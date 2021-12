Viiden yhteisen vuoden ja sadan Grand Prix -viikonlopun jälkeen Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton ovat nyt muutakin kuin vain menestyksekkäät tallitoverit. Viimeiseen kilpailuunsa Mercedeksellä valmistautuva Bottas myhäilee, kun kuulee brittitähden ylistävän häntä maailman parhaaksi työkaveriksi.

”Tuntuu hienolta kuulla tuollaisia kommentteja, kun ne lausuu F1-legenda. Tietenkin se merkitsee paljon. Ei hän kuitenkaan jokaisesta kuskista tai ihmisestä sellaisia sano. Hän vain arvostaa sitä, mitä olen tiimille antanut ja se tuntuu ihan hyvältä”, Bottas sanoo Helsingin Sanomien puhelinhaastattelussa Abu Dhabissa ajettavan kauden viimeisen ja ratkaisevan MM-osakilpailun alla.

Miten paljon Bottaksen ja Hamiltonin välit ovat lähentyneet siitä, kun suomalaiskuski tuli Nico Rosbergin tilalle kauden 2016 jälkeen?

”Varsinkin tämä vuosi tuntuu sellaiselta, että olen oppinut tuntemaan häntä paljon enemmän. Olemme matkustelleet tänä vuonna yhdessä samalla koneella kisoihin ja kisoista pois. Siinä samalla ovat huimasti kehittyneet niin tiimikaveruus kuin ystävyyskin.”

Tänä vuonna Bottas ja Hamilton ovat pitäneet yhteyttä kisaviikonloppujen ulkopuolellakin.

”Vuosi on ollut ensimmäinen, kun on viestitelty kisojen välilläkin. Yleensä on tehty omia juttuja, mutta tänä vuonna pelin henki on vähän muuttunut”, Bottas paljastaa.

Voittaja Lewis Hamilton ja kolmanneksi ajanut Valtteri Bottas palkintokorokkeella Jeddassa Saudi-Arabiassa viime viikonloppuna.

Millainen mielikuva Bottakselle on Lewis Hamiltonista syntynyt?

”Lewis on mukava heppu. Hän on äärettömän keskittynyt työhönsä ja paiskii hommia todella kovaa. Uskoisin hänen löytäneen juuri oikean balanssin elämässään. Kunnioitan häntä paljon niin siviilissä kuin kilpakuljettajanakin.

Bottas uskoo, että Hamiltonilla on vielä jäljellä huippuvuosia kilparadoilla, "jos hän oikeasti niin haluaa”.

”Mistä sitä tietää, vaikka hänellä olisi vieläkin kehitysvaraa, kun on tuollainen intohimo tähän urheiluun ja pystyy joka kerta lyömään kaiken likoon?”

Hamilton taistelee viidennestä kuljettajien MM-tittelistään tasapisteissä Max Verstappenin kanssa, ja Bottas on hänen rinnallaan valloittamassa viidettä perättäistä tallimestaruutta Mercedekselle.

”Tiimimme on tehnyt todella hyvää työtä, ja kyllä viides valmistajien mestaruus putkeen olisi minulle henkilökohtaisesti kova juttu. Se osoittaisi meidän pystyneen voittamaan tiimimestaruuden kaikkina niinä vuosina, jotka olen tallissa ollut, ja tietysti sellainen merkitsee minulle todella paljon.”

F1-valmistajien mestaruudesta kuljettajat eivät saa pokaaleja. Vain nimi jää historiankirjoihin.

”Mutta onhan sekin jotain, kun pystyy sanomaan, että joka vuosi voitettiin tiimimestaruus. Kyllä sitä siinäkin on jotain, mitä ei varmaan kovin monella ole”, Bottas painottaa.

Valmistajien maailmanmestaruus tuntuu myös kuljettajien tilipussissa.

Onko Valtteri Bottaksesta kertaakaan tuntunut viiden yhteisen tallivuoden aikana, että hän olisi saanut Lewis Hamiltonista otteen, jonka avulla moninkertaiselle maailmanmestarille voisi pärjätä kilparadalla?

”Muutaman kerran siltä on tuntunut, kun olen saanut hyviä vetoja aika-ajoissa – kuten kauden 2019 alussa. Ei hänestä kunnon niskalenkkiä valitettavasti ikinä saanut. Lewis on kisoissa aina pystynyt taistelemaan.”

Formulakauden 2021 päätteeksi Bottas pääsee testaamaan tulevan työnantajansa Alfa Romeota, aivan kuten Kimi Räikkönenkin teki kauden 2018 päätteeksi. Testipäivä on ensi viikon tiistai.

Kun Räikkönen lopettaa, Bottas ottaa ensi kaudella hänen paikkansa Alfa Romeolla. Evästystäkin vetäytyvä suomalaiskonkari on antanut maanmiehelleen.

”Juttelimme Kimin kanssa, ja hän kertoi hiukan tiimistä ja millaista siellä on. Itse asiassa hän lausui paljon positiivista, mutta toki myös mainitsi eräistä jutuista, jotka hänen mielestään kaipasivat kohennusta”, Bottas kertoo.

”Vien sinne [Alfa Romeolle] kaiken tiedon ja opin, mitä olen tässä [Mercedeksen] tiimissä saanut. Iso plussa on, että Alfa Romeo aloitti niin aikaisin auton kehittämisen. Olen optimistinen.”

”Kaikki on mahdollista.”