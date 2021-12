Uusiopolttoainetta käyttävät hybridit muuttavat ralliautoilua ensi kaudesta lähtien. Kuljettajat joutuvat opettelemaan uudenlaista ajotapaa, ja avuliasta ralliyleisöä varoitetaan sähköiskujen vaarasta.

Tuuri

Rallin MM-sarjalla on edessään juhlavuosi, kun kausi starttaa 20. tammikuuta perinteisellä kilpailulla Monte Carlossa. MM-sarja alkoi vuonna 1973, joten käynnistymässä on 50. kausi.

Kausi 2021 päättyi Toyotan juhliin, kun talli voitti kaksi maailmanmestaruutta. Ranskalainen Sébastien Ogier juhli ajajien mestaruutta ja Toyota-talli valmistajien maailmanmestaruutta.

Japanilaistallin tavoitteet ovat selvät myös seuraavalla kaudella.

”Tavoitteena ei voi olla vähempää kuin kaksi mestaruutta. Mestaruuden uusiminen on aina vaikeaa”, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo.

Latvala seurasi tallipäällikkönä Tommi Mäkistä, joka aloitti tehtaan rallitoiminnan kotipaikallaan Puuppolassa vuonna 2016. Mäkinen lopetti tallipäällikkönä vuoden 2020 lopulla ja siirtyi Toyotan moottoriurheilun neuvonantajaksi.

Koronapandemian takia Mäkisen työ jäi kesken. Neuvonantajan pesti Toyotalla päättyy todennäköisesti vuodenvaihteessa. Jo aiemmin hän oli myynyt Tommi Mäkinen Racingin liiketoiminnan kokonaan Toyotalle.

Latvalan ensimmäinen vuosi tallipäällikkönä sujui paremmin kuin moni ehkä odotti. Tallissa oli hyvä henki ja menestys oli aistittavissa.

Toyota avasi uudet toimitilat Jyväskylän Jyskässä, jonne tallin kaikki toiminnat siirtyvät Tallinnasta. Myös ralliautot tuodaan kisan jälkeen Jyväskylään, eikä niitäkään huolleta enää Tallinnassa, kuten tähän asti.

”Jyskässä autot puretaan atomeiksi ja rakennetaan käytännössä uudestaan. Täytyy varmistaa, että autoissa on aina uusia osia, kun ajetaan mestaruudesta”, Latvala sanoo.

Jyskässä tallilla on 150 työntekijää. Toyota tarjosi koko Tallinnassa työskennelleelle henkilöstölleen mahdollisuuden siirtyä samoihin töihin Suomessa.

”Tallinnaan jäi noin puolet siellä olleesta väestä. Heillä oli siellä perheet, eivätkä he halunneet ymmärrettävästi muuttaa. Tommilla oli hyvä näkökanta, ettei kaikilla tarvitse olla kokemusta rallista, mutta ihan hyvin olemme saaneet henkilökuntaa töihin”, Latvala sanoo.

Tallissa noudatetaan neljän johtajan mallia. Latvalalla on päävastuu tallipäällikkönä. Tom Fowler jatkaa teknisenä johtajana, Kaj Lindström urheilutoimenjohtajana ja Yuichiro Haruna hallintojohtajana.

Myös kuljettajat jatkavat lähes entisellään. Ogier ei tosin aja enää täyttä MM-sarjaa, eli hän ei voi tavoitella yhdeksättä MM-titteliään.

Ogier ajaa Monte Carlossa muttei esimerkiksi Ruotsissa tai Suomessa.

”Hän ajanee tällä kaudella viisi MM-rallia. Kun heti kauden jälkeen kysyin häneltä asiaa, hän sanoi, että jos nyt pitäisi päättää, hän ei ajaisi yhtään. Oli sen verran väsynyt pitkästä kaudesta”, Latvala kertoo.

Toyotalla ei ole koskaan ollut virallista ykköskuljettajaa. Tällä kaudella walesilainen Elfyn Evans nousee väkisin siihen asemaan.

Kalle Rovanperä ajaa täyden MM-sarjan, mutta talliin palaava Esapekka Lappi joutuu antamaan Ogierille tilaa joissain ralleissa kuten Montessa.

”Kalle on vielä nuori ja kokematon mutta pystyy voittamaan kisoja, vaikkei mestaruudesta taistelisikaan. Vuonna 2023 odotukset ovat jo sitten kovemmat”, Latvala sanoo.

