Tommi Nieminen nosti esille HJK:n toiminnan Riskin ja Sparvin tapauksissa.

Helsingin Jalkapalloklubi vastaa HS:n toimittaja Tommi Niemisen sunnuntaina 12. joulukuuta julkaistuun kolumniin ”Hys, hys sanoo HJK”, jossa Nieminen peräänkuuluttaa Klubin toimintaa yhteiskuntavastuun kantajana ja sanoo seuran unohtaneen aktiiviset pelaajansa Riku Riskin ja Tim Sparvin.

Lue lisää: Suomen mahtavimmalla urheilujoukkueella on kaksi globaalisti kiinnostavaa poliittista pelaajaa, mutta joukkue vaikenee asiasta tyystin

Riski nousi isoksi uutiseksi jalkapallo­maailmassa tammikuussa 2019, kun hän jättäytyi eettisiin syihin ja arvoihin vedoten pois A-maajoukkueen leiri- ja kilpailumatkalta Qatariin.

HJK myöntää vastauskirjeessään, että seura olisi voinut huomioida paremmin ja laajemmin Sparvin saaman Fifpron Player Voice -palkinnon.

Sparv kirjoitti laajassa artikkelissaan Qatarin jalkapallon MM-turnauksen valmisteluista ja siellä rakennettavilla stadioneilla työskentelevien olosuhteista. Ennen kirjoitustaan Sparv oli jutellut useiden heistä kanssa.

”Vaikka maailmanlaajuisissa ihmis­oikeus­kysymyksissä vaikutusmahdollisuudet ovat usein haastavia, on upeaa, että kaksikkomme on mahdollistanut yhä kasvavaa dialogia. Se on enemmän kuin arvokasta ja tervetullutta”, vastaavat HJK ry:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo J. Lipponen ja toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

He esittelevät pitkässä kirjeessään laajasti HJK:n tekemiä yhteiskunnallisia tekoja, joissa korostuvat yhdenvertaisuus, kuten sukupuolten tasa-arvo ja maahanmuuttajien integroituminen.

”HJK:ssa olemme seurana kuitenkin keskittyneet vastuullisuus­teoissamme eritoten kansallisen (kenttä)tason tekoihin, koska koemme sen olevan alue, jossa painoarvomme ja mahdollisuutemme vaikuttaa ovat suurimmat.”

Lisäksi HJK kertoo osallistuvansa muun muassa Älä riko urheilua -kampanjaan. Seura pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. HJK:ssa lasketaan, että taloudellinen tuottokin yhteiskunnalle kasvaisi vuosittain yli 35 miljoonaan euroon.

”Edellä luetellun ohella allekirjoitamme koko seurana luonnollisesti myös Riskin ja Sparvin kannanotot, joista olemme ylpeitä ja joita olemme seurana tukeneet. Emme ole tarkoituksellisesti, saati ’monia Uefan umpipolitisoituneita kihoja’ peläten, jättäneet asioita vielä kuuluvammin rummuttamatta.”

Kirjeensä HJK-johtajat päättävät lyhyesti: ”Kiitämme ’huomautuksesta’ ja pyrimme yhä parempaan!”