Presidentti Emmanuel Macron piti vastaanoton Vendée Globe -purjehduksen kippareille.

Yksinpurjehtija Ari Huusela pääsi Suomen itsenäisyyspäivänä todellisiin linnan juhliin.

Huusela oli kutsuvieraana Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vastaanotolla Élysée-palatsissa Pariisissa.

Macron kutsui vieraakseen kaikki keväällä Vendée Globe -purjehdukseen osallistuneet 33 kipparia.

Huuselan purjehdus maapallon ympäri päättyi maaliskuussa. Huuselasta tuli neljäs suomalainen, joka on purjehtinut yksin maapallon ympäri. Edelliset ovat olleet Tapio Lehtinen (2018–2019) Harry Harkimo ja Pentti Salmi (1986–1987).

Huusela oli viimeinen maalin asti selvinneistä purjehtijoista. Kahdeksan kipparia keskeytti. Vendée Globe -kisassa hän oli ensimmäinen pohjoismaalainen kautta aikojen.

Vain 84 purjehtijaa on päässyt valtamerikilpailun maaliin sen historian aikana. Mount Everestille on kiivennyt yli 4 000 ihmistä, ja avaruudessa on käynyt lähes 600 ihmistä.

”Pääsin juhlistamaan Vendée Globea ja Suomea samana iltana. Olen kiitollinen niin paljosta. Kisaan mukaan pääsy on yhtä äärimmäisen työn takana kuin itse purjehduskin”, Huusela kertoi.

Presidentti Macron myönsi vastaanotolla Chevalier de la Légion d'honneur -kunniamerkit. Ne saivat kilpailun voittaja Yannick Bestaven sekä viidettä kertaa Vendée Globeen osallistunut Jean Le Cam.

Le Cam pelasti kisassa Intian valtameren vaativissa olosuhteissa haaksirikkoutuneen Kevin Escoffierin.

