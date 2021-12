Ralf Rangnick takoo toistaiseksi hyvin tulosta Unitedin väliaikaisena päävalmentajana.

Lauantain vierasottelu Norwich Cityä vastaan oli saksalaisvalmentaja Ralf Rangnickin uran toinen Valioliiga-ottelu ja samalla toinen voitokas ottelu.

Pelillisesti Rangnickin United ei vakuuttanut, mutta voitto tuli kuitenkin, ja kukapa mukaan voittomaalin olisi tehnyt kuin Cristiano Ronaldo, 37. Norwich Cityn puolustaja Max Aarons repi Ronaldon hartioista nurin keskitystilanteessa, ja Unitedille tuomittiin rangaistuspotku.

Norwich Cityn hollantilaismaalivahti Tim Krul yritti psyykata ja aiheuttaa Ronaldolle paineita yleisön tuen avulla, mutta Ronaldo laukoi varmasti pallon toiseen nurkkaan kuin mihin Krul heittäytyi. Maali oli Ronaldon uran 143:s rangaistuspotkumaali ja samalla kauden seitsemäs maali Valioliigassa. Se oli myös 91:s maali Ronaldolle Valioliigassa.

Ottelu eteni hyvin tasaisissa merkeissä alusta lähtien, mutta kotijoukkuetta vaivasi jälleen tuttu tehottomuus viimeisellä hyökkäyskolmanneksella. Viimeiset syötö tai viimeistely-yritykset epäonnistuivat, ja parhaimmissa paikoissa Unitedin maalivahti David De Gea veti pisimmän korren. De Gea pelasi loistavan pelin.

Kun Norwich-toppari Grant Hanley loukkaantui ottelun alussa, joutui Norwichin päävalmentaja Dean Smith laittamaan toppariksi tanskalaisen keskikenttäpelaajan Jacob Lungi Sörensenin, jolla oli ennen lauantaita vain yhdeksän minuutin verran kokemusta Valioliigassa.

Norwichin maali pysyi puhtaana avausjaksolla. Ensin Alex Telles laukoi vapaapotkunsa ylärimaan, ja hieman myöhemmin Cristiano Ronaldolle avautui maalipaikka vastahyökkäyksestä Teemu Pukin pallonmenetyksen jälkeen. Ronaldo harhautti pari pelaajaa, mutta Norwichin maalivahti Tim Krul torjui lopulta hänen yrityksensä.

Pukille tuli kahdeksan pallonmenetystä avausjaksolla.

Norwich Cityn vartin mittainen etsikkoaika tuli toisen jakson alussa, kun se hallitsi selvästi palloa ja vyörytti hyökkäyksiä Unitedin maalia kohti.

Norwichin puolalainen laitapelaaja Przemysław Płacheta pääsi heti toisen jakson alussa maalipaikkaan, mutta laukaus jäi vaisuksi. Sitten 57. minuutilla Pukki laukoi kääntölaukauksensa kohti yläkulmaa, mutta David De Gea torjui kulmaksi.

Viimeisellä kymmenellä minuutilla Norwichin skotlantilaisella keskikenttäpelaajalla Billy Gilmourilla oli kaksi perättäistä laukaisuyritystä, mutta kumpikin blokattin.

86. minuutilla Ronaldo ampui vitosen viivalta pallon yli maalin Marcus Rashfordin syötöstä.

Norwich on pelannut kuusi ottelua uuden päävalmentajan Dean Smithin valmennuksessa, ja Norwich on hävinnyt niistä kolme. Kuudessa ottelussa Norwich on päästänyt vain seitsemän maalia, mutta samaan aikaan se on pystynyt tekemään vain kolme maalia. Smithin on ratkaistava jotenkin joukkueen hyökkäyspelin ongelmat.

