Tero Töyrylä on kiertänyt 14 salibandyn MM-kisat sen jälkeen, kun hän innostui lajista poikansa harrastuksen kautta.

Pahviset pelaajanaamat, rumpurytmit ja innostunut kannustus, joka leviää ympärillä istuviin. Niiden perusteella on helppo bongata salibandyn MM-katsomosta kenties maan – jos ei jopa maailman – tunnetuin salibandyfani Tero Töyrylä, 60.

Töyrylä oli ensin kannustamassa Suomen naisia Uppsalassa, tällä viikolla on ollut miesten MM-kisojen vuoro Helsingissä.

Ennen sitä hän valmisti pahvipäät, joiden tekeminen otti noin 20 tuntia joukkueelta. Kahden Suomen joukkueen osalta aikaa kului noin yhtä työviikkoa vastaava aika.

”Periaatteena on tietenkin koettaa saada ihmiset pitämään hauskaa ja innostumaan. Yritän tehdä sen häiritsemättä muita. Finaalissa se on vähän haastavampaa, kun ei ole ylimääräistä tilaa hallissa”, Töyrylä sanoo.

”Kyllä ihmiset lähtevät mukaan, kun on paljon porukkaa. Ei siitä ole epäilystä tämän tason tapahtumassa. Aina joku nipottaa ja on tätä touhua vastaan, mutta se on pieni osa."

Tero Töyrylä naisten MM-kisoissa 2015. Töyrylä sanoo lähes asuneensa Hakametsän jäähallissa Tampereella kisojen ajan. Hän oli kannattajana osa vapaaehtoisporukkaa.

Intohimon perusteella voisi luulla, että Töyrylä on kuta kuinkin lajin varhaisimpia pioneereja Suomessa ja pyhittänyt elämänsä salibandylle. Luulo ei tässäkään tapauksessa olisi tiedon väärti.

Salibandyn sijaan Töyrylän oma lajitausta on yleisurheilussa. Hän on juossut esimerkiksi ultrajuoksukilpailuja 246 kilometrin Spartathlon ja 24 tunnin juoksukilpailut mukaan lukien. Töitä hän on tehnyt Juoksija-lehdessä. Salibandyinnostus heräsi vuoden 2005 tienoilla pojan harrastuksen kautta.

.”Silloin olin vielä korviani myöten yleisurheilun MM-kisoja järjestämässä. Vastasin 1,5 vuotta maratonin ja kävelyn reiteistä. Vastasin reitin rakentamisesta ja mittaamisesta. Harri Mannermaa oli yläpuolellani yleisvastaavana”, Töyrylä kertoo.

”Salibandyyn taisin viitata kintaalla aika lailla toissijaisena läpsyttelynä. Pojan harrastuksen kautta ajauduin katsomaan tasokkaita pelejä ja ihastuin lajin rajuuteen ja vauhtiin.

Sittemmin juoksu on jäänyt. Polvileikkausten jälkeen Töyrylä ei ole enää käynyt lenkillä. Tietty yhtäläisyys juoksun ja kannattamisen väliltä löytyy.

”Ultrajuoksutouhu oli samanlaista hulluutta hyvässä ja pahassakin. Tässä on vähän sama juttu. Aika totaalista touhua.”

Tero Töyrylä esitteli HS:lle pahvinaamojen valmistamista vuonna 2018. Apuna olivat niin sanotut läpsyttimet.

Helsingissä pelattavat MM-kisat ovat Töyrylälle hänen laskujensa mukaan 14:nnet paikan päällä nähdyt Luvussa ovat mukana miesten, naisten, poikien ja tyttöjen kisat.

Parhaita kisoja listatessa Töyrylä nostaa esiin juuri päättyneet naisten MM-kisat Uppsalassa.

”Siellä toimi kaikki, oli iloinen meininki eikä mitään vaikeutta meikäläisen riehumisessa.”

Suomessa odotti kulttuurisokki, kun Töyrylä lähti matkaväsymyksen keskellä selvittämään, miten kannattaminen järjestyy Helsingin jäähallissa.

”Kaikkeen vastaus oli ei. Ei saanut seistä, ei liikkua katsomossa, ei rummuttaa. Lakanoita sai kiinnittää vain kaiteeseen, joka oli liian matala. Käytin kikka kolmosta ja hihkaisin Salibandyliiton suuntaan asiasta. Kummasti järjestyi. Suomessa jäähallien järjestyksenvalvontakulttuuri on ihan erilaista kuin muissa lajin suurmaissa. Ruotsissa, Sveitsissä ja Tšekissä ei ole ollut ikinä mitään ongelmaa”, Töyrylä sanoo.

TE-toimistossa virkamiehenä työskentelevä Töyrylä on käyttänyt kaksiin MM-kisoihin vuosilomiaan. Kaiken kaikkiaan salibandy vie hänen aikaansa sarjakauden aikaan muutaman pelin verran viikossa. Hän käy katsomassa TPS:n pelit ja maaottelut.

Lajin viemä aika onkin vähentynyt takavuosista, jolloin hän toimi myös seuran hallituksessa.

”Nyt tämä on vain harrastus. Ei ole pakkomiellettä mennä peleihin. Ehtii elää muutakin elämää.”

Viikonlopun aikana ratkeaa saako Töyrylän loma huipennuksen mestaruusjuhlista kotikisoissa.

”Katsomossa tulee olemaan ihan hullu meno. Ei omaa ääntä kuule ja hyvä niin. Sitä on tullut jo käytettyä”, Töyrylä sanoo.

