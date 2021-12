Eero ja Harri Broman päättävät yhdessä, mitä urheilua heidän johtamansa perheyritys tukee. Yhtiön varallisuuden tärkeänä perustana ovat 40 Motonet-liikettä eri puolilla Suomea.

Eero Broman olisi voittanut ennätyksellään tänä vuonna helposti Suomen mestaruuden korkeushypyssä.

Kesällä 1986 Broman ylitti korkeuden 216 senttiä, kun Tampereen Kalevan kisoissa elokuussa mestaruuteen riitti 210 senttiä.

Tämän vuoden tilastossa vain kaksi hyppääjä, Daniel Kosonen (220) ja Matias Mustonen (217), ylittivät riman korkeammalta kuin Broman.

”Enää ei ole niin paljon porukkaa yrittämässä”, Broman sanoo ja levittää käsiään.

Lupaava korkeushyppyura jäi kesken, kun Broman valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1987 ja alkoi jatkaa perheyrityksensä liiketoimia.

”Rupesin tekemään töitä”, Broman kertoo.

Aktiivinen urheilu-ura kesti kymmenisen vuotta. ”Kerran rima jäi tärisemään mutta putosi, kun yritin korkeudesta 220 senttiä. Kansainvälisesti se ei olisi riittänyt vielä mihinkään.”

Muistoksi kisavuosista Bromanille jäi korkeushypyn SM-pronssimitali vuodelta 1985.

Urheilua Broman ei kuitenkaan jättänyt. Bromanien perheyrityksestä Broman Groupista on kasvanut merkittävä suomalaisen urheilun ja liikunnan tukija.

Broman Groupin tytäryhtiö Motonet on Suomen Palloliiton ja Suomen Urheiluliiton pääsponsori. Eero Broman, 58, on Broman Groupin hallituksen puheenjohtaja, ja hänen isoveljensä Harri Broman on yhtiön varapuheenjohtaja. Veljeksistä Eero asuu Helsingissä ja Harri Joensuussa.

Päätöksenteko perheyrityksessä on helppoa. Isoista sopimuksista veljekset päättävät yhdessä. Pienemmistä muutaman tonnin sponsoripäätöksistä molemmat voivat päättää itsenäisesti.

”Urheilijan kohdalla meille riittää, että hänellä on rinnassaan Motonetin lappu. Isompiin sopimuksiin kuuluu sitten muutakin yhteistyötä”, Eero Broman sanoo.

Motonet on maanlaajuinen tavarataloketju, jonka 40. liike avataan ensi kesänä Järvenpäähän. Motonetit myyvät auton varaosia ja autotarvikkeita, työkaluja sekä kodin ja vapaa-ajan tuotteita.

Äskettäin Motonet päätti jatkaa Suomen Urheiluliiton (SUL) pääyhteistyökumppanina ja yleisurheilun kotimaisen kilpasarjan nimikkokumppanina monivuotisella sopimuksella.

Kesällä 2022 gp-sarjassa on kuusi kilpailua: Lahdessa, Tampereella, Espoossa, Kuortaneella, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa.

Broman ei kerro sopimuksen tarkkaa arvoa mutta sanoo sen olevan samalla tasolla kuin Suomen Palloliiton kanssa tehdyn kontrahdin eli noin 250 000 euroa vuodessa.

Palloliiton kanssa Motonetillä on neljän vuoden sopimus. Puhutaan siis miljoonan euron yhteistyöstä. SUL:n kanssa sopimus kestää Pariisin olympiakisavuoden 2024 loppuun.

”Kannustan muitakin yrityksiä tukemaan urheilua, seuratoimintaa ja varsinkin nuorisourheilua. Yhteisöllisyys on antanut minulle paljon ja elinikäisiä ystäviä”, Eero Broman sanoo HS:n haastattelussa.

Yleisurheilussa Motonet tukee myös maajoukkueurheilijoiden Team Finlandia ja nuorten Junior Team Finlandia sekä kotimaisena pääsponsorina Espoossa vuonna 2023 järjestettäviä nuorten Euroopan mestaruuskisoja.

