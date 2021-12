Main ContentPlaceholder

Urheilu | Salibandy

Ruotsalaiset säbäfanit säikähtivät koronaa – Noin 70 prosenttia jäi pois Helsingin MM-turnauksesta

Salibandyn MM-kisojen tapahtumajohtajan Hanne Pirkolan mukaan Helsingin turnauksen tavoitteena on taloudellinen nollatulos. ”Myytyjen lippujen määrä on ihan positiivinen ja se on meidän olennaisin tulonlähde.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ruotsin Linus Nordgren iski pallon Latvian verkkoon Helsingin MM-turnauksen avauspäivänä.