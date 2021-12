Entisen jääkiekkotähden Vesa Viitakosken poika Valtteri Viitakoski on Kanadan salibandymaajoukkueen tärkein pelaaja.

Ilves-legendan poika selvisi syövästä ja vaihtoi jääkiekon salibandyyn. Valtteri Viitakoski ja somepersoona ovat Kanadan MM-tähdet Helsingin MM-kisoissa.

Helsingin MM-kisoissa pelanneessa Kanadan salibandymaajoukkueessa huomio kiinnittyy erityisesti yhteen sukunimeen.

Englannin- ja ranskankielisten nimien seasta löytyy nimittäin yksi Viitakoski.

Kyseessä on sinivalkoista väriä Kanadan joukkueessa edustava Valtteri Viitakoski, toisen polven huippu-urheilija, jonka isä Vesa Viitakoski pelasi jääkiekkoa aina NHL:ssä asti.

Viitakosken oikeus edustaa Kanadaa on isän NHL-uran peruja. Hän syntyi Ontarion provinssissa Cornwallissa huhtikuussa 1996, jolloin isä oli kaupungissa pelaamassa AHL-farmiliigaa. Kanadassa syntyneenä Viitakoskella on automaattisesti maan kansalaisuus.

”En edes tiedä, miten se side on jäänyt jo lapsuudessa niin vahvaksi. Olen aina pitänyt sitä hienona, että Kanada on toinen kotimaa ja että olen syntynyt siellä”, Viitakoski kertoo HS:lle maanantai-iltana Kanadan tärkeän Filippiinit-voiton jälkeen.

”Nyt kun on vielä kotikisat ja perhettä sekä ystäviä katsomassa, niin mikäs sen hienompaa.”

Helsingin salibandyturnaukseen synnyinmaan riveihin vieneellä 25 vuoden mittaisella tiellä on tosin riittänyt mutkia enemmän kuin tarpeeksi.

Valtteri Viitakosken Kanada kärsi Viro-ottelussa pahan tappion, mutta voitot Singaporesta ja Filippiineistä riittivät jatkopaikkaan.

Kun Viitakoski oli kuusivuotias, ravisutti lääkärin diagnoosi koko perheen elämää.

Leikit serkun kanssa olivat johtaneet alavatsaan tulleeseen kolhuun, eikä kipu hälvennyt millään. Sairaalassa alavatsasta löydettiin syöpäkasvain.

Noin vuoden hoitojaksolla Viitakoski oli aina muutaman viikon ajan sairaalassa ja niiden jälkeen muutaman kotona. Leikeissä tullut kolhu saattoi hyvinkin pelastaa Viitakosken hengen, sillä kasvain löydettiin ajoissa ja hoito tehosi.

”Onneksi se löytyi niin aikaisin. Vanhempana asiaa miettiessä olen oppinut arvostamaan myös arkea, niitä tylsiä harmaita marraskuun päiviä. Ei pidä ottaa mitään itsestäänselvyytenä.”

Syövästä ei ole sittemmin näkynyt enää merkkejä, ja tarkastusten välikin on jatkuvasti harventunut.

Vesa (vas.) ja Valtteri Viitakoski perheen kotipihalla Tampereella tammikuussa 2004.

Sukunimeään tai isän kuuluisuutta Viitakoski ei ole ikinä nähnyt rasitteena. Isä on ollut hänelle aina esikuva, ja erityisesti vanhemmalla iällä myös mentori sekä henkinen tukija.

Viitakoski itse asiassa seurasi isänsä luistimenpiirtoja Ilveksessä aina A-juniori-ikään asti. Sytostaattihoidot olivat kuitenkin pysäyttäneet pituuskasvun vuodeksi. C- ja B-junioreissa Viitakoski oli aina ikätovereitaan pienempi – fyysisessä lajissa, jossa koosta on suuresti hyötyä.

Salibandyssäkin Viitakoski näkee itsessään pelaajana paljon yhtäläisyyksiä isäänsä. Lajit ovat erilaisia, mutta niissä on myös paljon samoja lainalaisuuksia.