Yhteistyösopimus kattaa Ruotsi-ottelun sekä Motonet-sarjan gp-kisojen yhteydessä järjestettävän Päivän urheilija -äänestyksen. Viime kaudella tv-yleisö pääsi valitsemaan päivän parasta urheilijaa jokaisessa kilpailussa. Palkinnon arvo oli tuhat euroa.

Vuositasolla yritysyhteistyön summa on noin 650 000–700 000 euroa. Summasta noin kaksi kolmasosaa menee valtakunnalliselle tasolle ja yksi kolmasosa Joensuun alueen urheilulle, kuten yleisurheilulle, koripallolle, pesäpallolle ja urheiluseuroille.

” ”Perusajatukseni on, että nimenomaan tuemme urheilijaa, eikä niin, että hän ansaitsisi meidän tuellamme.”

”Pidän urheilua hyvänä myös siviilielämän kannalta. Siinä asetetaan itselle tavoitteita kuten työelämässäkin”, Motonetin pääomistaja Eero Broman sanoo.

Jotta voi ymmärtää Bromanien tahdon tukea suomalaista urheilua, täytyy palata kauas ajassa taaksepäin.

Yrityssuvun menestyksen ja lahjoitustoiminnan perusta luotiin jo 1930-luvulla. Veljesten isoisä Eric H. Broman oli omistajana Autokeskus oy:ssä, ja hän oli innokas golfaaja.

Sodan jälkeen Talin golfkenttää oltiin laajentamassa Helsingissä. Laajennus rahoitettiin niin, että kukin yritys maksoi yhden väylän uusista yhdeksästä väylästä.

Myös Eero ja Harri Bromanin isän Väinö H. Bromanin liikemiesura alkoi Autokeskuksessa. Nykyinen Broman Group perustettiin vuonna 1965. Väinö H. Broman muutti nuoruutensa kesäpaikkaan Joensuuhun, jonne hän perusti autoliikkeen.

Kun Joensuussa pidettiin yleisurheilun Kalevan kisat vuonna 1972, Väinö H. Broman meni mukaan järjestävän seuran Joensuun Katajan yleisurheilun tukisäätiön hallitukseen ja alkoi kerätä lahjoituksia.

Historiaa tiivistäen voi sanoa, että Eero ja Harri ovat isänsä viitoittamalla tiellä.

Kesällä 2022 Joensuussa järjestetään jälleen Kalevan kisat. Eero Broman on kisojen kunniatoimikunnan puheenjohtajana. Työparinaan hänellä on toinen menestynyt liikemies, halpakaupan keisariksikin kutsuttu Kyösti Kakkonen.

”Kalevan kisat ovat iso ponnistus Pohjois-Karjalassa. Kyöstin kanssa parivaljakkona olemme saaneet kasaan hyvän porukan ja yhteistyösopimuksia”, Eero Broman sanoo.

Urheilun lajiliittojen ja tapahtumien lisäksi Bromanit tukevat yksittäisiä urheilijoita. Tuki vaihtelee tuhannesta eurosta kymppitonniin.

”Maksan niitä myös omasta pussistani, kun en halua rasittaa firmaa”, Eero Broman sanoo.

Tukipyyntöjä Broman saa lähes päivittäin. Niistä isoon osaan hän vastaa kieltävästi. Kaikkea ei voi tukea.

”Kiitän yhteydentotosta ja valitan, ettemme voi tällä kertaa olla mukana. Toivon menestystä. Perusajatukseni on, että nimenomaan tuemme urheilijaa, eikä niin, että hän ansaitsisi meidän tuellamme. Näin voimme tukea laajempaa porukkaa”, Broman sanoo.

Erityisesti häntä huolestuttavat yksinhuoltajaperheiden urheilevat lapset. Monella perheellä ei välttämättä ole varaa kalliisiin kuukausimaksuihin lajista riippuen. Yksinhuoltajaperheen kyky auttaa lastaan voi olla olematon.

”Se tekee perheelle tiukkaa, ja vaarana on, ettei 13–14-vuotias voi enää jatkaa harrastustaan. Pitäisi kehittää jokin systeemi, että urheiluseurat huomaisivat juuri tämän porukan. Voisi ajatella stipendijärjestelmää. Sen kaikki hyväksyvät”, Eero Broman sanoo.

