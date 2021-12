”Ei ole minun valintani olla täällä”, Hamilton sanoi torstaina.

Autourheilun kuninkuusluokan formula ykkösten MM-sarja päättyy tällä kaudella kolmeen osakilpailuun, joita ajetaan ihmisoikeuksia polkevissa arabimaissa.

Formulat kisasivat 21. marraskuuta Qatarissa ja päättävät kautensa 12. joulukuuta Arabiemiraateissa. Tällä viikolla F1-karavaani pysähtyy Saudi-Arabiaan.

Mercedeksen Lewis Hamilton on voittanut neljä peräkkäistä kuljettajien maailmanmestaruutta, mutta hän ei viihdy sunnuntain kisaa isännöivässä öljyvaltiossa.

”Tunnenko oloni mukavaksi täällä? En sanoisi niin”, Hamilton kertoi brittilehti The Guardianin mukaan.

”Ei ole minun valintani olla täällä. Urheilu on tehnyt sen valinnan.”

36-vuotias Hamilton on voittanut yhteensä seitsemän maailmanmestaruutta. Menestynyt kuljettaja ei pelkää käyttää vaikutusvaltaansa tasa-arvoa edistääkseen.

Saudi-Arabian gp:n alla Hamilton kuvaili Saudi-Arabian seksuaalivähemmistöjä sortavaa lainsäädäntöä pelottavaksi ja vaati jälleen kerran F1-sarjaa tekemään enemmän töitä ihmisoikeuskysymysten ratkaisemiseksi maissa, joissa se vierailee.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on kehottanut formulakuskeja kiinnittämään huomiota Saudi-Arabian seksuaalivähemmistöjen ahdinkoon.

”On tärkeää, että yritämme lisätä tietoisuutta. Näitte kypärän, jota käytin viime kilpailussa. Käytän sitä uudelleen täällä ja seuraavassa kilpailussa Abu Dhabissa, koska se on ongelma”, Hamilton sanoi ja viittasi seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin.

Hamiltonin sanat moukaroivat epäilemättä kisajärjestäjien itsetuntoa. Hamilton on globaali supertähti, joka puhui The Guardianin mukaan nyt ensimmäistä kertaa siitä, kuinka epämukavaa tietyssä maassa kilpaileminen on maan sortohallinnon takia.

Hamilton ei ole ainoa F1-kuljettaja, joka pukeutuu sateenkaaren väreihin tulevana viikonloppuna. The Guardian kertoo, että nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel käyttää Saudi-Arabiassa sateenkaaren värisiä lenkkikenkiä.

Vettel järjesti torstaina saudiarabialaisille tytöille ja naisille mahdollisuuden ajaa radalla kartingautoa. Kyse oli solidaarisuuden osoituksesta: naiset saivat Saudi-Arabiassa ajo-oikeuden vasta vuonna 2018.