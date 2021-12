Uuden areenan myötä Tampere on jääkiekon lisäksi yhä houkuttelevampi paikka myös maailmantähtien konserteille, sillä se tarjoaa hotelleineen ja ravintoloineen paljon muutakin kuin 13 000 istumapaikkaa.

Tamperelaiset ovat pitäneet itseään suomalaisen jääkiekkoilun pääkaupunkina, ja perjantain jälkeen väitteellä on aiempaa enemmän katetta.

Taro Hakola

Syynä on tietenkin keskelle kaupunkia Suomen tärkeimmän junaradan ja valtasuonen päälle rakennettu areenakortteli. Sen myötä Tampereella on jälleen Suomen modernein jäähalli ja tapahtuma-areena.

Vaikka Nokia-areenaksi ristitty kompleksi on paljon muutakin kuin jääkiekkoa, suomalaisten suosikkiurheilulajin rooli on hankkeessa olennainen.

Ilman Tapparaa ja Ilvestä Tampere tuskin olisi saanut käytännössä kokonaan uutta kaupunginosaa. Jääkiekko tuo areenaan satakunta tapahtumaa vuodessa, joihin jokaiseen myydään tuhansia pääsylippuja ihmisille, jotka käyttävät rahaa myös esimerkiksi ravintolapalveluihin.

Tämä on ydin, joka on tehnyt koko hankkeen mahdolliseksi.

Jääkiekossa Tampereella menee loistavasti. Se on päänäyttämö ensi kevään MM-kisoissa ja kaupungin molemmat liigajoukkueet ovat jo ennestään vahvassa iskussa.

On perinteitä, paikallista kilpailua ja uusi areena, joka antaa mahdollisuudet viedä liiketoiminnan ja urheiluviihteen uudelle tasolle.

Eikä unohtaa voi myöskään sitä, että Tampereelta ovat Suomi-kiekon kirkkaimmat tähdet Aleksander Barkov ja Patrik Laine.

Ihan kelpo saavutus 250 000 asukkaan kaupungilta ja puolen miljoonan ihmisen Pirkanmaan talousalueelta.

Lue lisää: Talon­kokoinen näyttö­kuutio, ottelu­näkymä hotelli­huoneesta ja yli 13 000 katsoja­paikkaa – HS kiersi Nokia-areenalla ja selvitti, mikä kiekkoilussa muuttuu

Pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. HIFK:n brändi on kunnossa ja kannattajakunta vaurasta ja uskollista. Vastavoima kuitenkin puuttuu. KHL-Jokerit maksaa Suomen parhaat palkat ja vetää parhaimmillaan kivasti yleisöä, mutta on maailmanpoliittisessa dispositiossa.

Espoolainen mylly tuottaa junioreita, mutta Tapiolassa sijaitseva Metro-areena tunnetaan nykyisin parhaiten koripallomaajoukkueen kotipesänä. Pääkaupunkiseudun derbyt pelataan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä Kiekko-Espoon ja Kiekko-Vantaan välillä.

Naisten jääkiekkoa Kiekko-Espoo ja HIFK dominoivat, mutta yleisö ei ole vielä löytänyt niitä.

Lue lisää: Video avajais­kierrokselta näyttää, millainen on tänään aukeava Nokia-areena – ”Uusi arki koittaa kaikille”

Nokia-areenan myötä Tampere on yhä houkuttelevampi paikka myös maailmantähtien konserteille, sillä se tarjoaa hotelleineen ja ravintoloineen paljon muutakin kuin 13 000 istumapaikkaa.

Jahka Helsinki IFK:n orkestroima Helsinki Garden toteutuu, Helsingin Pasilassa sijaitsevalle Hartwall-areenalle on totisesti kilpailijoita. Ehkä areenaliigan ykkönen on pian kolmonen.

Kirjoittaja on HS Urheilun tuottaja.