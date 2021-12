Jesse Puljujärvellä oli paljon odotuksia mutta vähän tietoa viime tammikuussa, kun hän aloitti jääkiekon NHL-kautta. Takana oli kolme pettymyksen talvea, jotka söivät viimeisetkin palaset nuoren pelaajan itseluottamuksesta.

Paluu Edmontoniin nostatti tunteita. Puljujärvi lähti Oilersista keväällä 2019 takaisin Kärppiin sellaisessa tunnemyrskyssä, ettei niiden ajatusten keskellä tuntunut olevan paluuta Kanadan aroille.

Edmonton varasi Puljujärven kesällä 2016 numerolla neljä. Noilta sijoilta rakennetaan yleensä pitkä ja kestävä NHL-ura, mutta Puljujärvi ei saanut omaansa vauhtiin.

Tuli tunne, ettei rooliakaan tarjottu, ja koko ajan sai matkustaa Oilersin ja AHL-seura Bakersfieldin välillä.

Tammikuun puolivälistä alkaen NHL:ssä pelattiin tynkäkausi. Sitten kesä tuli väliin, tuli lisää harjoittelua ja paluu tuorein ajatuksin takaisin Edmontoniin tänä syksynä.

Viime kausi tuotti mukavasti pisteitä – 15 maalia – ja vahvisti, että paluuratkaisu oli ollut oikea. Edmontonissa haluttiin sittenkin nähdä uudistunut Puljujärvi.

Lokakuussa alkanut uusi kausi – vaikkakin saman vuoden aikana – vahvistaa Puljujärven suunnan. Hän on matkalla tähtiin.

Kun ruvetaan listaamaan tämän kauden kiinnostavimpia suomalaispelaajia, mahtuu Puljujärvi kärkikolmikkoon.

Puljujärven puheestakin kuulee, että asiat ovat mallillaan. Pisteitä on tullut tähän mennessä siihen tahtiin, että pelkästään tällä kaudella hän voisi latoa enemmän tulosta kuin neljällä aikaisemmalla yhteensä.

”Ihan ok”, Puljujärvi sanoo jopa vaatimattomasti kuluvasta kaudesta.

”Paljon on pelattu, ja kyllä siinä joukossa on hyviä ja huonoja pelejä. Kiva olla tuossa mukana, ja on pärjätty hyvin.”

”Pari tappiota on tullut, mutta olemme hyviä voittojakin ottaneet. On ollut mukavaa.”

Tulokaskausillaan Puljujärvi pelasi vaihtelevissa ketjuissa. Viime talvena hän aloitti kokeneen Kyle Turrisin, 32, ketjussa, mutta tänä syksynä Puljujärvi nousi turistiluokasta bisnesluokkaan. Hän aloitti kautensa kahden supertähden Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin troikan oikealla laidalla.

Puljujärvi kiitti luottamuksesta. Edmontonin yhdessätoista ensimmäisessä ottelussa hän latoi kuusi maalia. Tahti näytti hurjalta ja vähän tasaantuikin sen jälkeen.

Ketjun työnjako menee niin, että kapteeni McDavid ja adjutantti Draisaitl pyörivät kiekon kanssa vapaasti vähän siellä ja täällä ja Puljujärvi puskee maalille.

”Tykkään omasta roolistani. Pitkä matka on tultu tähän. Kyllä siinä on mukava painaa hommia.”

Jesse Puljujärvi on pelannut samassa ketjussa Connor McDavidin ja Leon Draisaitlin kanssa. Suomalaispelaaja on saanut lempinimen Biisoni.

Yhdessä vaiheessa kautta Edmontonin valmentaja Dave Tippet siirsi Puljujärven Warren Foegelen ja sentteri Derek Ryanin ketjuun. Puljujärvi pelasi nurkumatta, mutta vaihdos ei tuottanut samaa tulosta kuin ykkösessä pelaaminen.

Sellaiseenkin ketjuun Puljujärveä istutettiin, jossa Ryan Nugent-Hopkins pelasi keskellä ja Draisaitl vasemmassa laidassa. Ei tämäkään tuonut suurta lisäarvoa Edmontonin peliin.

