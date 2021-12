HIFK:n Jere Innala sai pelikiellon taklattuaan tarpeettomasti Sportin Teemu Väyrystä.

Jääkiekkoliigan kurinpito on asettanut HIFK:n hyökkääjän Jere Innalan viiden ottelun pelikieltoon. Lauantaina julkaistu päätös tuli keskiviikkona pelatusta Sport–HIFK-ottelusta, jossa Innala taklasi Sportin Teemu Väyrystä.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Innala lähestyi kulmassa ollutta Väyrystä ja pyrki ensin nostamaan mailallaan Väyrysen mailan. Se ei onnistunut, minkä jälkeen Innala jatkoi tilanteen pelaamista taklaamalla Väyrystä. Taklauksessaan Innala nosti molemmat kädet ylöspäin ja osui kädellään Väyrysen niskaan/päähän takaapäin ja aiheutti Väyrysen pään osumisen pleksiin. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 2+10 minuutin rangaistus Innalalle ja päävideotuomari vei tapauksen kurinpitokäsittelyyn.

Kurinpitopäätöksessä todetaan, että kyseessä oli "taklauksen yhdessä suoritettu tarpeeton teko". Päähän kohdistunut taklaus toi näin Innalalle viiden ottelun pannan.

”Innala aiheuttaa teollaan taklatun pelaajan pään osumisen voimakkaasti pleksiin. Edelleen delegaatio toteaa, että taklaus ei aiheuta vastustajan loukkaantumista. Delegaatio on todennut, että käsien tarkoituksellisen nostamisen perusteella Innalan taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen. Edelleen delegaatio on todennut, että taklaus Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun (pelikiellon) arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa eikä toisaalta korottaa rangaistusta.”

Tällä kaudella 27 ottelussaan tehot 6+13 koonnut Innala on sivussa HIFK:n tämän illan ottelusta Lukkoa vastaan sekä otteluista TPS:aa, JYPiä, KalPaa ja KooKoota vastaan.

