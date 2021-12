Sunnuntaina Formula 1:n maailmanmestariksi kruunataan Max Verstappen tai Lewis Hamilton.

Formula ykkösten kausi huipentuu sunnuntaina Abu Dhabissa ajettavaan kauden 22. ja samalla viimeiseen osakilpailuun. Vuosien tauon jälkeen mestaruus ratkeaa vasta päätöskisassa, sillä Red Bullin Max Verstappen ja Mercedes-tallin Lewis Hamilton ovat tasapisteissä.

Verstappenilla on kuitenkin pieni etu, sillä hänellä on enemmän osakilpailuvoittoja: tilanne on 9–8 hollantilaisen hyväksi. Jos Hamilton jää ilman MM-pisteitä sunnuntaina, Verstappen on maailmanmestari, sillä osakilpailuvoitot ratkaisevat tasapisteissä.

Jos molemmat yltävät sunnuntaina kymmenen parhaan joukkoon eli MM-pisteille, vain yhdessä tapauksessa kaksikko voi päätyä tasapisteisiin.

Tämä tapahtuisi silloin, jos Hamilton olisi yhdeksäs ja Verstappen kymmenes ja Verstappen ajaisi lisäksi nopeimman kierrosajan. Silloin molemmat saisivat kaksi MM-pistettä ja Verstappen kruunattaisiin mestariksi.

Muissa tapauksissa kaksikon välille tulee aina vähintään yhden pisteen ero, koska eri sijoituksista saatavat pisteet eroavat vähintään kahdella pisteellä lukuun ottamatta sijoja yhdeksän ja kymmenen.

Eli jos Hamilton olisi esimerkiksi kahdeksas, hän saisi neljä MM-pistettä. Jos Verstappen olisi yhdeksäs, hän voisi saada korkeintaan kolme pistettä: kaksi sijoituksesta ja yhden nopeimmasta kierroksesta.

Ihannetilanne olisi se, että molemmat ajavat pisteille ja paremmin sijoittunut kruunataan mestariksi. Mutta sekin on ainakin teoriassa mahdollista, että Hamilton keskeyttää, jolloin Verstappen on mestari. Ja tietysti myös toisinpäin: Verstappen keskeyttää ja Hamilton ajaa kymmenen parhaan joukkoon.

Vai onko silloin mestarin nimi selvä asia?

F1:n kilpailujohtaja Michael Masi muistutti jo etukäteen, että tuomaristo voi myös määrätä pistemenetyksiä epäurheilijamaisesta käytöksestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toinen tahallaan tuuppaisi toisen auton keskeytyskuntoon.

Törmäilylläkin mestaruus on aiemmin ratkaistu. Vuonna 1994 Michael Schumacher johti Damon Hilliä pisteellä ennen viimeistä kisaa. Schumacher kolaroi molemmat keskeytyskuntoon ja voitti mestaruuden.

Schumacher yritti samaa vuonna 1997, mutta silloin Jack Villeneuve vältti kolarissa keskeytyksen ja ajoi mestaruuteen. Schumacherilta vietiin rangaistuksena kaikki MM-pisteet.

Tässä kohtaa katseet menevät Verstappenin suuntaan, sillä hänelle riittäisi mestaruuteen sekin, että molemmat keskeyttävät.

Kun F1:n säännöistä muistutettiin kaksikkoa torstain mediatilaisuudessa, Verstappen tuhahti: ”Tiedän, mitkä säännöt ovat, joten kenenkään ei tarvitse niistä muistuttaa.”

Hamilton sanoi, että hän ei voi kontrolloida sitä, mitä muut tekevät hänen ympärillään kilpailun aikana.

”Voin kontrolloida vain sitä, miten valmistaudun [kilpailuun] ja miten itse käyttäydyn.”