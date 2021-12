Oklahoma City Thunderilla on nyt hallussaan NBA-historian suurimmat koti- ja vierastappiot.

Oklahoma City Thunder on viime vuosina kunnostautunut koripallon NBA:ssa lähinnä varausvuorojen hamstraajana. Kentällä jo useamman vuoden häviämään tuomittu Thunder kärsi torstaina kaikkien aikojen nöyryytyksen, kun se hävisi Memphis Grizzliesille pistein 79–152.

Tappiomarginaali 73 pistettä on kaikkien aikojen suurin NBA-parketeilla. Parhaimmillaan Grizzliesin etumatka oli jopa 78 pisteen suuruinen.

”Tämä ilta ei osoittanut, mitä me olemme joukkueena. Mielestäni olemme aiemmin pystyneet osoittamaan sen urheilullisesti”, sanoi Thunderin päävalmentaja Mark Daigneault ottelun jälkeen.

Kyseenalaista ennätystä piti aiemmin hallussaan Miami Heat, joka hävisi Cleveland Cavaliersille 68 pisteellä vuonna 1991.

Thunderilla oli jo aiemmin hallussaan NBA-historian suurin kotiottelussa kärsitty tappio. Se hävisi Indiana Pacersille 57 pisteellä toukokuussa 2020.

”Lipsuimme puolustus­velvoitteistamme ja ennen kuin huomasimmekaan, vastustaja oli päässyt rytmiin ja peli oli karannut käsistä. Ilmiselvästi me emme taistelleen. Ennemmin kaatuisimme taistellen”, sanoi Thunder-pelaaja Mike Muscala.

Thunderia ei torstaina auttanut edes se, että Grizzlies pelasi ilman suurinta tähteään, pelintekijä Ja Morantia, joka on loukkaantumisen vuoksi sivussa.

Grizzliesin onnistumiset jakautuivat tasaisesti: kokoonpanossa olleesta 12 pelaajasta yhdeksän teki vähintään kymmenen pistettä. Parhaan pistesaldon keräsi 27 pistettä tehnyt Jaren Jackson junior.

Grizzliesin heitot onnistuivat 62,5-prosenttisesti, kun Thunderilla upposi keskimäärin vain joka kolmas heitto. Grizzlies voitti myös levypallot 53–26 ja pallonriistot 16–2.

Tappion myötä Thunder on voittanut kauden 22 ottelustaan kuusi. Se on NBA:n länsilohkossa kolmanneksi viimeisenä, takanaan vain New Orleans Pelicans ja Houston Rockets.