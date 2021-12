Tampereen keskustaan saapuu perjantaina jopa 13 000 ihmistä samaan aikaan kiekkopeliin. Ruuhkiin varaudutaan erikoisjärjestelyillä.

Tampereen uusi maamerkki Nokia-areena aukeaa joulukuussa, ja ensimmäinen jääkiekkopeli Tappara–Ilves pelataan perjantaina 3. joulukuuta.

Areenan yleisökapasiteetti on jääkiekko-otteluissa yli 13 000 katsojaa ja konserteissa jopa 15 000 katsojaa, joten suurten tapahtumien aikaan areenan ympäristössä liikkuu paljon väkeä.

Areenan alueella varaudutaan ruuhkiin tapahtumien aikana erikoisjärjestelyillä. Jonokohtien syntymisen estämiseksi on käytössä kaksi erilaista järjestelmää: suppea ja laaja sulkujärjestelmä. Viranomaiset päättävät tapauskohtaisesti järjestelmien käyttöönotosta.

Jo ensimmäisissä jääkiekkopeleissä 3. ja 4. joulukuuta areenalla otetaan käyttöön niin sanottu laaja sulku. Sulku alkaa tuntia ennen liigaotteluiden alkua, ja kadut pidetään suljettuina arviolta tunti tapahtuman päättymisen jälkeen.

Perjantaina sulku aloitetaan kello 17.30 ja lauantaina kello 15. Sulut on varauduttu tekemään jo aiemminkin, jos kannen alue ruuhkautuu.

Sulut päättyvät perjantaina noin kello 22 ja lauantaina noin kello 19. Tarvittaessa järjestelyt voivat jatkua myöhempäänkin. Avaustapahtumissa 3.–4. joulukuuta alue on suljettuna koko tapahtuman ajan.

Laaja sulku otetaan käyttöön aina, kun areenan tapahtuma on loppuunmyyty. Tällä hetkellä on arvioitu, että yli 8 000 hengen tilaisuus edellyttää laajan sulun käyttöönottoa.

Sulkukohtia on neljässä eri kohdassa. Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien risteys suljetaan siten, että kääntyminen Hatanpään valtatieltä ei ole sallittua Vuolteenkadulle kohti areenaan. Lisäksi Vuolteenkadulta ei pääse ajamaan suoraan kohti areenaa.

Suvantokadun ja Rautatienkadun risteys suljetaan siten, että Suvantokadulta ei pääse kääntymään Kalevantien eikä Vuolteenkadun suuntaan. Tultaessa rautatieaseman suunnasta liikenne ohjataan kulkemaan Otavalankadulle.

Kalevantien ja Kanslerinrinteen risteyksessä sulkukohta tulee olemaan liittymän länsipuolella, jolloin liikenne ohjataan Kalevantien suunnasta tultaessa Kanslerinrinteen suuntaan ja Kanslerinrinteestä tultaessa ajo ei ole mahdollista areenan suuntaan. Sumeliuksenkatu muutetaan yksisuuntaiseksi kaduksi, jossa ajo on sallittu vain Kalevantieltä Åkerlundinkadulle.

Noin tunti ennen kuin areenan suuri yleisötapahtuma päättyy, alueen liikennevaloissa vaihdetaan ohjelmia. Myös alueen opastukset muuttuvat. Alueelle rakentuu loppuvuoden aikana liikenteenohjausjärjestelmä, joka aktivoidaan suurten yleisötapahtumien aikana ja jolla turvataan suurten ihmismassojen poistuminen areena-alueelta.

Arvioiden mukaan 5 000 hengen poistuminen areenalta kestää noin 30 minuuttia ja 15 000 hengen poistuminen kestää noin tunnin.

Tältä Tampereen uuden monitoimiareenan ympäristö näytti 22. marraskuuta kuvattuna kopterikameralla 120 metrin korkeudesta.

Normaalisti isojen tapahtumien aikaan moottoriajoneuvojen liikennöinti estetään alueella kadun sisältä nousevien sähköisten ajoesteiden, pollareiden avulla. Pollarit eivät kuitenkaan ole vielä valmistuneet, joten ne eivät ole käytössä vielä ensimmäisenä tapahtumaviikonloppuna.

Perjantaina liikennettä ohjaavat tapahtumajärjestäjän omat liikenteenohjaajat. Moottoriajoneuvoliikenteen pääsy estetään pollareiden sijaan kuorma- ja pakettiautojen avulla.

Kun pollarit saadaan käyttöön, ne nousevat puoli tuntia ennen kuin iso tapahtuma päättyy areenalla. Pollareiden luona on liikenteenohjaajia, jotka voivat laskea tai nostaa sähköisiä pollareita tarpeen mukaan. Siten myös hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan alueella tarpeen vaatiessa.

Suppeassa järjestelmässä Rautatienkadun ja Kalevantien liittymässä annetaan normaalia enemmän vihreää jalankulkijoille.

Autoilijoille alueella on katusulun aikaan opasteita, joissa kerrotaan, jos kulku Vuolteenkadun kautta johonkin pysäköintilaitokseen on estetty, kun niihin normaalitilanteissa pääsisi kulkemaan Vuolteenkadun läpi. Sama periaate on muissakin opasteissa.

Opasteet ovat olemassa aina, mutta ne aktivoituvat vasta esimerkiksi tapahtumien aikaan. Alueelle tulee sulkujen aikana myös kaistamuutoksia, joista ilmoitetaan nuoliopasteiden avulla.

Fakta Nokia-areena Sijaitsee Tampereella osoitteessa Kansikatu 3, noin 600 metrin päässä rautatieasemalta ja 600 metrin päässä linja-autoasemalta.

Tampereen rautatieasemalle ja linja-autoasemalle tulee opasteet, joiden avulla ulkopaikkakuntalaisetkin löytävät areenalle.

Areenan läheisyyteen on suunnitteilla kuusi eri tilauslinja-autoliikenteen jättöpaikkaa, joista on alle kilometri kävelymatkaa Nokia-areenalle.

Ottelulipuilla voi matkustaa Nysse-alueen bussiliikenteessä Nokia-areenalla pelattavina pelipäivinä joulukuussa.

Ottelulipuilla voi matkustaa myös Nysse-alueen ratikkaliikenteessä Nokia-areenalla pelattavina pelipäivinä joulukuussa.

Autoilevia tapahtumavieraita palvelevat lähialueen pysäköintilaitokset, joista kapasiteetiltaan suurimpia ovat Hämpin parkki, P-Yliopistonrinne ja P-Asema sekä kauppakeskusten pysäköintilaitokset.

Areenan läheisyydessä on muutaman sadan metrin säteellä noin 4 000 pysäköintipaikkaa.

Tampereen areenalla on myös oma pysäköintihallinsa. Paikkoja on 550 ja inva-paikkoja 14. Tapahtumien aikaan suurin osa paikoista on asukkaiden ja areenan henkilökunnan käytössä.

Lähteet: Tampereen kaupunki ja Tampereen Kansi.