Japanilainen Takamoto Katsuta ajaa koko kauden Toyotan neljättä autoa. Hänenkin autonsa puretaan kisojen jälkeen, mutta sinne ei aina laiteta uusia osia.

”Takamoto ajaa täysin tallin kakkostiimissä. Se ei tee hänestä muita huonompaa, mutta huollon logistiikan ja uusin osien kannalta on parempi, että vain kolme autoa rakennetaan kisan jälkeen uudestaan. Se helpottaa tallin kiireitä”, Latvala sanoo.

Jari-Matti Latvalan rallipajassa voi valmistaa uusia osia vanhoihin ralliautoihin 3D-tulostimella.

MM-sarjassa siirrytään uuteen hybridiaikaan. Toyota rakentaa tammi–helmikuun aikana valmiiksi kahdeksan hydridiralliautoa, joista neljä on kisoissa ja neljä muuta valmiita jo sitä seuraavaan MM-ralliin.

Hydridiralliauto vertautuu hieman formula ykkösiin: jokainen jarrutus lataa akkuja, ja kaasu purkaa latausta.

”Hydridi suosii kovaa jarruttavia kuljettajia, koska sitä kautta saa ladattua lisää energiaa. Monen vanhemman kuljettajan on vaikea muuttaa ajotyyliään. Nuorilla se on helpompaa, kuten Kallella”, Latvala sanoo.

Hybridien takia uusissa Rally1-sarjan ralliautoissa on noin 80 kiloa painava akkuyksikkö, joka on suojattu hiilikuitukuorella. Auton takana on akkuja jäähdyttävät kennot, jotka myös lisäävät auton painoa.

Auton minimipaino nousee 1 260 kiloon. Se on lähes sata kiloa enemmän kuin aiemmin polttomoottorien aikakaudella.

MM-ralleista tulee Latvalan mukaan yleisölle entistä näyttävämpiä, kun autot kääntyvät mutkissa helpommin poikittain kuin ennen. Autoissa saa olla takasiipi, muttei ilmaa ohjaavia lisäsiipiä.

”Hyvä asia on, että autojen nopeudet laskevat, vaikka voimaa on enemmän ja hetkellinen kiihtyvyys kasvaa.”

Niin sanottuja jokereita eli kauden aikana sallittuja muutoksia saa myös tehdä vähemmän kuin ennen.

”Se laskee kustannuksia, mikä on toinen hyvä asia.”

Autoissa käytettävä uusiutuva polttoaine puristetaan jätteistä Saksassa. Samaa polttoainetta voitaisiin tehdä myös Suomessa, mutta saksalainen yritys voitti kansainvälisen autoliiton kilpailutuksen.

MM-ralleissa saa ajaa myös vuosina 2017–2021 käytössä olleilla WRC-luokan polttomoottoriautoilla.

Käytännössä niillä pärjääminen on kuitenkin tehty lähes mahdottomaksi. Vanhan auton tehoja pitää vähentää, eikä kuljettaja ole saanut kilpailla viiteen vuoteen WRC-luokassa.

” ”Pelkällä sähköllä ajaminen ei onnistu rallissa.”

Rallin turvallisuus nousee hybridin ja akkujen takia uudelle tasolle. Kukaan ei halua nähdä ulosajoja, mutta rallin kaltaisessa lajissa niiltä ei voi kokonaan välttyä.

Innokkaat katsojat ovat usein auttaneet työntämällä autokunnan takaisin tielle. Jatkossa yleisön ei kannata suin päin tarttua kiinni autoon. Sähköiskun vaara on ilmeinen.

Autoissa on ulosajon varalta varoitusvalot tuulilasin alapuolella. Jos valo on vihreä, autoon saa koskea. Jos se on punainen, koskeminen on kielletty.

Kuinka hyvin katsojat oppivat ymmärtämään tämän asian?

”Se on kieltämättä pieni ongelma, meneekö se ihmisten ymmärrykseen. Siitä pitää valistaa ja kertoa. Punainen valo on varotoimenpide, kun autosta on päästävä pois”, Latvala sanoo.

