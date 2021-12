Formula 1:n päätöskisa ajetaan Abu Dhabissa.

Formula ykkösten kauden viimeinen osakilpailu ajetaan tänään sunnuntaina Abu Dhabissa.

HS seuraa kilpailua hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tulosgrafiikan jälkeen.

Lauantain aika-ajoissa paalupaikan otti Max Verstappen ja kakkosruudun Lewis Hamilton. Kaksikko myös ratkaisee, kumpi on kauden 2021 maailmanmestari. Ennen viimeistä kisaa he ovat tasapisteissä, mutta Verstappenilla on pieni etu voitettujen kisojen määrässä. Jos he päätyvät tasapisteisiin, Verstappen on mestari.

Viimeistä kisaansa Mercedes-tallissa ajava Valtteri Bottas epäonnistui aika-ajossa ja lähtöruuduksi tuli kuusi.

Abu Dhabin kisaan päättyy Kimi Räikkösen pitkä ura. Hän lähtee kilpailuun 18. ruudusta.