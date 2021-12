Ruotsin salibandymaajoukkue on pyytänyt kansainvälistä liittoa tutkimaan Suomen epäiltyä vakoilua.

Vakoiliko Suomen salibandymaajoukkue Ruotsin maajoukkuetta kuvaamalla ruotsalaisten harjoituksia MM-turnauksessa? Näin ainakin epäilee Ruotsin maajoukkueen johto, joka kertoi epäilyksistä SVT:lle ja on pyytänyt kansainvälistä salibandyliittoa tutkimaan asiaa.

SVT Sportin mukaan Suomen on täytynyt kuvata Ruotsin miesten maajoukkueen perjantaisia harjoituksia, mikä on kiellettyä. Ruotsin joukkueen manageri Mika Packalén vahvisti asian SVT Sportille.

”Suomi sanoo, että he ovat syyttömiä, mutta emme ole siitä täysin varmoja. Epäilemme Suomea. Tiedämme huijauksesta, ja olemme ilmoittaneet siitä kansainväliselle liitolle ja pyytäneet tutkimaan asiaa”, Packalén sanoi SVT:lle.

Sääntöjen mukaan vastustajan harjoitusten kuvaaminen on kiellettyä.

Ruotsin videovalmentaja ja kapteeni näkivät kamerat katsomossa. Packalénin mukaan ruotsalaiset peittivät kamerat nähtyään ne.

Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n suomalaisen pääsihteerin John Liljelundin mukaan ”tutkintapyyntöön suhtaudutaan vakavasti”.

”Turnauksen jury tutkii asiaa, ja tutkinnan tulosten perusteella päätetään, mitä toimenpiteitä seuraa. Muuta en voi sanoa, koska prosessi on kesken”, John Liljelund kommentoi asiaa sunnuntaina Helsingin Sanomille.

Suomen päävalmentaja Petteri Nykky kommentoi syytöksiä Pääkallo-verkkomedialle sen jälkeen, kun Suomi oli voittanut lauantaina Ruotsin alkulohkon ottelussa 7–3.

”Ei voi kuin nauraa niille”, Nykky sanoi syytöksistä.

”Technical meetingissä on kerrottu selkeät säännöt: täällä ei saa kuvata, eikä saa tehdä sitä ja tätä. Ei ole meillä sellaista mahdollisuutta, että näin kävisi.”

”Kai heillä on aika hyvin asiat omassa joukkueessa, kun on aikaa tuollaisia syyttelyitä heittää. Se on varmaan jotain psyykkausta. Ei vaikuta minuun millään lailla.”