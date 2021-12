Jasmi Joensuu ylsi Lillehammerissa neljännen kerran peräkkäin välieriin.

Lauri Vuorinen eteni ensimmäisen kerran urallaan finaaliin hiihdon maailmancupin sprintissä. Vuorinen sijoittui perjantaina Norjan Lillehammerissa hiihdetyssä kilpailussa viidenneksi.

”Aika täydellinen päivä. Kalusto ja mies toimivat hyvin. Taktiikkani oli hyvä tänään. Yllätyin etenkin välierähiihdosta, oli kovia kavereita rinnalla. Olen tyytyväinen, että vapaalla pystyi hiihtämään näinkin hyvin”, Vuorinen sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Vuorinen otti puolivälierässään voiton ja sijoittui välierässä toiseksi.

”Aamulla oli tosi huono fiilis ehkä jännityksen takia, mutta kilpailussa pystyi tekemään rennosti töitä, ja tuli hyvä tulos. Taktiikkana oli hiihtää aina ensimmäinen kierros mahdollisimman helpolla. Se toimi, sillä paukkuja riitti nousuun”, Vuorinen kertoi kilpailupäivästään Viaplayn haastattelussa.

Miesten sprintin voittoon hiihti Norjan Johannes Høsflot Klæbo ylivoimaisesti. Yllättäjä Thomas Helland Larsen varmisti Norjan kaksoisvoiton ennen Ranskan Richard Jouvea.

Välierässä Vuorinen sai tuomarilta varoitukseksi keltaisen kortin kiilattuaan kaistanvaihdossa liikaa Venäjän Aleksandr Bolšunovin eteen.

”Vapaalla on ollut aiemmin vaikeaa erävaiheessa, mutta nyt minulla oli aseita voittaa koviakin kavereita. Tämä antoi uskoa, että vauhtia löytyy”, Vuorinen iloitsi.

Suomalaismiehiä nähtiin erävaiheissa kaiken kaikkiaan neljä. Viime talven nuorten maailmanmestari Niilo Moilanen päätti kilpailupäivänsä sijalle 22, Juuso Haarala oli 26:s ja Joni Mäki 28:s.

Rukan kisoissa perinteisen sprintin voittanut Ruotsin Maja Dahlqvist oli Lillehammerissa nopein vapaalla hiihtotavalla. Dahlqvist otti kauden toisen sprinttivoittonsa ennen Yhdysvaltain Jessie Digginsiä. Norjan Tiril Udnes Weng oli kolmas.

Dahlqvist nousi voitolla naisten maailmancupin kärkeen.

Jasmi Joensuu selviytyi Rukan tapaan välieriin, mutta sijoitus tipahti Norjassa kolme pykälää 12:nneksi. Joensuu haki välierän viimeisessä nousussa finaalipaikkaa Digginsin peesistä, mutta rohkea yritys kostautui lopputasaisella.

Pahasti kangistunut Joensuu jäi erässään kuudenneksi.

”Nyt on neljäs kerta peräkkäin, kun on maailmancupin sprintissä 12 parhaan joukossa. Olen itselleni näyttänyt, että välieräpaikka on rutiinisuoritus. Täytyy olla tyytyväinen, vaikka vielä finaalipaikka jäikin saavuttamatta. Ei se ole isoista asioista kiinni”, Joensuu sanoi tiedotteessa.

Jasmin Kähärä, 21, ylsi ensimmäisen kerran urallaan maailmancupin pisteille oltuaan 30:s.

Lauantaina Lillehammerissa hiihdetään naisten 10 ja miesten 15 kilometriä väliaikalähdöllä ja vapaalla hiihtotavalla.

Lue lisää: Mahtimaa Norja tarjoaa tällä kertaa huippu­hiihtäjille maailman­cupin helpoimman ladun – pää­valmentaja hakee vertailu­kohtaa Taival­koskelta

Lillehammer, Norja:

Maastohiihdon maailmancupin 4/28 kilpailu, sprintti 1,6 km (v):

Miehet: 1) Johannes Hösflot Kläbo Norja 2.52,48, 2) Thomas Helland Larsen Norja –0,58 sekuntia jäljessä, 3) Richard Jouve Ranska –0,78, 4) Håvard Solås Taugböl Norja –2,98, 5) Lauri Vuorinen Suomi –4,43, 6) Marcus Grate Ruotsi –20,74,...20) Niilo Moilanen Suomi, 26) Juuso Haarala Suomi, 28) Joni Mäki Suomi, 47) Lauri Mannila Suomi, 52) Emil Liekari Suomi.

Cupin kokonaiskilpailu: 1) Kläbo 234, 2) Aleksandr Bolshunov Venäjä 215, 3) Valnes 160, 4) Sergei Ustjugov Venäjä 143, 5) Terentjev 141, 6) Jouve 138,...9) Iivo Niskanen Suomi 100, 18) Vuorinen 61, 24) Mäki 45, 41) Moilanen 18, 42) Mannila 16, 43) Remi Lindholm Suomi 16, 50) Haarala 13, 52) Perttu Hyvärinen Suomi 12, 53) Suhonen 11, 55) Hakola 10,

Naiset: 1) Maja Dahlqvist Ruotsi 3.14,07, 2) Jessie Diggins USA –0,35, 3) Tirill Udnes Weng Norja –0,86, 4) Emma Ribom Ruotsi –1,68, 5) Rosie Brennan USA –2,45, 6) Anamarija Lampic Slovenia –2,62,...12) Jasmi Joensuu Suomi, 30) Jasmin Kähärä Suomi, 36) Katri Lylynperä Suomi, 54) Maaret Pajunoja Suomi, 57) Anne Kyllönen Suomi.

Cupin kokonaiskilpailu: 1) Dahlqvist 227, 2) Frida Karlsson Ruotsi 220, 3) Therese Johaug Norja 180, 4) Diggins 150, 5) Brennan 150, 6) Pärmäkoski 121,...17) Matintalo 69, 18) Kerttu Niskanen Suomi 65, 20) Joensuu 56, 25) Lylynperä 45, 49) Kyllönen 9, 63) Kähärä 1, 64) Pajunoja 1.