”Pelimme on samalla tavalla röyhkeää ja periksiantamatonta, maalille ajetaan jos on tilaa. Vuosien varrella olen oppinut tosin lukemaan paremmin, milloin sinne maalille oikeasti kannattaa ajaa.”

” ”Vanhempana asiaa miettiessä olen oppinut arvostamaan myös arkea, niitä tylsiä harmaita marraskuun päiviä. Ei pidä ottaa mitään itsestäänselvyytenä.”

Viitakoski oli vielä tavoitteellinen jääkiekkoilija siinäkin vaiheessa, kun hän joulukuussa 2016 edusti Kanadaa ensimmäistä kertaa salibandyssä aikuisten MM-tasolla.

Nuorten MM-kisoihin Viitakoski oli bongattu Kanadan paitaan jo silloin, kun hän pelaili salibandyä pelkästään silloin tällöin kaveriporukalla. Into synnyinmaan edustamiseen oli niin kovaa, että A-maajoukkueeseen päästäkseen Viitakoski oli itse aloitteellinen ja lähetti videopätkiä Kanadaa tuolloin johtaneelle ruotsalaisvalmentajalle.

”Silloin kyseessä oli vain hieno mahdollisuus päästä pelaamaan Kanadan paidassa”, hän muistelee.

”Meidän ruotsalais­koutsimme oli itse vaihtanut parikymppisenä jääkiekosta salibandyyn. Silloin Riiassa hän sanoi näkevänsä minussa paljon potentiaalia salibandyssä. Että kannattaisi miettiä asiaa.”

Kun Ilves ei jääkiekkokauden jälkeen tarjonnut liigasopimusta, näytti polku kohti jääkiekko­ammattilaisuutta menevän umpeen. Salibandyliigan Nokian KrP:n tarjoama koesopimus kiinnosti enemmän kuin jääkiekossa Mestis tai Suomi-sarja ties missä maankolkassa.

Jo seuraavana talvena hän oli liigatason salibandypelaaja. Viitakoski naureskelee, että hän yllätti salibandy-yleisön, valmentajat ja jopa itsensä.

”Onneksi tuli vaihdettua, en ole päivääkään katunut.”

”Jääkiekossa päivät rupesivat maistumaan puulta, eikä paloa mennä hallille ollut. Vaihtamisen jälkeen sellaiset päivät on ollut laskettavissa yhden käden sormilla.”

”Tosin jos salibandy ei olisi ollut aiemmin kakkoslajina, ei liigatasolla olisi ollut mitään palaa pärjätä. Tässä viidessä vuodessakin lajitaidot ovat menneet huimasti eteenpäin.”

Nokian KrP:n Valtteri Viitakoski (oik.) taisteli F-liigan viime vuoden välierissä Janne Lammista ja muita Classicin maajoukkuetähtiä vastaan. Classic eteni finaaleihin mutta tarvitsi jatkopaikkaan seitsemän ottelua.

Edelleen Nokian KrP:ssä pelaava laitahyökkääjä on tehnyt alkukaudella 12 ottelussa tehot 11+5, joilla hän on F-liigan pistepörssissä 29. sijalla.

Viime kaudella hän oli toista kertaa mukana tuomassa pronssisia SM-mitaleja ”Raholan teurastamoksi” kutsuttuun, kauniisti sanottuna omalaatuiseen kotisaliin.

”Jotkut ovat kutsuneet sitä homeluolaksi, mutta itse kyllä sytyn. Estetiikassa se varmasti häviää, mutta pelaajan näkökulmasta kyseessä on täydellinen paikka. Pääkenttä, kuntosali ja oma koppi ovat aina meidän käytettävissämme.”

Viime kauden otteista inspiroitunut joukkue on asettanut tavoitteekseen mestaruuden. Parhaillaan KrP on F-liigassa toisena, edellään ainoastaan tähtisikermä Classic. Juuri Classic pudotti viime keväänä KrP:n finaaleista täyteen seitsemään otteluun venyneissä välierissä.

