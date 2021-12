Sebastian Aho on kerännyt 26 ottelusta huimat 32 tehopistettä.

NHL:n alkukauden tehokkain suomalaispelaaja Sebastian Aho ratkaisi sarjapisteet Carolina Hurricanesille lauantain ottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Aho viimeisteli vieraspelissä Carolinan ensimmäisen ja kolmannen maalin sekä syötti Nino Niederreiterin osuman 3–1-voitossa.

Aholla on alkukauden 26 ottelusta 32 tehopistettä, jotka koostuvat 15 maalista ja 17 syötöstä.

Aho on pelannut Hurricanesin joulukuun ottelut häkellyttävin tehoin. Hänellä on viidestä viime ottelusta viisi maalia ja seitsemän syöttöä eli 12 tehopistettä. Hurricanesilla on näistä peleistä nyt neljä perättäistä voittoa.

Teuvo Teräväinen syötti Edmonton-pelissä Ahon ensimmäisen maalin.

Jesse Puljujärvi sai syöttöpisteen Ryan Nugent-Hopkinsin viimeistelemästä Edmontonin maalista ottelun toisessa erässä.

Mikko Koskiselle kertyi Oilersin maalilla 28 torjuntaa 31 laukauksesta.

