweet spot”.

Suomen ykköspelaaja Benedek Olah pallotteli hetken kuusikulmaisella mailalla, jota hän kertoi kokeilleensa ensimmäisen kerran muutama päivä sitten.

”En mä halua pelata tällä”, Olah nauroi.

Sen jälkeen hän kaivoi kassistaan kaksi omaa mailaansa ja alkoi havainnollistaa, miten jokainen saman valmistajan samanmallinen mailakin on yksilöllinen.

Olah tarttui mailaan kahdella sormella, koputteli sen puista vartta päätänsä vasten ja vertasi ääntä toiseen mailaan. Olah kehotti muitakin koputtamaan mailallaan omaa päätään, kuulostelemaan yläsävelsarjoja ja tiedusteli päävalmentaja Mattias Bergkvistilta, mitä puuta mailaan käytetään.

Päävalmentaja osasi kertoa, että mailan puuosat valmistetaan kolmesta eri puulajista, joita löydetään Afrikasta ja Japanista, mutta puulajien nimet olivat niin erikoisia, ettei päävalmentajan kännykästäkään löytynyt apua niiden suomentamiseen.

”Minä pidän omasta mailastani enemmän, se on vähän erilainen kuin Alexilla, koska pelityylinikin on erilainen”, Olah selvitti.

Oman pelityylinsä Olah määritteli pelaamiseksi ”korkealla laadulla ja riskirajoilla”.

”Se ei välttämättä ole hienoa katsottavaa. Lyön lujaa ja kovaa, lyhyttä palloa kunnes vastustaja pelaa vähän liian korkean pallon. Minulla on maailman kovin rysty tai yksi maailman kovimmista. Tai no, joihinkin palloihin se on maailman kovin, kyllä niin voi sanoa”, Olah sanoi.

Myös Olah oli mukana Houstonin MM-kisoissa, mutta hänen pelinsä päättyivät toiselle kierrokselle. Olah sanoi pitävänsä tulosta erinomaisena sen vuoksi, että hän oli saanut ennen MM-kisoja rajun ruokamyrkytyksen Tunisiasta.

”Olin maanantaina lääkärissä, joka määräsi minut vatsaseulontaan. Sanoin, että minulla on torstaina lento jenkkeihin, ja lääkäri sanoi, ettei minun kannattaisi lähteä.”

Olah sanoi halunneensa silti Houstoniin ”ihan turistina”, koska ei ollut aiemmin käynyt Yhdysvalloissa ja koska matka oli jo maksettu, eikä sitä voinut perua.

”Ihan sairasta, että voitin ekan pelin ja toisenkin pelasin hyvin. Oikea jalka meni ihan jumiin, se oli ihan hullu tuska. Olin pelin jälkeen niin väsynyt, että mietin, jaksanko ryömiä tai vieriä suihkuun. Nyt en enää edes muista, meninkö suihkuun. Kahden vuoden tärkein kisa meni roskapostiin”, Olah sanoi.

Olah kertoi, ettei vatsatauti ole vieläkään hellittänyt.

”Pari päivää sitten koetin treenata, ja päässä alkoi pyöriä. Olin kuin kännissä. Eilen kävin kaupassa ja pesin pyykkiä ja olin aivan kuollut. Lääkäri ei osannut sanoa syytä”, Olah kertoi.

Kesken haastattelun Olah pyysi taukoa vatsakrampin takia. Niinpä hänen pelaamisensa torstaina Kisakallion urheiluopistolla käynnistyvässä Finlandia Open -turnauksessa on epävarmaa.

”Hirveä soija. Eihän tässä tarvitsekaan treenata, kun jo istumisesta tulee hiki”, Olah heitti tauon jälkeen.

MM-kisat oli kuluvan vuoden toinen pettymys Suomen ykköspelaajalle. Ensimmäinen oli jääminen vaille olympiapaikkaa huhtikuun olympiakarsinnassa.

”Olympiakisat on kuin tutkinto. Kaikki edut ja mahdollisuudet mitä se tuo, se on kuin lääkis. Kauanko lääkäriksi pitää opiskella? On se lääkis”, Olah selvitti olympialaisten merkitystä.

Hän sai itse maistaa olympiaurheilijan statusta pelatessaan Rio de Janeiron olympialaisissa 2016.

”Se merkitsi, että kaikki siihen mennessä tehty oli kannattanut. Se todisti minulle itsellenikin, että se oli kannattanut, kaikki mitä olin treenannut, kaikki mitä olin ripuloinut. Se fiilis oli ihan jäätävän hieno, olympiakisat on urheilun kruunu”, vaikka MM-kisat ovat yleensä tasoltaan kovemmat.

Tokion olympialaisista rannalle jääminen huhtikuun olympiakarsinnassa oli Olahille järkytys.

”Mietin, että miten en päässyt, mitä kaikkea olin tehnyt sen eteen. Ja se miten pelasin, olin ihan jäätävän huono. Olin niin huono, että olisin pelannut paremmin, jos en olisi treenannut ollenkaan”, Olah kertasi.

Olah kertoi käyneensä läpi kaikki mahdolliset syyt epäonnistumiselle. Oliko hän harjoitellut liikaa? Olisiko henkiseen valmennukseen pitänyt panostaa enemmän?

Mikään näistä ei kuitenkaan kelvannut selitykseksi.

”En vain löytänyt rentoa omaa peliä.

Kesän jälkeen Olahin lapa kääntyi osoittamaan taas ylöspäin. Syyskuussa Qatarissa pelatussa WTT Star Contender -turnauksessa Olah pelasi parhaan kansainvälisen kisansa moneen vuoteen ja kukisti matkallaan puolivälieriin maailmanlistan sijalle 12 rankatun eteläkorealaisen Woojin Wangin.

”Se voitto tuli niin helposti, ettei se tuntunut miltään”, Olah kertoi.

Mikä on siis muuttunut?

”Olen paljon rennompi nyt. Opin, että on pakko ottaa rennommin. Se joka tekee eniten töitä, ei välttämättä voita. Älä stressaa, se toimii aina”, Olah naureskeli.

