Lumetusongelmat estivät ladun rakentamisen normaalille reitille vuoden 1994 olympia­maisemissa.

Jos huipputason hiihtäjiltä ja valmentajilta kysyttäisiin, missä sijaitsevat maailmancupin kovimmat ladut ja yksittäiset nousut, Norjan Lillehammer saisi todennäköisesti paljon mainintoja.

Kun Lillehammer isännöi tämän viikon lopulla maailmancupia, tarjolla on jotain ihan muuta.

”Normaalisti Lillehammerissa on maailmancupin raskaimmasta päästä oleva latu, mutta nyt siellä on käytännössä helpoin latu”, Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen sanoo.

Mistä on kyse? Siitä, että vuoden 1994 olympiamaisemissa ei ole ollut riittävästi lumetukseen sopivia pakkasia.

Normaalioloissa Lillehammerin vaativat ladut noudattelevat vanhojen olympialatujen pohjia, mutta tällä kertaa kilpaillaan toisessa suunnassa ampumahiihtostadionilla.

Siellä kilpalatu on saatu vaivoin rakennettua rullahiihtoradalle.

”Normaalimatkoilla käytetään noin 3,6 kilometrin lenkkiä. Siinä on käytännössä yksi jonkinlainen nousu, mutta muuten se on todella helppo, eikä nousuja ole käytännössä ollenkaan”, Pasanen sanoo.

Kun Saksan Oberstdorf on isännöinyt Tour de Ski -kiertueen osakilpailuja, siellä on hiihdetty latua, jota monet ovat pitäneet aivan liian helppona, jopa maailmancupin helpoimpana.

Siitä ladusta muun muassa Iivo Niskanen on todennut, että ”se ei ole mitään kestävyysurheilun juhlaa”.

”Lillehammerin tuleva latu on helpompi kuin Oberisssa. Sen yhden nousun korkeusero on 30 metriä. Sen jälkeen on muutamia pikkunyppylöitä ja lopussa loiva sprinttinousu, joka on vajaat 20 metriä. Puhutaan melkein kuin Taivalkosken ladusta”, Pasanen sanoo ja viittaa ennen Rukaa käytyihin Suomen cupin kilpailuihin.

Niskanen tunnetaan vaativien latujen ja pitkien nousujen ystävänä, koska sellaisilla laduilla hän saa moniin muihin nähden etua kovasta hapenottokyvystään.

Nyt Lillehammerissa odottaa siis latu, joka on Niskaselle lähtökohtaisesti myrkkyä.

Lillehammerissa piti alun perin hiihtää lauantaina skiathlonit eli yhdistelmäkilpailut, mutta nyt ohjelmassa ovat 10 ja 15 kilometrin väliaikalähdöt vapaalla hiihtotavalla.

Muutos johtuu siitä, että rullaradalle ei pystytty rakentamaan riittävän leveää paanaa, jolle mahtuisivat rinnakkain perinteisen latu-ura ja vapaan kaista.

”Toinen syy on varmaan se, että noin helpolla ladulla perinteistä mentäisiin tasatyönnöllä. Siellä on myös niin tiukkoja u-mutkia, että rata ei sovellu yhteislähtöön. Niissä mutkissa tulisi pahoja ruuhkia.”

Perjantaina Lillehammerissa kilpaillaan vapaan sprintit ja sunnuntaina pitkät viestit.