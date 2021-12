Suomen salibandynaiset vaihtoivat hetkeksi pingikseen. Torstaina odottaa MM-puolivälierä.

Ruotsi tarjosi salibandyn naisten MM-turnauksen alkulohkossa Suomelle tiistaina löylytyksen, joka ei pelaajien mukaan ole jäänyt takaraivoon kummittelemaan.

”Ajattelutapamme on, että elämme hetkessä. Tuo ei ollut se Ruotsi-ottelu, joka meidän täytyy voittaa. Ruotsilla on pelkästään hävittävää turnauksessa, ja meille sopii altavastaajan rooli”, Suomen pistelinko Veera Kauppi sanoi keskiviikkona.

Mikäli Suomi haluaa olla Uppsalan MM-turnauksessa ykkönen, sen on suurella todennäköisyydellä pystyttävä kukistamaan nimenomaan Ruotsi finaalissa.

”Olemme heidät voittaneet kerran tänä syksynä. Tiedämme, mitä meiltä vaaditaan, Kauppi tiivistää ja muistuttaa”, että Ruotsin lisäksi Tšekki ja Sveitsi ovat pahoja vastustajia.

Ennen välieriä ja mahdollista finaalia Suomen on edettävä jatkoon torstaina pelattavasta puolivälieräottelustaan. Siinä vastaan tulee Venäjän joukkue tai Puola, jotka kohtaavat keskiviikon myöhäisillassa.

”Olemme puolivälieräpelissä ennakkosuosikkeja, muttei siitä tule läpihuutojuttua. Kaikkien on oltava hereillä alusta asti. Ei se vielä mikään MM-finaali ole, mutta lähdemme ajatuksella, että se on tärkein ottelumme. On pirun siistiä päästä pelaamaan tosipelejä”, Kauppi sanoo.

Suomi jätti osan valttikorteistaan piiloon alkulohkon Ruotsi-ottelussa, jossa tuli tappio maalein 3–9. Suomen suurin tähti Kauppi pelasi vain ylivoimat.

”Tiedän, että pelaamisemme on mennyt siellä päässä ihon alle, eivät olleet ehkä kauhean tyytyväisiä siihen, miten pelasimme”, Kauppi näpäyttää.

Suomi valmistautui puolivälieriin rennoissa tunnelmissa järjestämällä muun muassa pöytätennisturnauksen.

”Välipäivinä yritämme saada ajatukset pois pelistä. Illalla alamme valmistautua huomiseen. Videosulkeisilla ei varmaan saa enää muuta aikaan kuin pään sekaisin”, Suomen päävalmentaja Lasse Kurronen sanoi keskiviikkona päivällä.

Alkulohkossaan toiseksi sijoittunut Suomi avasi turnauksen selvillä voitoilla Saksasta ja Slovakiasta. Ruotsia vastaan Suomella oli kahdessa avauserässä suuria vaikeuksia saada minkäänlaista pallollista peliä käyntiin. Myös henkilökohtaiset virheet kostautuivat.

”Kaikilta viisikoilta on tullut ihan hyviä onnistumisia. Ruotsi-ottelu ei ollut nappipeli, mutta ei ollut vielä tarkoituskaan. Kokeilimme asioita ja peluutimme kaikki pelaajat. Saimme vahvistusta sille, millaisten asioiden on toimittava, jos vielä kohtaamme”, Kurronen veti alkulohkoa yhteen.

Puolivälierässä Suomi pitänee Saksa- ja Slovakia-otteluiden tapaan paljon palloa.

”Trendi on ollut, että muut maat lähtevät karvaamaan hyvin matalalta ja iskemään vastaan neljää kärkimaata vastaan”, Kurronen ennakoi.