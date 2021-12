Vasili Lomatšenkon ja Richard Commeyn kohtaaminen kesti lopulta täydet 12 erää.

Ukrainalainen nyrkkeilytähti Vasili Lomatšenko, 33, otti lauantaina ylivoimaisen voiton Richard Commeysta New Yorkin nyrkkeilypyhätöksikin kutsutussa Madison Square Gardenissa.

Ottelun dramaattisin hetki koettiin seitsemännessä erässä, kun Lomatšenko ensin moukaroi Commeyta lukuisilla iskuilla vartaloon ja päähän ja lopulta tiputti hänet vasemmalla koukulla luvunlaskulle.

Richard Commey kävi kanveesilla ottelun seitsemännessä erässä.

Kun Commey nousi kanveesilta ja osoitti olevansa valmis jatkamaan, ukrainalaisnyrkkeilijä huusi vastustajansa kulmamiehille, että nyt olisi syytä heittää pyyhe kehään.

Ghanalaisen Commeyn taustajoukot eivät kehotusta kuunnelleet, ja ottelu kesti lopulta täydet 12 erää.

"Näin hänen tilanteensa, että hän oli vaikeuksissa ja siksi sanoin, että lopettakaa ottelu. Hän on todellinen soturi, jolla on suuri sydän. Jatkoimme ja esitimme yleisölle 12 upeaa erää”, Lomatšenko kertoi ottelun jälkeen The Guardianin mukaan.

Voitolla Lomatšenko nousi varteenotettavaksi kevyensarjan MM-haastajaksi. Teofimo Lopez vei MM-vyön Lomatšenkolta vuosi sitten. Tätä ennen Lomatšenko oli ollut voittamaton kuusi vuotta.

Lue lisää: Teófimo López takoi hurjalla kirillään voiton ja valtasi kolmen liiton mestaruusvyön

Marraskuussa vyö lähti uudelle omistajalle, kun George Kambosos junior yllättäen kukisti Lopezin MM-ottelussa.

Nyrkkeilyillan aikana kehässä piipahti myös raskaansarjan WBC-liiton mestari Tyson Fury, joka viihdytti yleisöä ja lauloi kolme onnittelulaulua keskiviikkona 90 vuotta täyttäneelle nyrkkeilypromoottori Bob Arumille.

Tyson Fury lauloi kehässä muun muassa kappaleet Happy Bithday ja He’s A Jolly Good Fellow.

Lue lisää:

Vasili Lomatšenkon mieli on harjoitettu lukemaan ottelua, videolla mestarinyrkkeilijä treenaa tekemällä numerotehtäviä ja asettelemalla palikoita

Tatlin EM-ottelu siirtyy huonontuneen koronatilanteen vuoksi