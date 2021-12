MM-kisoista palkinnoksi tuli iso juustokimpale.

Norjalainen Jesper Saltvik Pedersen on paraurheilussa alppilajien huippuja. Hän otti perjantaina kauden kolmannen maailmancupin voittonsa suurpujottelussa.

Hänet palkittiin teekupilla.

”Olemme tottuneet keräämään tällaisia puolivillaisia palkintoja”, Saltvik Pedersen kertoi Norjan yleisradio NRK:lle.

Samaan aikaan, kun vammattomat urheilijat saavat alppilajeista muhkeita rahapalkintoja, Saltvik Pedersen ja muut para-alppinistit ovat joutuneet tottumaan toisenlaisiin palkintoihin. Saltvik Pedersenin palkintokokoelmaan kuuluu muun muassa MM-voitosta saatu viiden kilon juustokimpale.

”Ennen kaikkea tämä on epäkunnioittavaa”, sanoo NRK:n kommentaattori Jan Petter Saltvedt.

”Monet meistä olivatkin jo odottaneet, milloin ylitetään viime vuoden MM-kisojen juustopalkinto. Nyt on vain onniteltava, että he [kisajärjestäjät] ovat jopa ylittäneet itsensä. Tällaisen palkinnon keksiminen on alle kaiken soveliaisuuden.”

Saltvik Pedersen ei suhtaudu asiaan yhtä voimakkaasti.

”Teekupin saaminen ei ole mitenkään ok, mutta niin se vain nykyään menee.”

NRK yritti saada kommenttia myös kansainväliseltä paraurheiluliitolta, mutta vastausta ei ole tullut.