Arslan Khataev pokkaa sunnuntaina kahdeksannen Suomen mestaruutensa ilman ottelua.

Suomen miesten nyrkkeily­maajoukkueen kantava voima, 23-vuotias Arslan Khataev, pettyi pahasti jäätyään ilman ottelua nyrkkeilyn SM-kisoissa tänä viikonloppuna.

Helsinkiläinen Khataev kiertää paljon ulkomailla ottelemassa ja odotti kovasti pääsevänsä kotiyleisön eteen.

Kun ottelijalistat viikko sitten julkaistiin, oli Khataevin sarjassa vain yksi vastustaja. Tiedossa oli siis suora finaali. Khataev ilmoitti ottelusta sosiaalisessa mediassaan, arpoi pääsylippuja ja päätti tehdä tapahtumasta ikimuistoisen.

”Hyvän ystäväni rap-artisti Ahti Peltosen kanssa mietimme kunnon show’ta, hän on tehnyt minusta biisin, ja ajatus oli, että Ahti vetäisi sen livenä, kun tulen kehään. Yleisöä oli tulossa ympäri Suomea aina Rovaniemeltä asti. Oli ostettu lentoja ja otettu koronatestejä tätä varten.”

Ottelun piti olla varma, kunnes perjantain punnitustilaisuudessa kävi ilmi, ettei vastustaja ole tulossa puntarille.

”Hänen seurakaverinsa onnittelivat minua mestaruudesta. Luulin sitä ensin vitsiksi.”

Punnituksen jälkeen ei ollut mahdollista vaihtaa sarjaa, mutta Khataev ei jäänyt toimettomaksi. Hän yritti houkutella alemmasta sarjasta tuttua ja myös sarjaansa yksin jäänyttä kilpakumppania ottamaan näytösottelun.

Tällöin kumpikin olisi säilyttänyt mestaruutensa, koska olivat ainoita osanottajia sarjoissaan.

”Yritin järjestää ottelua, sparria, ihan mitä vaan. Jos olisin tiennyt, että jään ilman ottelua olisin mennyt ylempään tai alempaan sarjaan.”

Kisojen jälkeen tiedossa on pakkolepoa. Khataev on kärsinyt selkäkivuista jo jonkin aikaa, mutta päätti odottaa operaatiota siihen asti, että SM-kisat on käyty.

”Minulla oli jo syksyn MM-kisoissa selkä rikki, mutta taistelin loppuun asti. Keskiviikkona on tulossa pieni operaatio, jonka jälkeen menee ainakin pari kuukautta ennen kuin olen kunnossa.”

Lokakuun MM-kisoissa Khataev voitti kolme ja hävisi yhden ottelun. Hän jäi siis yhden voiton päähän mitalista. Mitali olisi ollut tervetullut, sillä miesten puolella viime mitalista on yli 20 vuotta.

Myös Tokion olympiakarsinnoissa Khataev jäi harmittavasti yhden voiton päähän olympiapaikasta.

Aiemmin urallaan Khataev on voittanut muun muassa nuorten EM-hopeaa vuonna 2015 sekä Bundesliigan mestaruuden Saksassa BC Traktor -joukkueessa kaudella 2018–19.

Koskaan aiemmin Khataev ei ole jäänyt ilman ottelua SM-kisoissa, vaikka ei ole tavatonta ole, että niinkin käy. Nyt Khataev käy pokkaamassa mestaruuden sunnuntain finaalitilaisuudessa.

”Menen hakemaan mestaruuden ja kannustamaan muita seuralaisiani.”

Finaaliottelut käydään Helsingin Urheilutalolla kello 15.30 alkaen. Khataev seuraa ainakin itseään lähellä olevien painosarjojen ottelut.

”Olen voittanut kaikki 57- ja 63-kiloisten ottelijat, joten haluan katsoa, miten he pärjäävät. Myös sarjan 86-kiloisten finaali vaikuttaa mielenkiintoiselta, ja sitten on toki sarja 71 ja siinä ’pikkuveljeni’ Sam Morovati.”