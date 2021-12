Hollannissa on käynnissä paricurlingin olympiakarsinta.

Jäässä näkyvät seksileluyhtiön mainokset olivat liikaa Japanin kansalliselle tv-yhtiölle NHK:lle, joka päätti jättää näyttämättä maan ottelut paricurlingin olympiakarsintaturnauksessa.

Turnaus on käynnissä Hollannin Leeuwardenissa, ja hollantilainen EasyToys on yksi turnauksen sponsoreista.

Japani on pelannut turnauksessa neljä ottelua, joista se on voittanut vain yhden. NHK ei ole näyttänyt yhtäkään otteluista. Myös Yhdysvalloissa on jäänyt maan otteluita näkemättä samasta syystä, kertoo Sports Illustrated.

NHK:sta kerrottiin uutistoimisto AFP:lle, että päätös tehtiin, jotta ehdittäisiin päättää, rikkooko EasyToyn logon näyttäminen tv-yhtiön periaatteita.

”Ohjeistus edellyttää varovaisuutta sellaisen materiaalin näyttämisessä, jolla voi olla vaikutusta alaikäisiin. Oli myös riski, että se (logon näyttäminen) olisi hyvän maun vastaista”, NHK:n edustaja kommentoi.

NHK ei ollut vielä tehnyt päätöstä, näyttääkö se Japanin viimeisen alkulohkon ottelun Suomea vastaan keskiviikkona.

Suomen pari Aku ja Oona Kauste ovat voittaneet turnauksessa kaksi ottelua ja hävinneet kaksi.

Suomi on B-lohkossa jaetulla kolmannella sijalla yhdessä Latvian kanssa. Lohkon kolme parasta etenee jatko-otteluihin A-lohkon kolmen parhaan kanssa. Turnauksen kahdelle parhaalle on luvassa paikka Pekingin olympialaisiin.

Suomi kohtaa tiistaina Viron, jolla on kolmesta ottelusta yksi voitto.