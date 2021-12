Abban lisäksi Hartwall-areenan sisuksissa kuului salibandyn MM-finaalin jälkeen myös puhinaa.

Salibandyn MM-finaalin jälkeen Helsingin Hartwall-areenalla pauhasi Abban The Winner Takes It All ja syystä.

Ruotsi palasi kahden hävityn MM-finaalin jälkeen kultakantaan kukistettuaan Suomen finaalissa maalein 6–4.

Päävalmentaja Petteri Nykky laski, että Suomi pelasi vaisusti kaikki kolme pudotuspeliään. Joukkueesta loppui potku, hän arvioi.

Tuli hölmöjä liikkeitä, pallonmenetyksiä ja käsi tärisi ratkaisupaikoissa.

”Väsymykseen piikkiin menee. Hävisimme esimerkiksi yksi–ykkösen, josta syntyi viides maali. Kaikki kunnia Ruotsille. He olivat nyt tämän verran parempia.”

Abban lisäksi Hartwall-areenan sisuksissa kuului myös puhinaa. MM-finaalin erotuomarien Sandra Zurbuchenin ja Corina Zehingerin sallivaa linjaa ihmetteli esimerkiksi Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Zurbuchen ja Zehringer vihelsivät myös Suomen ja Ruotsin alkusarjan ottelun, jossa sattui ja tapahtui. Sama linja jatkui finaalissa.

Ottelussa vihellettiin molemmille joukkueille vain yksi jäähy avauserän samasta tilanteesta. Kevin Haglund ajoi laidassa suomalaispelaajan selkään ja jäähylle joutui myös tilannetta poliisin ottein selvittämään mennyt Lauri Stenfors.

Oliko tuomarilinja liian salliva Petteri Nykky?

”En ota siihen kantaa, sanon kuulemma aina niin pahasti”, Nykky aloitti.

”Minun mielestä tuomarit selvisivät ihan hyvin. Tuntui vain, että vain maalit ja kuolleet lasketaan kuten nähtiin.”

Nykyn mukaan viheltämättä jäi esimerkiksi selkeitä selkään ajoja.

”Siellä on varmasti ohjeistettu, että noin vihelletään. Mutta kun selkään tullaan, niin siinä ei ole mitään oikein. Liiton ihmiset ja taustat ovat suu vaahdossa puhuneet, että yritetään tehdä tästä turvallista. Ja sitten tullaan tuolla tavalla selkään.”

Nykky kertoo kysyneensä erotuomareilta, mistä oikein on kyse.

”Kun silmä sanoo, että tuossa tullaan selkään, niin heidän mielestä se on olka olkaa vasten. Jos osuma tulee selkärankaan, se ei ole lähelläkään olkaa.”

Erityisesti kovaa ja ajoittain jopa kyseenalaisesti pelasi Ruotsin kolmoskenttä. Suomi johti ottelua jo 2–0, mutta Ruotsi kampesi rinnalle.

”Ehkä he onnistuivat siinä. Mene ja tiedä.”