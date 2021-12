50 vuotta täyttävä Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen puhuu tottuneesti niin urheilupolitiikasta kuin liikunnan merkityksestä.

Mikko Salonen määrittelee työkseen Suomen Olympiakomitean sijaintia. Hän etsii reittiä ohi pahimpien karikkojen.

Salosesta puhuttaessa tekee mieli käyttää suunnistusmetaforia, sillä Olympiakomitean toimitusjohtaja on ollut innokas suunnistaja lapsesta asti. Ennen nykyistä pestiään hän oli toimitusjohtajana isossa kartoitus- ja paikkatietoalan yrityksessä.

Suunnistusvertauksia tekee mieli käyttää siksikin, että toimintamaasto on viime vuosina ollut hankala. Kun Salonen valittiin toimeen kesällä 2017, urheilun keskusjärjestö Valo oli juuri sulautunut osaksi Olympiakomiteaa. Ja vuotta aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriö oli ilmoittanut perivänsä takaisin osan tahon saamista valtionavustuksista.

”Pystyimme saamaan talouden tukevalle pohjalle ja hitsaamaan organisaation kokoon”, Salonen kertoo alkuajoistaan. ”Käytän usein sanontaa ’vain muutos on pysyvää’. Organisaation täytyy olla jatkuvasti hereillä, koska toimintaympäristö muuttuu. Ja viime vuosien kehityskulut ovat näyttäneet, että muutos vain kiihtyy.”

Salonen viittaa ennen kaikkea koronaan ja rahoitushaasteisiin. Maasto ei ole käynyt helpommaksi.

Keskellä ongelmia Olympiakomitea on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun aiempaa näkyvämmin. Huhtikuussa se otti kantaa nuorten harrastamiseen korona-aikana ja vaati harrastustoiminnan vapauttamista kaavailtua nopeammin. Pitkin vuotta se on myös keskustellut veikkausvarojen hupenemisesta.

”Se, että liikunnasta puhutaan ja että teemme siihen liittyviä keskustelunavauksia, vaikuttaa valtakunnan ja paikallistasolla esimerkiksi niin, että liikuntaan ja urheiluun ymmärretään antaa resursseja. Tiedämme, että liikkumattomuus maksaa UKK-instituutin muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan yli kolme miljardia yhteiskunnallisina kustannuksina”, Salonen sanoo.

Koronan myötä puhe liikunnan hyödyistä on tosin siirtynyt säästöistä ja kansanterveydestä myös yksilötasolle.

”Kyllähän korona-aikaan on – kaikista ikävyyksistä huolimatta – puhuttu liikunnan merkityksestä enemmän kuin koskaan. Se on ollut monille selviytymiskeino. On ymmärretty, että liikunta on paljon muutakin kuin että on paremmassa kunnossa. Se vaikuttaa mielialaan ja henkiseen jaksamiseen, ja se on yhteisöllistä ja sosiaalista.”

Yksi Olympiakomitean avauksista liittyy nimenomaan arkiseen liikkumiseen. Marraskuussa vahvistetussa uudessa strategiassa komitea nostaa aiempien päätehtäviensä – seura- ja järjestötoiminnan sekä huippu-urheilun – rinnalle kolmannen osa-alueen, ”liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan”.

Kyseessä on valtava uusi alue. Uuden yksikön tehtäviin kuuluukin muun muassa entistä laajempien verkostojen rakentaminen.

”Siihen tehtävään, että suomalaiset liikkuisivat enemmän, eivät todellakaan riitä yksin Olympiakomitean resurssit. Tarvitsemme mukaan mitä moninaisempia toimijoita perinteisen liikunnan ja urheilun ulkopuoleltakin”, Salonen sanoo.

Verkostoitumisen teema näkyy myös rahoituksessa, jonka tarve ei ole ainakaan vähenemässä. Olympiakomitea haluaa liikunnan ja urheilun määrärahat osaksi yleisiä budjettivaroja, mutta rinnalla kulkee pyrkimys vahvistaa yritysrahoitusta.

”Tästä on myös hyviä merkkejä, koska liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys, huippu-urheilun näkyminen ja vastuullinen seuratoiminta ovat asioita, joihin on suhteellisen helppo samaistua ja kytkeytyä”, Salonen sanoo.

Vuoden 2022 talousarviossaan Olympiakomitea arvioi oman varainhankintansa kattavan jo 37 prosenttia tuotoista.

Salonen puhuu tottuneesti niin urheilupolitiikasta kuin liikunnan merkityksestä. Ensimmäiseen hän on kerryttänyt kokemusta myös Suunnistusliiton toimitusjohtajana. Jälkimmäisen hän on tiennyt omakohtaisesti lapsesta saakka, viimeistään vuodesta 1981, kun Oravapolku-suunnistuskoulussa harjoitellut Salonen osallistui ensimmäisiin piirinmestaruuskisoihinsa Oulussa.

”Kilpailut olivat kesäkuun alussa Sanginjoella maatalon pihassa. Vettä satoi aivan kaatamalla. Selvisin radan kuitenkin hyvin läpi, ja jos oikein muistan, voitin heti sen ensimmäisen kilpailun”, hän kertoo.

Säästä huolimatta kipinä syttyi.

”Ollakseen urheilujohtaja ei tarvitse olla kilpaurheilija tai maailmanmestari, mutta kyllä läheinen suhde liikuntaan on mielestäni käytännössä välttämätöntä”, Salonen sanoo.

Hän mainitsee sitkeyden, kestävyyden, päämäärätietoisuuden ja tavoitteellisuuden piirteiksi, joista on ollut hyötyä niin urheilussa kuin johtamisessa. Liike-elämä onkin katsonut viime vuosina urheilijoihin ja valmentajiin oppien toivossa.

”On aivan loogista, että yritysmaailma hakee inspiraatiota urheilusta. Samaan hengenvetoon voisi sanoa, että yritysmaailmasta voitaisiin enemmänkin tulla sparraamaan urheilun maailmaan.”