Telinevoimistelija Emil Soravuo on pääkaupunkiseudun paras urheilija vuonna 2021.

Espoon Telinetaitureita edustava Soravuo, 24, sai kunnianosoituksen keskiviikkona Helsingin Urheilutoimittajien yhdistykseltä (HUT) vajaat kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän voitti telinevoimistelun MM-kisoissa permannon pronssin.

”Erittäin otettu fiilis. Kerrankin telinevoimistelu voi ansaita tällaisen tittelin. HIrveästi ei muuten tule lajina näkyvyyttä Suomessa. Kaikki tällainen kunnianosoitus otetaan avosylin vastaan”, Soravuo sanoi.

Soravuon mukaan pronssin arvo on alkanut kirkastua vähitellen. Alkuun onnittelujen keskellä oli hankala hahmottaa merkitystä, vaikka tiedossa oli, että MM-mitalit ovat Suomessa harvinaisia.

Edellisen MM-mitalin, silloin kultaisen, voitti Jani Tanskanen rekillä 24 vuotta sitten.

”Olen ollut vähän sellainen, että en pidä saavutuksia oikein minään”, Soravuo sanoo, mutta tarkentaa vielä.

”Tai ehkä niin ei voi sanoa, mutta hyvin vähän niitä jää arvostamaan, koska on jo menossa kohti seuraavaa kilpailua. Harvoin niitä jää miettimään eikä niin voi tehdäkään. Jos haluaa pysyä huipulla, ei voi jäädä paikoilleen.”

Emil Soravuo teki maanantaina harjoituksissa permannolle valmistavaa sarjaa volttiradalla.

Soravuon lisäksi HUT palkitsi vuoden urheilutekona Urhea-kampuksen valmistumisen.

Mäkelänrinteen urheilulukion ja uimahallin yhteyteen noussut kampusalue on Soravuollekin tuttu. Hän on asunut alueella elokuusta lähtien ja harjoittelee uudessa Urhea-hallissa.

Soravuo sanoo kaiken toimineen hienosti ja voimistelusalin olevan ”viimeisen päälle”. Hän opiskelee Kisakallion urheiluopiston järjestämässä koulutuksessa liikuntaneuvojaksi.

Opiskelut on järjestetty kampukselle ja suunniteltu urheilu-uran rinnalla tehtäviksi. Ykkösprioriteettina on huippu-urheilu.

Soravuon arkea rytmittää oleellisesti harjoittelu. Hän harjoittelee neljänä päivänä viikossa kaksi kertaa ja kahtena päivänä kerran.

Kun HS kuvasi Soravuon tätä juttua varten maanantaina, hän oli tekemässä noin 2,5-tuntista iltapäiväharjoitusta. Tämän vuoden MM-tason menestys on vaatinut uhrauksia jo vuosia.

”Harva on valmis niihin uhrauksiin, joita pitää tehdä, jos haluaa huipulle. Oman ikäiset kaverit saattavat opiskella täysipäiväisesti ja viettää paljon aikaa kaveriporukoiden kesken. Hekin ovat onnellisia puolestani. Itse joudun tekemään valintoja siitä, lähdenkö viettämään viikonloppua vai jäänkö treenaamaan.”

Japanissa pidettyjen MM-kisojen jälkeen Soravuo harjoitteli noin viikon rennommin toipuessaan aikaerosta. Sen jälkeen hän on palannut täysipainoiseen harjoitteluun.

Jouluviikolla Soravuo aloittaa ”voimistelijan loman”, mikä tarkoittaa hieman pienempää harjoittelumäärää.

”Viikon verran on vain yksi treeni päivässä. Paljon oheisharjoittelua, mutta ei permantoa. Otetaan taukoa siitä, mutta pidetään paikat kunnossa”, Soravuo sanoo.

Tulevaisuuden osalta katseita on jo käännetty Pariisin olympialaisiin 2024.

"Kaikkein pisimmän tähtäimen tavoite on tietysti päästä joukkueena Pariisin olympialaisiin 2024. Siellä itselläni on mitalitavoite permannolta. Itse olen ehkä vähän sellainen tyyppi, joka menee päivä kerrallaan. Tiedostan, että olympialaiset ovat tulossa, mutta nyt katse on helmikuussa alkavissa maailmancupin kisoissa.”