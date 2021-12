24-vuotiaan hollantilaisen Max Verstappenin suoritukset formularadalla ovat olleet ajoittain vaarallisia.

”Tämä on vitun naurettavaa”, tuohtunut Kimi Räikkönen pauhasi tiimiradioon. Oli vuosi 2016, ja Räikkönen oli jälleen kerran ottanut yhteen Max Verstappenin kanssa.

Ferrarilla ajanut Räikkönen oli kolaroinut jo Belgian gp:n alkupuolella tallikaverinsa Sebastian Vettelin ja Red Bullille kesken kauden siirtyneen Verstappenin kanssa.

Nuori kukkopoika kiusasi Räikköstä myöhemminkin samassa kisassa. Hän jarrutti pitkän Kemmelin suoran päässä olevaan mutkaan aivan liian myöhään ja blokkasi suomalaisen vaarallisesti samalla suoralla.

Kisan jälkeen Verstappen oli sitä mieltä, että Räikkösen ja Vettelin sietäisi hävetä. Hollantilainen piti Räikkösen kritiikkiä valheellisena ja valittamista hyvänä tv-viihteenä.

Takavuosien mestari Niki Lauda puolestaan koki Verstappenin tarvitsevan psykiatria.

Ketään kumartelematon Verstappen on reilut viisi vuotta Span tapahtumien jälkeen kuninkuusluokan maailmanmestari. Lewis Hamilton kukistui päätöskisan viimeisellä kierroksella.

Mercedes-tallilla on toki vielä aikaa viedä protestinsa hylkääminen Kansainvälisen autoliiton FIA:n omaan valitustuomioistuimeen, mutta on epävarmaa, tekeekö talli niin.

24-vuotiaan Verstappenin kausi oli joka tapauksessa erinomainen. Hän ajoi 22 osakilpailusta kymmenen voittoa ja kahdeksan kakkossijaa.

”Tämä on hullua. Kun olin pieni, tavoitteeni oli olla F1-kuljettaja. Unelmoin palkintokorokkeista ja voitoista”, hän sanoi Abu Dhabissa uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Kun sinulle sanotaan, että olet maailmanmestari, se tuntuu uskomattomalta.”

Max Verstappen ja tuolloin Ferrarilla ajanut Kimi Räikkönen ottivat vuonna 2016 yhteen Span radalla. Verstappen hermostutti suomalaisen holtittomalla ja vaarallisella toiminnallaan.

F1-uransa kaikkien aikojen nuorimpana kuljettajana jo 17-vuotiaana aloittanutta Verstappenia on valmennettu mestariksi jo lapsesta lähtien.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo tuoreen mestarin olleen vain 2,5-vuotias, kun hänen vanhempansa tajusivat pojan tien vievän kilpa-autoilijaksi.

Se ei ole ihme. Max Verstappen syntyi syyskuussa 1997, jolloin hänen isänsä Jos Verstappen vielä kilpaili formula ykkösissä. Esimerkkiä ei tarvinnut hakea kaukaa.

”Hän ajoi mönkijällään päivittäin. Hän osui jo toisena tai kolmantena ajopäivänään seinään ajettuaan kahdella renkaalla”, Jos-isä muistelee.

”Onneksi hänellä oli kypärä päässään. Se naarmuuntui, mutta hän ei välittänyt siitä.”

Isän kertoman esimerkin myötä on helppo uskoa, että Max Verstappenin tavaramerkit nopeus, rohkeus ja aggressiivisuus ovat kulkeneet mestarin mukana lapsesta lähtien.

Myös aggressiivisuus kulkee geeneissä. Jos Verstappen on noussut uransa jälkeen otsikoihin muun muassa väkivaltaisesta rähinöinnistä ja pahoinpitelyistä.

Poikansa uraa moottoriurheilun parissa Jos-isä on kuitenkin tukenut täydellisesti omistautuen. Hänen oma uransa formula ykkösissä päättyi vuonna 2003.

”Sen jälkeen panostin sataprosenttisesti hänen uraansa. Se oli minun työni”, Jos Verstappen kertoo BBC:lle.

”En halunnut hänen aloittavan liian aikaisin, halusin sen tapahtuvan noin kuusivuotiaana. Se on mielestäni hyvä ikä aloittaa.”

Entinen F1-kuski Jos Verstappen valmensi Max-pojastaan maailmanmestarin. Kaksikko pääsi korjaamaan työnsä hedelmät sunnuntaina Abu Dhabissa.

Kaksikon viikonloput kuluivat kartingradoilla ympäri Eurooppaa. Isä opetti pojalleen kaiken moottoriurheilusta ja poika kasvoi taitavaksi kuljettajaksi.

Hän oli erinomainen ohittaja, vaikeasti ohitettava urheilija jo kartingvuosinaan. Lahjat tulivat verenperintönä niin isältä kuin belgialaiselta äidiltä Sophie Kumpenilta.

