HIFK päihitti Vaasan Sportin vieraskentällä vauhdikkaassa ja fyysisessä liigakamppailussa.

Sport–HIFK 2–3

Arki-iltojen liigaottelut eivät usein kuulu kaikkein viihdyttävimpiin. Väljästi täytetyille lehtereille päätyy työ- tai koulupäivien väsyttämiä katsojia, ja energian puute tarttuu herkästi myös jäälle.

Keskiviikkona Vaasan Sport ja Helsingin IFK eivät kuitenkaan tyytyneet vain pelailemaan kalenteriin merkattua ottelua alta pois. Kuparisaaressa nähtiin aidosti vauhtia, fyysisiä otteita ja tunnetta – lähes suoranaista vanhan ajan kiekkoa, jossa voittajaksi selviytyi lopulta vierasjoukkue.

”Tiesimme, ettei tämä Vaasa ole helppo paikka, vaan varsinkin ekassa erässä kotijoukkue tulee kovaa. Pystyimme ihan hyvin vastaamaan siihen”, HIFK-hyökkääjä Micke-Max Åsten kertoi ottelun jälkeen HS:lle.

Åsten on tunnettu liigajäillä ärsyttäjänä ja työmyyränä, mutta viime kevään pudotuspeleissä hän oli lähes sensaatiomaisesti piste per peli -tahdissa. Nyt tehotahti on taas rauhoittunut: 24 ottelussa tilille on kertynyt maali ja kaksi syöttöpistettä.

Keskiviikon kohtaamisen kaltaiset ottelut ovat niitä, joissa alaketjujen vääntäjät pääsevät oikeuksiinsa. Åsten ja neloskentän ketjukaverit Otto Karvinen ja Petteri Wirtanen taklasivat, raatoivat ja taistelivat väsymättä.

Vaikka tehopisteitä ei tullutkaan, heidän panoksensa oli voiton kannalta merkittävä.

”Oli niin sanotusti hyvää jyystämistä ja miekkailua”, Åsten naurahti.

"Saimme vietyä peliä vastustajan päähän, eivätkä he saaneet ainakaan hirveän montaa paikkaa.”

Molemmat joukkueet osuivat avauskympillä kertaalleen. Hiljattain Sportin riveihin liittynyt puolustaja Tyler Nanne vei joukkueensa johtoon, kun hän vippasi läpiajosta takayläkulmaan ensimmäisen liigamaalinsa.

Tasoituksesta vastasi IFK:n ylivoima. Kaksiminuuttinen veteli viimeisiään, kun Jere Innala löysi suorassa hyökkäyksessä maalinedustalle vapaaksi unohdetun Eetu Koivistoisen, ja IFK:n kultakypärä jatkoi terävän syötön ohi maalivahti Rasmus Reijolan.

Onnistumisen ansiosta IFK on tehnyt ylivoimamaalin jo seitsemässä perättäisessä ottelussa. Åsten arvioi, että ylivoiman huippuotteiden perustana on ollut kova työnteko.

”Hirveästi en ole itse päässyt osallistumaan ylivoima­palavereihin, mutta niitä on näyttänyt olevan kalenterissa aika paljon. Ei siihen ole mitään hokkuspokkustemppuja – [apuvalmentaja Cory] Murphy kertoo, kuinka pelataan”, Åsten kuvaili.

Tehoja toi keskiviikkoillassa myös alivoima. Teemu Tallberg karkasi vajaalla pelatessa läpiajoon, ja kun IFK-kapteenia rikottiin, Olli Palola pääsi ujuttamaan rangaistuslaukauksesta vieraiden toisen osuman.

Avauserässä onnistunut Nanne liittyi Sportiin samasta Bratislava Capitalsin joukkueesta, josta IFK:n riveihin saapui puolustaja Sam Jardine. Toisessa erässä olikin Jardinen vuoro avata maalitilinsä Suomen kaukaloissa.

Sebastian Stålberg iski päätöserän alussa Sportille 2–3-kavennuksen. Tasoituksen hakeminen venyi aina ottelun loppuhetkille saakka, mutta edes ilman maalivahtia pelaaminen ei enää tuottanut lisäosumia kumpaankaan päätyyn.

IFK on ollut Sportille varsin ikävä vastus. Edellisen kerran vaasalaiset ottivat helsinkiläisistä kolmen pisteen voiton lokakuussa 2017.

Tuon jälkeen joukkueet ovat kohdanneet nyt 16 kertaa niin, että IFK on napannut vähintään jatkoaikatappiosta myönnettävän yhden pisteen – usein enemmänkin.