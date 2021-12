Westend Indiansin puolustaja Otto Lehkosuo korvaa Krister Savosen Suomen MM-joukkueessa.

Suomen salibandymaajoukkueen kärkihyökkääjä Peter Kotilainen oli torstaina kotikisojen aattona hurja näky.

Kotilaisen vasen silmä helotti punaisena, kun Suomen MM-avaukseen Tanskaa vastaan oli aikaa reilu vuorokausi.

”Pieni tulehdus vain, kyllä se siitä lähtee”, Kotilainen totesi rauhallisesti espoolaisen Hotelli Hanasaaren merimaisemissa, jossa maajoukkue pitää majaansa MM-kisojen ajan.

”Se tuntuu ihan hyvältä, mutta näyttää aika pahalta”, hän myönsi.

”Aivan normaalisti olen tänäänkin menossa lajitreeneihin.”

Maajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky kävi tarkistamassa silmän.

”Kyllä se on parempaan suuntaan menossa”, hän varmisti myhäillen.

Kotilainen on yksi Suomen syömähampaista, kun joukkue lähtee hakemaan kolmatta perättäistä MM-kultaansa.

Jyväskylän Happeen hyökkääjä on ollut arkkitehti myös kahdessa edellisessä mestaruudessa.

Latvian MM-kisoissa vuonna 2016 Kotilainen teki peräti kymmenen maalia, joista kaksi MM-finaalissa Ruotsin verkkoon. Myös vuoden 2018 MM-finaalissa Ruotsia vastaan Kotilainen onnistui kahdesti.

”Kyllä kolmannelle MM-kullalle olisi vielä tilaa, vaikka ei minulla varsinaisesti mitään palkintokaappia olekaan”, Kotilainen sanoi.

Mestaruus kiinnostaa Kotilaista sikälikin, että hän kadotti edellisen mitalinsa Prahan kultajuhlien melskeissä.

”Jos ottaisimme täältä pytyn, voisi mitalinkin pitää ehkä tallessa. Kotikisojen voittaminen on kuitenkin isoin juttu.”

Helsingin Jäähallissa ja Hartwall-areenalla pelattavissa kisoissa MM-mitaleista kamppailevat Suomen ja Ruotsin lisäksi Sveitsi ja Tšekki.

Suomi on voittanut kuudesta viimeisestä miesten maailmanmestaruudesta neljä. Paineet Kotilainen sysää huoletta kuitenkin Ruotsille, joka on voittanut keskinäisistä otteluista kolme viimeistä.

”Ruotsi on parantanut kesän harjoitusotteluista selvästi. Lähtökohta on aika tasaväkinen. En ottaisi mitään suosikin viittaa, pari peliä on saatu turpaan. Olemme taas takaa-ajajia.”

Suomi kohtaa ensimmäisessä kotikisojen ottelussaan perjantaina Tanskan. Toisessa ottelussa lauantaina vastaan tuleekin Ruotsi.

”Mielenkiintoista nähdä miten ottelu menee ja mitkä asetelmat siinä haetaan.”

Välierät ja mitalipelit on ohjelmassa ensi viikon perjantaina ja lauantaina.

”Menemme rauhassa eteenpäin, eikä murehdita asioita viikonpäähän.”

Suomen pelin ytimeksi Kotilainen nostaa tiiviin joukkuepelaamiseen ja puolustamisen. Joukkuehenki on vahva.

”Mitään ei tarvitse keksiä uudestaan. Menemme vanhoilla hyväksi havaituilla seteillä.”

Päävalmentaja Petteri Nykky kuvailee uutta puolustajaansa Otto Lehkosuota isoksi ja vahvaksi äijäksi.

Tanska-ottelusta Kotilainen odottaa hyvää starttia ja paljon yleisöä katsomoon.

Tanska pelaa ruotsalaisvalmennuksessa ja monilla pelaajilla on kokemusta Ruotsin kovatasoisista sarjoista.

”Heitä vastaan saa vääntää ihan tosissaan.”

Kotilainen on kärsinyt kauden aikana loukkaantumisista, mutta sanoo olevansa nyt hyvässä kunnossa.

”Pienellä teippauksella joudun vetämään, mutta näissä peleissä sitä ei tunne.”

Päävalmentaja Nykky julkisti torstaina korvaajan puolustaja Krister Savoselle, joka joutui jäämään kisoista pois aivotärähdyksen takia.

Joukkue täydentyi lähimmällä mahdollisella varapelaajalla, kun Länsiväylän toisella puolella Otaniemessä kotipelinsä pelaavan Westend Indiansin Otto Lehkosuo liittyi joukkueeseen.

Lehkosuo, 24, on Indiansin historian ensimmäinen pelaaja miesten MM-kisoissa.

”Päivän odottelin puhelua ja kun mitään ei kuulunut, ajattelin, että valinta ei osunut kohdalleni.”

Iltapalalla hän vilkaisi puhelintaan uudestaan ja innostui: kaksi vastaamatonta puhelua Nykyltä.

”Loppuilta menikin tunnemyrskyssä. Sain kuitenkin nukuttua.”

Lehkosuo kertoi olevansa pahoillaan Savosen loukkaantumisesta, mutta täpinnöisään kisapaikasta.

Edellisissä MM-kotikisoissa vuonna 2010 Lehkosuo oli katsojana. Silloin Suomi voitti MM-kultaa kaadettuaan täpötäydellä Hartwall-areenalla finaalissa Ruotsin.

”Se oli aikamoinen hurmos. Hienoa, että pääsen itsekin nauttimaan nyt siitä kentällä.”

Otto Lehkosuo sai mieluisan pikahälytyksen MM-kotikisoihin.

Suomen alkulohkon ottelut Helsingin Jäähallissa:

Perjantaina 3.12 kello 18.30: Suomi–Tanska

Lauantai 4.12 kello 18.55: Suomi–Ruotsi

Sunnuntai 5.12 kello 15: Suomi–Latvia

Yle TV2 näyttää Suomen ottelut