Kumpen oli nuoruudessaan huippukuski, joka kilpaili tulevia F1-ajajia kuten Jenson Buttonia, Jan Magnussenia, Giancarlo Fisichellaa ja Jarno Trullia vastaan.

Max Verstappen tunnettiin vahvana persoonana myös kartingaikoinaan. Tavoite asettui varsin nopeasti formula ykkösiin.

Työmäärä oli kova, kuten Frits van Amesfoortin muisteluista ilmenee. Verstappen kilpaili vuonna 2014 Euroopan formula 3 -sarjassa Van Amersfoort Racing -tallissa.

”Andre Agassin isä rakensi pojastaan tennisrobotin syöttämällä hänelle päivittäin 3 000 palloa. Jos oli samanlainen, ja kaksikon työskentely kartingvuosina oli kuulemma ollut ajoittain epäinhimillistä, kun Jos rakensi pojastaan maailman parasta kilpa-ajajaa”, van Amesfoort kertoo BBC:lle.

Samalla Max Verstappenista muovautui se kuljettaja, joka hän on tänä päivänä.

Red Bullin nuorten kuljettajien kehitysohjelmaan 2014 liittynyt Verstappen pääsi formula ykkösiin seuraavalla kaudella Toro Rosson ohjaamossa. Hän aloitti energiajuomajätin kakkostallissa myös kauden 2016, mutta siirtyi jo toukokuussa Red Bullille.

”Max on osoittautunut erinomaiseksi nuoreksi lahjakkuudeksi. Hänen suorituksensa Toro Rossolla ovat olleet vakuuttavia, ja olemme iloisia voidessamme antaa hänelle mahdollisuuden ajaa Red Bullilla”, tallipäällikkö Christian Horner sanoi tuolloin.

Tästä kaikki alkoi: 17 vuoden ja 166 päivän ikäinen Max Verstappen ensimmäisessä F1-kisassaan Australiassa maaliskuussa 2015. Malesiassa Verstappenista tuli historian nuorin formula ykkösissä pisteille ajanut kuljettaja 17 vuoden ja 180 päivän ikäisenä.

Siirtoa ei ole tarvinnut katua. Horner kertoi sunnuntaina uutistoimisto Reutersille pitävänsä Verstappenin mestaruutta jopa tallin ykkössaavutuksena, mikä on paljon sanottu. Red Bull ja Sebastian Vettel voittivat neljä peräkkäistä titteliä 2010–2013.

”Kaikki kunnia Lewisille. Hän on ollut ilmiömäinen vastustaja koko vuoden ja loistava mestarikuski, mikä tekee tästä vielä kovemman jutun. Tämä menee aivan sinne ensimmäisen [tallin voittaman mestaruuden] sarjaan.”

”Mercedes on laadukas ja vuosien mittaan vahvistunut talli. Se on tehnyt tästä niin intensiivistä. Tämä on luultavasti suurin voittamamme mestaruus”, tallipäällikkö jatkoi.

Vettelin mukaan kumpikin mestaruutta jahtaava kuski olisi ansainnut tittelin. Kolmen maailmanmestaruuden Jackie Stewart iloitsi uutistoimisto AFP:lle kauden ratkaisusta.

”Laji tarvitsi uuden mestarin, ja kaikki kävi loppujen lopuksi hyvin. Verstappen on ajanut erittäin hyvin koko kauden”, hän perusteli.

Tapa, jolla mestaruus ratkesi, ei miellyttänyt kaikkia. Esimerkiksi Hamiltonin tallikaveriksi Williamsilta Mercedekselle siirtyvä George Russell arvosteli ratkaisua.

”Max on aivan fantastinen kuljettaja, jolla on ollut uskomaton kausi. Kunnioitan häntä valtavasti, mutta äsken tapahtui jotain, mitä on mahdoton hyväksyä. En voi uskoa näkemääni.”

”Mikä vitsi. Tämä haisee”, takavuosien jalkapallotähti Gary Lineker kirjoitti Twitter-tililleen. Myöhemmin Lineker onnitteli Verstappenia ja kehui Hamiltonin käytöstä.

Historian ensimmäinen hollantilainen maailmanmestari sai onnitteluja myös maansa jalkapallotähdiltä.

”Mikä päällikkö”, Liverpoolia seuratasolla edustava Virgil van Dijk kirjoitti Twitter-tililleen.

”Uskomaton ja ikimuistoinen päätös formula 1 -kaudelle. Kaksi upeaa tiimiä laittaa kaiken peliin, mutta vain toinen voi voittaa. Todellinen mestari teki tilaa toiselle todelliselle mestarille”, ex-jalkapalloilija Robin van Persie lähetti onnittelunsa.