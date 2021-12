Kimi Räikkösen poikkeuksellinen autonhallinta jää F1-historiaan, vaikka parasta Räikköstä ei ole nähtykään 15 vuoteen.

Kimi Räikkösen pitkä F1-ura on yhtä kilpailua vaille valmis.

Kun Kimi Räikkönen ajaa tänä viikonloppuna ennätyspitkän F1-uransa viimeisen kilpailun, jättää hän jälkeensä valtavan aukon, jota on mahdoton paikata.

Monille määrittävä tekijä Räikkösessä ei ole hänen uransa pituus, vaan hänen ainutlaatuinen persoonansa.

Kun Räikkönen saapui formula ykkösiin vuonna 2001, suuri yleisö oli hieman hämmentynyt monotonisesta suomalaisesta.

Kokeneen brittiläisen F1-toimittajan Mark Hughesin mukaan lajin sisäpiiriläiset ymmärsivät Räikköstä paremmin.

”Kyse ei ole epäystävällisyydestä – jos ei ole mitään sanottavaa, ei ole mitään sanottavaa. Kun käsitti sen, Kimiä ei ollut lainkaan vaikea ymmärtää”, Hughes kertoo STT:lle.

Räikkösen persoona ei tässä suhteessa ole muuttunut lainkaan, ja se on toiminut hänen edukseen. Uransa edetessä hänestä on tullut yksi suosituimmista F1-kuskeista.

"Hän kuuluu ehkä siihen yhteen prosenttiin, jolla tuo toimii. Kun pärjää ja tekee sen tuolla omalla tyylillä, siitä tuleekin kauhean suosittua”, sanoo entinen F1-selostaja Oskari Saari.

”Viimeinen vanhan koulukunnan mies hyvässä mielessä.”

Nykyään Räikkönen on jopa yhtä tunnettu tyylistään kuin saavutuksistaan kuljettajana. On silti hyvä muistaa, kuinka poikkeuksellinen lahjakkuus hän on.

21-vuotias Räikkönen teki heti kättelyssä vaikutuksen autonhallinnallaan ja kypsyydellään.

Hughes kertoo tajunneensa Räikkösen tason kauden 2001 neljännessä kilpailussa Imolassa seuratessaan kuljettajia nopeassa Acque Minerali -mutkassa.

”Hän ajoi niin kovalla itseluottamuksella, se oli todella upeaa. Hän oli koko ajan aivan äärirajoilla.”

Vaikka Räikkösen suoritustaso on pysynyt loppuun asti korkealla, ei hän ole ollut viime vuosina enää se sama kuljettaja, joka häikäisi faneja 2000-luvulla.

Räikkönen voitti maailmanmestaruutensa Ferrarilla 2007, mutta hänen kulta-aikansa kuljettajana olivat McLaren-vuodet 2002–2006.

Tuolloin nuori ja kunnianhimoinen Räikkönen ei ollut vielä menettänyt hitustakaan raa'asta nopeudestaan. Lisäksi McLarenin auto ja Michelinin renkaat sopivat loistavasti hänen ajotyylilleen.

"Kimi tarvitsee auton, jonka etupää on erittäin herkkä, niin ettei ohjausta tarvitse käyttää juuri lainkaan. Ohjauspyörää käytetään vain ikään kuin vihjaamaan, minne haluaa auton menevän, ja sitten auton painonsiirto tekee loput. Se on erittäin nopea ja tehokas ajotapa, jos on riittävästi tuntumaa ja herkkyyttä”, Hughes analysoi.

Vuodesta 2007 F1:ssä on ajettu ensin Bridgestonen ja sitten Pirellin renkailla, mikä vei parhaan terän Räikkösen taidoista.

Hurjasta nopeudesta huolimatta mestaruus jäi uupumaan McLaren-vuosilta. Räikkönen olisi voinut yltää mestariksi sekä 2003 että 2005 ilman McLarenin epäluotettavuutta.

”Tämä on siitä äärettömän raaka pienten marginaalien laji, että pitää olla juuri tasan oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Saari muistuttaa.

MM-titteli tuli vuonna 2007 heti Räikkösen ensimmäisellä Ferrari-kaudella. Hän nousi mestariksi lähes toivottomasta tilanteesta pisteen erolla McLaren-kuskeihin Lewis Hamiltoniin ja Fernando Alonsoon.

"Olen iloinen että hän voitti ainakin sen, koska hänen olisi pitänyt voittaa vuoden 2005 mestaruus. Erilaisissa olosuhteissa hän olisi voinut voittaa monta mestaruutta”, Hughes sanoo.

Fakta Kimi Räikkösen ura 349 gp:tä (kaikkien aikojen 1.) 21 voittoa (15.) 18 paalupaikkaa (18.) 46 nopeinta kierrosta (3.) 103 palkintosijaa (5.) 1 305 johtokierrosta (16.) 44 eturivin paikkaa (13.)

– Vuoden 2007 maailmanmestari