Oma tausta vaikuttaa siihen, että Broman tukee nimenomaan yleisurheilua. Erityisesti monet korkeushyppääjät ovat saaneet häneltä sponsoritukea.

Myös estejuoksija Topi Raitanen ja kolmiloikkaaja Senni Salminen ovat Bromanin tukiurheilijoita.

”Arvostan erityisesti sitä, että Topi laittaa itse minulle tietoa, mitä hänelle kuuluu”, Eero Broman sanoo.

” ”En keksinyt sitä juttua, miksi olisimme rahoittaneet Olympiakomiteaa.”

Keihäänheittäjä Oliver Helander yleisurheilun gp-sarjan kilpailussa.

Aikaisemmin Eero Broman kuului Suomen Urheiluliiton hallitukseen, ja hän oli seitsemän vuotta yleisurheilun tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana, kunnes luopui tehtävästä viime keväänä.

Bromanin tilalle tuli Antti Pihlakoski, joka istuu myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa.

Isoja järjestöjä kuten Suomen olympiakomiteaa Broman Group ei tue.

”En keksinyt sitä juttua, miksi olisimme rahoittaneet Olympiakomiteaa. Sen omaehtoinen varainkeruu on aika vaikeaa. Kun firma on riittävän iso, esimerkiksi Kesko tai Fortum, sille sopii olla mukana Olympiakomiteassa. Me olemme vähän pienempi kuin ne”, Eero Broman sanoo.

”Olympiakomitea mielletään huippu-urheiluksi, vaikka sinne on yhdistetty kaikki urheilu ja liikunta. Se on hankala yhtälö, mutta Olympiakomiteassa on nyt hyvä hallitus.”

Olympiarahastoon Broman Group sen sijaan antoi 300 000 euroa alkupääomaksi. Olympiakomitean tavoitteena on kerätä rahastoon 20 miljoonaa euroa liike-elämältä, minkä jälkeen valtio antaa rahastoon saman summan.

Eero Broman on hallituksen puheenjohtajana myös Eventio Group -konsernissa, joka myy ja valmistaa bingo- ja arpajaistuotteita. Konsernin liikevaihto on viisi miljoonaa euroa. Urheilu saa rahaa myös tätä kautta.

HElmikuussa Joensuussa aukeaa 12,7 miljoonaa euroa maksanut Mehtimäen palloiluhalli. Bromanit antoivat hallille miljoona euroa. Sillä he saivat hallin nimioikeuden kymmeneksi vuodeksi sekä aition.

Yksityisellä rahoituksella hallin rakentamiseen kerättiin kaikkiaan 2,7 miljoonaa euroa.

”Tämä on malli, jolla myös pienemmissä maakuntakeskuksissa on mahdollista rakentaa urheilupaikkoja. Onneksi kunnat hoitavat suurimman osan urheilun rahoituksesta ja rakentamisesta”, Eero Broman sanoo.

Kun yritys tukee lahjoituksin urheilua tai liikuntaa, se ei voi vähentää sitä verotuksessa samalla tavalla kuin jos se tukisi kulttuurilaitosta, taidesäätiötä tai yliopistoa.

”Olemme eriarvoisessa asemassa. Urheilua tukevat säätiöt pitää saada samalla viivalle kuin muutkin säätiöt. Firmat lähtisivät innokkaasti mukaan urheilun tukemiseen, kun verot on kerran jo maksettu.”

Suomalainen urheilu saa todennäköisesti nauttia Eric H. Bromanin aloittamasta perinteestä vielä pitkään. Eero Bromanin lapsia on jo mukana perheyrityksen toiminnassa.

”Vanhin tyttäreni sanoi, että eiköhän me jatkossakin tueta urheilua. Toivottavasti tässä keikutaan mukana aika pitkään.”

Lue lisää: Kyösti Kakkonen keräsi Suomen hienoimman design-kokoelman – hänelle se on ”kasa kuppeja ja purnukoita”