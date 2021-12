Newcastlen päävalmentaja Eddie Howe sanoo suhtautuvansa myönteisesti joukkueen mahdollisuuksiin selviytyä tukalasta tilanteestaan.

Englannin Valioliiga-seura Newcastlen päävalmentaja Eddie Howe kannustaa joukkuettaan tekemään historiaa, kun se yrittää voitottoman alkukauden jälkeen taistella sarjapaikastaan.

Newcastle on pelannut 14 ottelua voitotta, ja se on sarjataulukon pohjalla ennen lauantain otteluaan toista häntäpään joukkuetta Burnleya vastaan.

Newcastle on Valioliigan historiassa vasta neljäs joukkue, joka ei ole voittanut yhtään ottelua kauden neljästätoista ensimmäisestä ottelusta. Swindon, QPR ja Sheffield United putosivat pelattuaan vastaavan alkukauden.

Newcastlen toivo nousi saudiarabialaisten hankittua seuran omistukseensa. Vaikka alkukausi on ollut todella kehno, säilyjän paikka ei ole kuin kuuden pisteen päässä toistaiseksi. Newcastlella on nyt seitsemän tappiota ja seitsemän tasapeliä.

Howe on ollut käskijänä kahdessa ottelussa sen jälkeen, kun hänen debyyttinsä siirtyi positiivisen koronatestituloksen jälkeen. Howe on vakuuttunut siitä, että Newcastle voi välttää Swindonin, QPR:n ja Sheffieldin kohtalon.

”Suhtaudun realistisesti mutta myös erittäin myönteisesti. Tiedän, että tehtävä on äärimmäisen vaikea. Jos yksikään joukkue ei ole aiemmin siinä onnistunut, siihen on syynsä, ettei siinä ole onnistuttu. Se on uskomattoman vaikeata.”

”Mutta miksi emme voisi olla ensimmäisiä? Tällä tavalla yritän aina ajatella. Miksi emme voisi tehdä historiaa, koska niin meidän on pakko tehdä? Olemme valmiita siihen.”

