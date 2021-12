Salon mukaan tuomarointi on toiminut kaikkiaan ihan hyvin.

Michael Masin toiminta on saanut kritiikkiä osakseen.

Rutinoitu F1-tuomari Mika Salo on pitänyt tämän kauden sapattivapaata Grand Prix -kisoista. Rakas laji saa kuitenkin suomalaisveteraanin kerta kerralta pauloihinsa myös television välityksellä.

Mestaruustaiston kaksinkamppailussa Max Verstappen ja Lewis Hamilton suuntaavat Abu Dhabin MM-finaaliin tasapisteissä. Kumman Salo sitten uskoo lopulta vetävän tässä hermopelissä pidemmän korren?

Kerrankin hänen vastauksensa ei tule kuin apteekin hyllyltä HS:n esittämään kysymykseen.

”En osaa sanoa. Tuskinpa Red Bullin vauhti Abu Dhabissakaan ihan riittää, jolloin tiimin on pakko tehdä jotain. Jos kumpikaan ei tule maaliin, Verstappen on mestari, mutta jos molemmat tulevat maaliin, veikkaan, että Hamilton vie tittelin.”

Muistissa on, mitä tapahtui 31 vuotta sitten, kun McLarenin Ayrton Senna kolaroi Alain Prostin Ferrarin ulos Japanin GP-startin jälkeen ensimmäisessä mutkassa Suzukassa. Silloin käytiin kauden toiseksi viimeistä kisaa, mutta nollatulos varmisti Sennalle hänen toisen tittelinsä.

Jos kärkipari kolaroisi ensi sunnuntaina Abu Dhabissa vastaavalla tavalla, Verstappen veisi mestaruuden enemmillä voitoillaan.

Aivan erityisesti 110 GP-kisaa itse ajanutta Saloa kihelmöi sunnuntai-illan Saudi-Arabian osakilpailu kaikkine ainutlaatuisine kommenvenkkeineen. Hänen kollegansa tuomaristossa joutuivat sääntörikkomusten, punaisten lippujen ja turva-autotilanteiden myötä äärimmäisen tiukoille.

Salo on istunut raadissa kahden kilpailujohtajan aikakaudella. Hän tuli mukaan Charlie Whitingin kutsusta ja jatkoi sitten Michael Masin perittyä edesmenneen brittikonkarin vakanssin. Viime kisoissa Masin tuomiolinja on herättänyt enemmän kritiikkiä kuin kehuja.

Oliko Charlie Whiting jämäkämpi kuin Michael Masi?

”Kieltämättä Charlie oli vähän jämäkämpi, kun nyt siihen on tullut mukaan sellaista kaverifiilistä. Linja on mennyt enemmän sellaiseen suuntaan, mitä viime kisoissa on nähty ja kuultu”, Salo arvioi.

Saudi-Arabiassa puhuttiin Masin käyttäneen tietynlaista huutokauppaa tuomioista tiimijohtajien kanssa kommunikoidessaan.

”Jonkun aikaa tällä tavalla on menty, mutta hyvinhän se on toiminut, kun on saatu kaikki suhteellisen tyytyväisiksi. Täytyy myös muistaa, että onhan tämä MM-taisto mennyt todella hurjaksi, ja näimme taas ihan häikäisevän kisan.”

Salon arvostus Hamiltonia kohtaan on kasvanut kasvamistaan.

”On se kova jätkä, kun nytkin kisassa ajoi sillä rikkinäisellä etusiivellä vielä nopeimman kierroksen.”

Salo lomitti Michael Schumacheria Ferrarilla kuuden kisan ajan kaudella 1999. Schumacher tykitti sitten vuodesta 2000 alkaen viisi perättäistä mestaruutta. Nyt Hamilton sivuaisi mestarina tuota viiden perättäisen tittelin ennätystä.

Kumpi on Salon mielestä sitten parempi: Hamilton vai Schumacher?

”Hamilton. Vaikea sanoa, mikä sen eron tekee, mutta Lewis on vaan niin hyvä. Ei siellä paljon virheitä enää tule.”