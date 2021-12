Tampereen uusi jäähalli, Nokia-areena, avattiin perjantaina suurelle yleisölle ensimmäistä kertaa. Illalla areenan ensimmäisessä liigapelissä jään ottavat haltuun Tappara ja Ilves.

Tapparan luotsaama ottelu on loppuunmyyty, ja paikalle odotetaan tulevan jopa 13000 vierailijaa.

Areenan tapahtuma-alueen ovet avattiin kolme tuntia ennen ottelun alkua. Mitä jääkiekkokansa ajattelee Tampereen uudesta kruununjalokivestä?

Tommi Peiponen ja Hannamari Heinonen tulivat lastensa Johanneksen ja Lumin kanssa katsomaan Tapparan ja Ilveksen paikallismatsia.

”Minulle tämä hetki on historiallinen”, espoolainen Tommi Peiponen sanoo.

”Isäni toi minut 80-luvun puolivälissä Hakametsän jäähalliin ensimmäistä kertaa. Olen pikkupojasta asti käynyt siellä katsomassa pelejä.”

Tommi Peiponen ja Hanna-Mari Heinonen saapuivat Espoosta seuraamaan Tappara–Ilves-ottelua koko perheen voimin. Perheestä löytyy kannatusta moneen suuntaan.

”Isi ja tyttö kannustavat Ilvestä, poika Tapparaa. Äiti on Savosta ja hän kannustaa KalPaa”, Peiponen kertoo.

Perheen pienimmät, Lumi ja Johannes, pelaavat itsekin jääkiekkoa. He saivat liput joulukalenterista.

”Vanhemmat pääsivät sitten siivellä mukaan”, Heinonen vitsailee.

”Upealta näyttää tämä paikka. Toivotaan vielä jännittävää peliä”, Heinonen sanoo.

Näkymä halliin. Ledireunainen kaukalo kylpee valoissa.

Perhe jätti autonsa Koskikeskuksen pysäköintipaikalle, mistä on muutaman minuutin kävelymatka areenalle.

”Varauduimme toppahousuilla, jos joutuisimme odottamaan pitkään. Pääsimmekin sisään nopeasti”, Peiponen kertoo.

Myös koronapassin tarkastus sujui jouhevasti, Heinonen sanoo.

Nokia-areenan tapahtumissa on käytössä koronapassi, joka pyydetään jokaiselta yli 16-vuotiaalta. Perjantain ottelussa passeja on lukemassa peräti 25 tarkastajaa areenan sisäänkäynneillä.

Paavo Heino (vas.), Topi Makkonen ja Aapo Hautakangas sanovat, että on luksusta saada iso halli keskelle kaupunkia.

Tamperelaiset kaverukset Paavo Heino, Topi Makkonen ja Aapo Hautakangas ovat ylpeitä uudesta areenasta.

”Onhan tämä nyt luksusta saada iso halli keskelle kaupunkia”, Heino sanoo.

Makkonen on käynyt kaikissa Tapparan kotipeleissä tämän kauden aikana. Hän kutsuu itseään ”kunnon faniksi”.

”Meillä on kaksi hyvää lätkäjoukkuetta Tampereella. Se on sen arvoista, että meillä on Suomen hienoin halli”, Makkonen lisää.

Jäähallit ovat tulleet Hautakankaalle tutuiksi oman harrastuksen kautta. Hän on pelannut aiemmin Tapparan juniorijoukkueessa.

”Täällä on maailmanluokan puitteet. En usko, että tulen pettymään, kun pääsemme katsomon puolelle."

Vastauksista ja fanipaidoista voi jo melkein päätellä, mitä joukkuetta kaverukset kannattavat. Kysytään kuitenkin: kumpi voittaa tänään?

”Tappara”, he sanovat yhteen ääneen.

Pertti (vas.) ja Oscar Soljamo saapuivat avausmatsiin Ruotsista asti.

Pertti Soljamo ja hänen poikansa Oscar Soljamo tulivat Ruotsista asti katsomaan Tappara–Ilves-peliä. He ovat alun perin kotoisin Toijalasta.

”Jos ei tänne pääse katsomaan peliä, niin televisio auki”, Pertti sanoo.

Kaksikko aikoo tulla ensi keväänä Nokia-areenalle katsomaan jääkiekon MM-kisoja.

”Oscar on jo hankkinut meille liput”, Pertti kertoo.

Tapparan cheerleaderit odottivat pääsyä halliin.

Areenan valmistumista on seurattu jännityksellä, kun alkuperäinen nimisponsori Uros joutui vakaviin talousvaikeuksiin syksyllä. Vasta pari viikkoa ennen areenan ensimmäistä ottelua selvisi, että uudeksi sponsoriksi ryhtyy tietoliikennealan yritys Nokia.

Pertti ja Oscar suhtautuvat hilpeydellä areenan nimeämiseen. Heistä areenan nykyinen nimi, Nokia-areena, on parempi kuin aiempi, Uros live.

”Fanit keksivät areenalle kuitenkin jonkin lempinimen”, Pertti sanoo.

”Se voisi olla Ratametsä”, Oscar vitsailee. Hän viittaa uuden areenan sijaintiin rautatien yläpuolella ja Tampereen vanhan Hakametsä-jäähallin nimeen.