Valmentaja Tippet haki vaihdoksilla leveyttä Oilersin hyökkäykseen, mutta parhaat tehot joukkue näyttää saavan, kun ”Biisoni” Puljujärvi puskee ykkösen laidalla.

”Selkäytimestä se silloin tulee, ja tiedän oman paikkani. Meikäläinen painaa kovasti hommia, riistää ja raastaa ja on kova maalin edessä. Pyrin antamaan niille [McDavid ja Draisatl] hyvin kiekkoja, ja sen kautta saadaan hommat mukavasti pyörimään.”

Tähän mennessä Puljujärvi on tehnyt kahdeksan maalia tällä kaudella. Tahti voisi lupailla jopa 30 osuman rajan rikkoutumista, mutta kaksikymmentäkin olisi hyvä saldo.

Pääosin Puljujärven maalit ovat erittäin tyylikkäitä ja tekemällä tehtyjä. HS listasi torniolaisen tämän kauden osumat.

Edmontonin tämän kauden avausmaali tuli, kun Puljujärvi jatkoi Darnell Nursen laukoman paluukiekon sisään Vancouveria vastaan. Nopeat kädet ja taitava siirto sivulle olivat valttia.

Calgary-ottelussa Cody Ceci antoi pitkän läpisyötön, jonka Puljujärvi otti taitavasti rystypuolella haltuun ja laukoi kovaa ja tarkasti.

Kauden kolmas osuma tuli Nashville-pelissä, kun Puljujärvi laukoi kiekon Draisaitlin syötöstä tyhjään maaliin.

New York Rangersia vastaan Puljujärvi teki kaksi maalia, joista ensimmäinen oli mahtilaukaus. Toisessa osumassa Puljujärvi jatkoi Jacob Trouban paluukiekon sisään. Taas tehokasta maalineduspelaamista.

Tappio-ottelussa Detroitia vastaan Puljujärvi teki hienon maalin. Hän riisti kiekon omalla alueella, irtosi hyvällä luistelullaan läpiajoon ja paukautti rannelaukauksen lähes ylänurkkaan.

Kauden seitsemäs maali tuli taas läpisyötöstä. Puolustaja Evan Bouchard lähetti Puljujärven irti, ja nyt kilahti laukaus alanurkkaan tolpan viereen ohi Vegasin maalivahdin Robin Lehnerin.

Syksyn kahdeksannessa maalissaan Puljujärvi seisoi omalla paikallaan maalin edessä ja jatkoi McDavidin syötön terävällä laukauksella verkkoon. Tuttua työtä Puljujärveltä, vaikka joukkue hävisikin Minnesotalle.

Maaleillaan Puljujärvi on osoittanut monipuolisuutta, ratkaisuhalukkuutta ja läpiajojen kertomaa oikeanlaista tilannetajua. Pisteet 8+11 nostavat Puljujärven Edmontonin tehonelikkoon.

”Voisi niitä pisteitä olla enemmänkin, mutta voisihan niitä olla vähemmän. Peli kerrallaan mennään eteenpäin.”

Suomen tulevaan olympiajoukkueeseen on valittu tässä vaiheessa kolme pelaajaa, Aleksander Barkov, Sebastian Aho ja Mikko Rantanen. Samaan ryhmään Puljujärvikin haluaa.

”Kyllähän minä sinne ilomielin lähden, jos valitaan. Olympialaiset olisivat minulle iso juttu.”

Junioriurallaan Puljujärvi voitti 18- ja 20-vuotiaiden MM-kultaa, mutta A-maajoukkueessa maineteot ovat jääneet vähiin. Hän pelasi repaleisen NHL-kauden jälkeen Pariisin ja Kölnin MM-turnauksessa vuonna 2017, mutta pisteet jäivät tekemättä.

Ilman loukkaantumisia Puljujärven valinta olympiajoukkueeseen on varma, jos NHL vahvistaa osallistumisensa Pekingin talvikisoihin.

Sitä ennen ja sen jälkeen riittää NHL-otteluita, ja Puljujärvellä on selkeä näkemys loppukaudesta.

”Kyllä pitää olla parempi koko ajan ja kaikin puolin.”