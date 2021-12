Irma Testa kertoi seksuaalisesta suuntautumisestaan Vanity Fair -lehdessä.

Tokion olympialaisissa kesällä pronssia naisten nyrkkeilyn höyhensarjassa (54–57 kg) voittanut italialainen Irma Testa on kertonut julkisesti homoseksuaalisuudestaan. Urallaan myös Euroopan mestaruuden voittanut Testa, 23, kertoi Vanity Fair -lehden italialaisversiossa, että olympiamenestys auttoi häntä astumaan kaapista.

”Läheiseni ovat tienneet tämän jo vuosien ajan, mutta nyt on oikea aika kertoa kaikille. Urheilussa seksuaalisesta suuntautumisesta puhumisella on erityistä arvoa, koska mestareiden halutaan olevan täydellisiä. Ja monille homoseksuaalisuus on yhä epätäydellisyyttä. Monet urheilijat pysyvät yhä hiljaa ja piilossa, peläten imagonsa puolesta”, Testa kertoi lehdelle.

”Noin oli asia minunkin kohdallani vielä muutama kuukausi sitten. Mutta tuosta Tokion mitalista on tullut kilpeni: nyt kun urheilija-Irma on turvassa, nainen-Irma voi olla avoin.”