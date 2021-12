Ruotsin ja Viron jalkapallon miesten pääsarjat huipentuvat tulevana viikonvaihteena. Norjassa kausi jatkuu aina joulukuun puoliväliin saakka.

Kotimainen jalkapallokausi saatiin pakettiin käytännössä jo lokakuun puolella. Kaikissa Suomen naapurimaissa pelit kuitenkin jatkuvat edelleen.

Venäjällä on pelattu jo noin kymmenen vuoden ajan syksystä kevääseen ulottuvaa sarjaa, mutta Ruotsissa, Norjassa ja Virossa kausi kestää keväästä loppusyksyyn – tai oikeastaan alkutalveen.

Allsvenskanissa, Eliteserienissä ja Meistriliigassa mestaruudesta käydään lumen ja kovien pakkasten keskellä vielä tiukkoja taisteluita, jotka huipentuvat joulukuun ensimmäisinä viikonloppuina.

Ruotsissa mestaruustaistelu typistyi toiseksi viimeisen kierroksen tulosten seurauksena neljän joukkueen kilpailusta kahden kaupaksi. Päätöskierroksella Rasmus Schüllerin ja Albion Ademin edustama Djurgården kilpailee enää europeleihin oikeuttavasta kolmossijasta Leo Väisäsen Elfsborgia vastaan.

Myös mestarissa on taatusti suomalais­edustus. Vahvimmin tittelissä on kiinni Niklas Moisanderin Malmö, jonka etumatka Saku Ylätuvan AIK:hon on ennen päätöskierrosta kaksi pistettä.

Lauantaina neljältä Suomen aikaa pelattavalla päätöskierroksella molemmat joukkueet pelaavat kotikentällään. Tänä syksynä myös Mestarien liigan lohkovaiheeseen yltäneelle Malmölle mestaruuteen riittää käytännössä tasapeli karsintoihin joutumista vastaan rimpuilevaa Halmstadia vastaan.

AIK:n on voitettava oma ottelunsa keskikastin IK Siriusta vastaan ja toivottava Malmön kompurointia etelämpänä.

Malmöhön ennustetaan sunnuntaille kolmen asteen pakkasta ja lumikuuroja. Solnassa sääongelmia helpottaa stadionin suljettava katto.

Virossa mestaruus olisi voinut ratketa jo keskiviikkona, kun Levadia ja Flora pelasivat rästiin jääneen Tallinnan paikallisottelun.

Flora teki aiemmin tänä syksynä historiaa etenemällä ensimmäisenä virolaisjoukkueena Konferenssiliigan tai ylipäätään minkään jalkapallon euroturnauksen lohkovaiheeseen. Kotimaan liigassa sillä on ollut vaikeampaa, ja tasapelikin olisi johtanut keskiviikkona Levadian mestaruuden varmistumiseen.

Täysin virolaisella joukkueella pelaava Flora otti selkä seinää vasten kuitenkin vakuuttavan 5–1-voiton.

Varmasta tappiosta turhautuneet Levadia-kannattajat alkoivat ottelun loppupuolella heittelemään lumipalloilla ensin Flora-pelaajia ja sitten avustavaa erotuomaria, mikä johti ottelun keskeytymiseen hetkeksi. Poliisin lisäksi kannattajia meni ojentamaan myös Levadian puheenjohtaja.

Mestariksi yltääkseen Floran on vielä voitettava sunnuntaina yhdeltä alkava ottelu. Tallinnaan on ennustettu ottelun ajaksi yli kymmenen pakkasasteen lämpötiloja.

Norjassa mestaruudesta pelaavat vielä Eurooppa-liigassa AS Roman sensaatiomaisesti 6–1 päihittänyt pohjoisen ylpeys Bodø/Glimt sekä Molde, joka on jäänyt kolmen pisteen päähän.

Eliteserien jatkuu vielä seuraavina kahtena sunnuntaina. Jo ensi sunnuntaiksi ennusteet näyttävät 11 asteen pakkasta, kun Bodø/Glimt kohtaa Robert Taylorin edustaman, sarjapaikastaan kamppailevan Brannin.

Kausi huipentuu 12. joulukuuta, mikä on ”kesäsarjojen” selvästi myöhäisin päättymispäivä koko Euroopassa. Norjan, Ruotsin ja Viron lisäksi liigakausi 2021 on yhä käynnissä ainoastaan Georgiassa.