Curry on enää 15 kolmen pisteen korin päässä NBA:n kaikkien aikojen ykkösnimestä Ray Allenista, joka heitti urallaan 2 973 kolmen pisteen koria.

Stephen Curry on ollut vahvassa vireessä alkukaudesta.

Koripallon NBA-seura Golden State Warriorsin takamies Stephen Curry on tunnetusti kova kaukoheittäjä, ja miehen alkukauden vire on ollut vahva.

Mies on tehnyt keskimäärin 27,7 pistettä ottelua kohti, mikä oikeuttaa NBA:n kakkossijaan Brooklyn Netsin Kevin Durantin (28,6) jälkeen.

Onnistuneissa kolmen pisteen heitoissa Curry on täysin omilla luvuillaan. Hän upotti peräti seitsemän kolmosta Orlando Magicia vastaan maanantaina, ja yhteensä pallo on sujahtanut korisukkaan kaaren takaa jo 126 kertaa tällä kaudella. Toisena on Sacramento Kingsin Buddy Hield 87 onnistumisellaan.

Heittoprosentti Currylla on kolmosissa 41,6, kun ykkösenä olevalla Utahin Mike Conleylla se on 47,5.

Curry on tällä kaudella heittänyt keskimäärin 5,5 kolmen pisteen koria ottelua kohti, joten ennätyksen rikkoutuminen on vain lyhyen ajan kysymys.

”Tiedän, että ennätys lähenee, mutta yritän, ettei se vaikuttaisi peliini. Yritän vain nauttia matkasta”, Curry totesi murskavoittoon lukemin 126–95 päättyneen Orlando-ottelun jälkeen.

Curry upottaa kolmosia säännöllisesti kauempaa kuin suurin osa muista. Hän on tällä kaudella onnistunut jo muutaman kerran keskiympyrästä, kuten edelliskierroksella Orlando-ottelussa ja sitä ennen San Antoniota vastaan.

Ennen ottelua San Antonio Spursia vastana Curry näytti, että mikään ei tunnu olevan hänelle mahdotonta.

Hän nimittäin upotti pallon koriin kaukaa katsomosta ja vieläpä vinosti korin takaa.

