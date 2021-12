Suomi teki Slovakiaa vastaan tarvittavat maalit ja kohtaa perjantain välierässä Tšekin.

Suomi–Slovakia 5–1

Suomi eteni odotetusti salibandyn miesten MM-välieriin kukistamalla Slovakian 5–1. Suomi on ollut miesten MM-kisoissa aina mitaleilla, ja tappio Slovakialle olisi ollut valtava yllätys.

Perjantaina pelattavassa välierässä Suomi kohtaa Tšekin, joka murjoi omassa puolivälierässään Latvian 9–1. Helsingin MM-turnauksen finaali pelataan lauantaina.

Suomi pelasi melko nihkeän avauserän, jossa ottelun ensimmäistä osumaa odotettiin pitkään. Ajassa 16.57 Peter Kotilainen antoi namusyötön Ville Lastikalle, joka viimeisteli varmasti.

Kotilainen keräsi ottelussa tehopisteet 2+1 ja Lastikka 1+1. Osuma oli Lastikalle jo turnauksen kuudes, kun Suomella on takanaan neljä kamppailua. Lastikka on Suomen sisäisen pistepörssin kärjessä tehoin 6+3. Kolmannen erän huilanneen Kotilaisen saldo on 3+5.

Peter Kotilainen maalinteossa. Slovakian maalivahti Adam Kohut kaivaa pallon verkosta.

Suomi karkasi avauserän lopussa 2–0-johtoon, kun Rasmus Kainulainen laukoi pallon maaliin.

Toisen erän puolivälissä Slovakia kavensi Lukas Ujhelyin lauottua pallon ylivoimalla komean syöttöketjun päätteeksi yläkulmaan.

Suomen kakkoskentällisen tehokaksikko Kotilainen ja Lastikka iski välittömästi. Lastikka hyödynsi slovakialaisvirheen, ja Kotilainen teki 3–1-osuman maalin edestä. Hetkeä myöhemmin Kotilainen viimeisteli illan toisensa Juha Kivilehdon maukkaasta poikittaissyötöstä.

Vaikka joukkueiden keskinäinen tasoero oli selvä, Slovakia tarjosi Suomelle kahdessa ensimmäisessä erässä hetkittäin kelpo vastuksen. Slovakia ei keskittynyt pelkästään puolustamaan, vaan pyrki pelaamaan päätöserää lukuun ottamatta aktiivisesti.

Päätöserä meni lähinnä pelailuksi Suomen pitäessä palloa ja pyörittäessä peliä Slovakian puolustuspäässä. Sami Johansson viimeisteli lopussa päätösnumerot.

Suomi ei ottelussa häikäissyt, mutta teki tarvittavan ja eteni jatkoon.

Suomi pystyi ottelun edetessä säästämään energiaa antamalla tärkeille Nico Salolle, Eemeli Salinille ja Kotilaiselle ylimääräistä huiliaikaa. Vähiin torjuntatöihin joutunut Joonas Kaltiainen päästi taakseen yhden osuman.

Suomi joutui otteluun ilman hyökkääjä Joonas Pylsyä ja puolustaja Tatu Väänästä. Pylsy kuntouttaa itseään turnauksen seuraaviin otteluihin. Flunssan oireista kärsinyt Väänänen ohjattiin keskiviikkona koronatestiin, ja hänen tilalleen kokoonpanoon tuli hyökkääjä Miko Kailiala, joka pääsi toisen erän edetessä tositoimiin.

Kahdessa muussa puolivälierissä Sveitsi kohtaa torstaina Viron ja Ruotsi Norjan. Suomen ja Slovakian välinen ottelu keräsi 1 728 katsojaa.

Miesten MM-kilpailujen puolivälieräottelu:

Suomi–Slovakia 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

1. erä: 16.57 Ville Lastikka (Peter Kotilainen) 1–0, 19.22 Rasmus Kainulainen (Otto Lehkosuo) 2–0.

Jäähyt: 12.44 Jakub Grich SVK 2 min.

2. erä: 29.48 Lukas Ujhelyi (Ladislav Gal) 2–1 yv, 30.11 Kotilainen (Lastikka) 3–1, 32.46 Kotilainen (Juha Kivilehto) 4–1.

Jäähyt: 28.40 Eemeli Salin SUO 2 min.

3. erä: 59.27 Sami Johansson (Salin) 5–1.

Jäähyt: –.

Maalivahtien torjunnat: Joonas Kaltiainen SUO 1+1+1=3, Adam Kohut SVK 5+7+8=20.

Jäähyt yhteensä: Suomi 1x2 min, Slovakia 1x2 min.

Yleisöä: 1 728.