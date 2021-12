Nils van der Poel tunsi jo ennen starttia, että maksimisuoritus oli tulossa.

Ruotsalaisluistelija Nils van der Poel on mahtivireessä pikaluistelun olympiakauden alkumetreillä.

Myöhään perjantaina van der Poel kiisi miesten 5 000 metrillä maailmanennätysvauhtia maailmancupissa Salt Lake Cityssä, vuoden 2002 olympiajäällä.

”Minulla oli jo ennen starttia sellainen olo, jonka tuntee ennen maksimisuoritusta”, van der Poel kommentoi Ruotsin Radiosportenille uutistoimisto TT:n mukaan.

Vitosen uusi ME-aika on 6.01,56. Parannusta tuli kolme sekunnin kymmenystä, sillä entinen ennätys oli hollantilaisen Ted-Jan Bloemenin samalla radalla vuonna 2017 luistelema 6.01,86.

Pekingin olympialaisissa van der Poel on ruotsalaisten vahva kultamitaliehdokas. Hänen nimissään on myös 10 000 metrin ME 12.32,95 viime helmikuulta.

Suomalaisista Salt Lake Cityssä kisaa Samuli Suomalainen, joka luistelee 1 500 metrin B-ryhmässä varhain sunnuntaiaamuna.