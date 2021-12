Ingressiehdotus printtiin: Sanna Nuutinen urakoi itselleen uuden työpaikan Yhdysvalloista, mutta koti pysyy Helsingin Töölössä

Helsinkiläinen golfammattilainen Sanna Nuutinen saavutti sunnuntaina ensimmäisellä yrittämällä pelioikeuden maailman johtavalle naisten kiertueelle LPGA:lle, jonka kilpailuista pääosa pelataan Yhdysvalloissa.

Tämä tietää sitä, että Nuutinen, 30, aikoo olla ensi vuonna mannerten välinen reissaaja. Koti pysyy Helsingissä.

”En ole ainakaan ihan heti muuttamassa, vaan tulen asumaan ainakin tämän ensimmäisen vuoden edelleen Töölössä”, puhelimitse tavoitettu Nuutinen sanoi HS:lle.

Nuutinen on ollut kahdella viime kaudella yksi Euroopan-kiertueen (LET) parhaista pelaajista, mistä kertoo sijoittuminen kauden rankingissa viiden parhaan joukkoon.

Hän haluaa myös jatkossa säilyttää LET:n pelioikeuden, ja siksi suunnitelmissa on pelata vähintään vaadittava minimimäärä (6) kilpailuja LET:llä.

”LPGA:n pelioikeus antaa lisää vaihtoehtoja suunnitella kalenteria. Suunnitelmana on käydä vetämässä jenkeissä 3–4 viikkoa ja tulla Eurooppaan pariksi viikoksi, ja sitten takaisin”, Nuutinen kaavaili.

Karsinnasta hankitulla pelioikeudella Nuutinen ei pääse mukaan niin moneen kilpailuun kuin esimerkiksi LPGA:lla kaksi kautta pelannut Suomen ykkösnainen Matilda Castren, jolla on voittajakategorian pelioikeus.

”Niillä viikoilla, joilla en pääse mukaani LPGA:n kisoihin, pelaan Euroopassa”, sanoi Nuutinen. Hän kertoo saaneensa Castrenilta lähes päivittäin tsemppiviestejä karsinnan aikana.

Kahden kiertueen yhdistelmää helpottaa se, että loppukesällä Euroopassa pelataan useita kilpailuja, jotka ovat niin sanottuja yhteiskisoja LPGA:n kanssa.

Päättyneellä kaudella Nuutinen osallistui LET:llä peräti 22 kilpailuun, mikä oli enemmän kuin lähes kaikilla muilla kiertueen pelaajilla. Parhaimmillaan hän sijoittui kerran toiseksi ja kaksi kertaa kolmanneksi.

Lisäksi hän oli mukana Tokion olympiakisoissa, joissa jakoi 20. sijan.

Mistä riitti tuollaisen urakoinnin jälkeen vielä henkisiä ja fyysisiä voimavaroja menestyä kahdeksan kierroksen LPGA-karsinnassa?

”Kun pelasin niin paljon, se on minulle ihan normiarkea. Olen totuttanut mieleni ja kroppani siihen, että pelaan golfia. Ei se sen kummempaa ole.”

Nuutisen caddiena karsinnassa oli Daniel da Silva, joka on Nuutisen valmentajan David da Silvan poika. Kaksikko aloitti tiiviimmän yhteistyön elokuussa.

”Päätin jo heinäkuussa, että haluan Danielin caddieksi vakituisesti. Se oli myös iso taloudellinen sijoitus.”

Nuutisen mukaan kyseessä oli osa pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

”Toivoin, että ensi kaudella ollaan LPGA:lla, ja rupesin valmistautumaan siihen. Hoidin caddie-asiat kuntoon, ja tein syksyllä muutamia peliin liittyviä muutoksia niin, että katse oli tulevaisuudessa, näissä karsinnoissa ja ensi kaudessa. Ajattelin, että jos LPGA-kortti tulee, olen heti valmis kilpailemaan siellä.”

Pelillisiin muutoksiin kuului pieni hienosäätö grippiin eli siihen, miten Nuutinen pitää mailasta kiinni.

”Tokion jälkeen tuli vähän kisaväsymystä ja peliin sellainen vasen missi. Oli päässyt grippi lipsumaan. Nyt otettiin sellainen grippi, että periaatteessa minun ei enää pitäisi missata vasemmalle, ellen teen jotain tyhmää.”

LPGA:n karsinnassa Nuutinen jakoi 22:tta sijaa, kun pelioikeuden sai 46 pelaajaa.

Nuutinen juhlisti uutta työpaikkaa caddien kanssa noin kahdeksan tunnin ”road tripillä” Alabaman osavaltiosta Floridan Miamiin, josta hän lentää Helsinkiin keskiviikkona.

Nuutinen totesi, että viime ja edellisellä viikolla kahtena neljän kierroksen settinä ja kolmella eri kentällä pelattu karsinta oli rankka urakka.

”Nämä ovat olleet todella pitkät kaksi viikkoa. Tässä joutui pitämään ajatukset ja tunteet kasassa. En ole varmaan ikinä ollut näin keskittyneessä tilassa kahta viikkoa putkeen.”

Nuutisen mukaan tällaiseen karsintaformaattiin vaadittiin normaalista poikkeava pelistrategia.

”En tehnyt koko kahdeksan kierroksen aikana bogia suurempaa reikätulosta. Siitä olen ylpeä, koska oli tavoite pelata fiksusti.”

Kilpailu tarjosi myös paljon oppia.

”Tämä oli tosi opettavainen kokemus pelillisesti ja henkisesti. Mietinkin jossain vaiheessa, että kävi miten kävi, niin tosi hyvä, että tuli lähdettyä.”

Seuraavat viikot Nuutinen viettää ”ansaittua kesälomaa”, kuten hän itse asian ilmaisee.

”En ole pitänyt yhtään lomaa koko vuotena. Lähden Leville kahdeksi viikoksi.”

Siellä on tarkoitus sekä hiihtää ladulla että käydä rinteessä laskemassa telemarkia, joka on hänelle nuoruudesta tuttu laji. Maastohiihdosta on tuoreempaakin tuntumaa.

”Ladulla kävin jo viime talvena. Piti ottaa ilo irti, kun Helsingissäkin oli lunta. Pari kertaa tuli hiihdettyä Malmin lentokentän ympäri.”