Näiden paikallispelien oma huvittava yksityiskohtansa on, että joukkueista Tampereella pelaa itse asiassa enää Nokian KrP, kun aiemmin tamperelaisen Classicin tukikohdaksi on vaihtunut Lempäälän Ideapark.

” ”Jääkiekossa päivät rupesivat maistumaan puulta, eikä paloa mennä hallille ollut. Vaihtamisen jälkeen sellaiset päivät on ollut laskettavissa yhden käden sormilla.”

Viime vuosien liigamenestyksestä huolimatta MM-kisoihin pääsi KrP:stä Viitakosken lisäksi ainoastaan latvialainen puolustaja Morics Krumins.

Vuoden 2010 maailmanmestaria Henri Johanssonia ei olla edustustehtävissä nähty enää aikoihin. Nuorempaa kaartia edustaa taiturimainen hyökkääjä Joona Rantala, jonka kohdalla Viitakoski toteaa yllättyneensä, ettei tämä mahtunut mukaan edes viimeisille valmistaville leireille ennen lopullisia valintoja.

”Myös Mikko Laakso on painanut hyvin hommia, ja Miska Mäkinen on pelannut jo viime vuodet erinomaisesti. He ovat kolme nimeä, jotka nostaisin lähimmäksi jo vuoden päästä olevien Sveitsin kisojen joukkuetta.”

Viitakosken lisäksi Kanadan joukkueessa on toinenkin huomion­arvoinen pelaaja, joka pelaa hänen kanssaan ykkösketjussa vastakkaisella laidalla.

Salibandyä paremmin Brandon Barber tunnetaan jääkiekon kikkavideoistaan, joita hän julkaisee Pavel Barber -taiteilijanimellä. Barberin Youtube-kanavalla on yli 250 000 tilaajaa, ja Instagramissa seuraajia on yli 675 000.

Barberin kyvyt eivät rajoitu pelkkään näyttävyyteen. Meneillään oleva MM-turnaus on Viitakoskelle uran kolmas, ja hän sekä Barber ovat muodostaneet Kanadan vaarallisimman parivaljakon niistä jokaisessa.

”Tosi maanläheinen ja mahtava jätkä. Olemme olleet parit kisat myös huonekavereina, ja nyt hän majoittui vanhempieni luona parin viikon ajan, kun pidimme valmistavan leirin KrP:n akatemiajoukkueen kanssa.”

”Kentällä pelisilmästä huomaa, kuinka paljon hän opiskelee jääkiekkoa ja salibandyä peleinä. Välillä toki huomaa, ettei taustaa ole aivan niin paljon, kun tilanteet tulevat nopeasti.”

VIitakoski arvioi, että Barberista kouliutuisi parissa vuodessa helposti kova pelaaja Suomi-sarjaan tai ykkösdivisioonaan.

Kanada kuuluu kahtia jaetun MM-turnauksen alempaan luokkaan. Sen kanssa D-lohkoon päätyivät Filippiinit, Singapore ja Viro. Tasoerot ovat suuria joukkueiden sisälläkin.

Avausottelussaan Kanada kampesi täpärästi Singaporen edelle maalein 9–8. Lauantaina Kanada kärsi harvinaisen pahan selkäsaunan, kun se hävisi Virolle maalein 4–21. Viitakoski sai noissa otteluissa kasaan tehot 4+3.

Lohkovaiheen päätöspelin asetelma oli selkeä: Kanadan ja Filippiinien kohtaamisesta voittaja selviäisi pudotuspeleihin A-lohkon kolmanneksi sijoittuvan joukkueen vastustajaksi.

Tähdet ottivat tiukassa paikassa muun joukkueen reppuselkään. Kanadan 13–8-voitossa Viitakosken saldoksi kirjattiin 5+1, ketjukaveri Barberin 4+3.

Salibandyn MM-puolivälierä Suomi–Slovakia keskiviikkona kello 18.45 Helsingin Jäähallissa.

Tiistai-iltana kello 19 alkavassa ottelussa vastaan tulee Latvia.

”Olemme varmasti selkeitä altavastaajia, mutta lähdemme ainakin tekemään heille kiusaa”, Viitakoski toteaa.