Belgialainen Thiery Neuville ajoi uuden Hyundain ralliauton testeissä rajusti ulos loppuvuodesta. Samoin Elfyn Evans rysäytti ulos Toyotan hybridimallin testeissä. Kummallakaan kuljettajalla ei ollut auton akkujen takia vaaratilannetta.

”Neuville ajoi autoineen kaiken lisäksi jokeen”, Latvala huomauttaa.

Jos kuljettajat joutuvat korjaamaan reitillä autoaan, kuten usein käy, heidän pitää käyttää erityishanskoja.

Kuljettajat käyvät myös läpi erillisen kansainvälisen autoliiton järjestämän turvakoulutuksen.

Uudet rallisäännöt ovat voimassa kolme vuotta, 2022–2024. Sen jälkeen autot todennäköisesti jälleen muuttuvat, mutta mihin? Sitä on vielä vaikea sanoa.

”Hybridi on ehkä jonkinlainen välivaihe. Pelkällä sähköllä ajaminen ei onnistu rallissa, kuten Formula E -luokassa. Jo nyt on suunnitteilla vetyautoja. Se voisi olla yksi vaihtoehto”, Latvala sanoo.

Vanhat ralli-Toyotat kiinnostavat Jari-Matti Latvalaa.

Omassa automuseossaan Tuurissa Latvalalla on parikymmentä vanhaa ralliautoa, joista suurin osa on nimenomaan Toyotoja.

Latvala on saanut museokuntoon muun muassa Toyotan tehdasauton, jolla Marcus Grönholm ajoi yksityiskuljettajana vuoden 1992 Jyväskylän Suurajoissa. Myös Juha Kankkusen vuoden 1996 Ruotsin MM-rallin Toyota löytyy Latvalan kokoelmista.

Museon toisessa päässä olevassa pajassa Latvala ja hänen työntekijänsä kunnostavat vanhoja ralliautoja muiden asiakkaiden käyttöön. Toyotan vanhoja varaosia on maailmalla hyvin kaupan, mutta esimerkiksi Mitsubishin ei.

”Mitsubishi hävitti lähes kaiken, kun se lopetti ralliautoilun”, Latvala näyttää lähes identtistä mallia, jolla Tommi Mäkinen voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa vuonna 1996.

Jos varaosaa ei ole saatavalla, se valmistetaan tallissa omalla 3D-tulostimella.

Toyotalle jäi päättyneestä kaudesta neljätoista WRC-autoa, joista kaksi menee tallissa maailmanmestaruudet voittaneille ajajille Ogierille ja vuoden 2019 ykköselle Ott Tänakille. Tallin perustanut Tommi Mäkinen saa myös omaan talliinsa historiaan jääviä autoja.

Toyotan pääomistaja ja toimitusjohtaja Akio Toyoda on lupaillut yhtä WRC-autoa myös Latvalalle, jolla on sille jo paikka katsottuna automuseossaan.

”Oli puhetta, että WRC-luokan Toyota Yaris olisi täällä ehkä kesällä. Akio tosin sanoi, että minun pitää ensin ajaa kisa häntä vastaan. Se on vielä huulenheittoa. Katsotaan, mihin se johtaa. Akio on innokas ajamaan ja on kehittynyt”, Latvala kertoo.

Tammikuussa Latvala osallistuu vanhalla Toyota Celicalla Tunturiralliin. Kartanlukijana on Juho Hänninen, joka on Toyotan testikuljettaja ja Takamoto Katsutan valmentaja.

Latvala ajaa Historic-autojen luokassa. Yleensä museoautot lähtevät reitille varsinaisten ralliautojen jälkeen, mutta Tunturi-rallissa Latvala toivoo starttaavansa ykkösenä. Se on sallittua, koska Latvalalla on vielä voimassa oleva rallin superlisenssi, eli hän saisi ajaa myös MM-ralleissa.

Muilla MM-sarjan tallipäälliköillä ei ole tällaista lupaa. Latvala, 36, onkin nuorin tallipäällikkö.

”En olisi voinut kuvitellakaan, että olisin tässä iässä tallipäällikkönä. Ajattelin, että olen kuljettajana mahdollisimman pitkään.”

Omaan kilpailemiseensa Latvala tarvitsee Toyotalta luvan, josta pitää ilmoittaa kirjallisesti.

”Minun on pakko saada ajaa vielä jossain. En pysty kuolettamaan kuljettajaa sisälläni.”

