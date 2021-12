Virolainen ultraurheilija Rait Ratasepp veti 60 täyden matkan triathlonia 60 päivässä, vaikka kolaroi auton kanssa ja pyörä meni romuksi. Juristina toimivalle Rataseppille henkisesti tiukin paikka oli selittää omalle pojalle, miksi isää ei ole näkynyt pitkään aikaan kotona.

Suomalaisessa kansallismaisemassa Kolilla kylvettiin kymmenen vuotta sitten siemeniä hyvin erikoiselle urheilu-uralle.

Lokakuussa 2011 Vaarojen maratonin 84 kilometrin ultramatkalla sijoittui 15:nneksi virolainen Rait Ratasepp. Hän oli yksi 46:sta maaliin päässeestä ja käytti raastavaan taipaleeseen aikaa noin yksitoista ja puoli tuntia. Eroa voittajaan kertyi runsaat kaksi tuntia.

”Se oli ensimmäinen ultrakilpailuni. Sitä ennen olin juossut vain maratoneja”, Tartossa asuva Ratasepp muistelee puhelinhaastattelussa.

Sittemmin 38-vuotias Ratasepp on keskittynyt ultratriathloniin ja vienyt harrastuksensa lähes käsittämättömiin mittoihin.

Joulukuun alussa Ratasepp sai yllättävien vaikeuksien jälkeen onnistuneesti päätökseen hurjan yhden miehen haasteensa. Hän veti 60 päivänä peräkkäin täyden matkan triathlonin, joka koostuu 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä ja maratonjuoksusta (42,2 km).

Noiden 60 päivän aikana Ratasepp ui yhteensä 228 kilometriä, pyöräili 10 800 kilomeriä ja juoksi 2 532 kilometriä. Hänen triathlonaikojensa keskiarvo oli 10.57.40 ja maratoneilla 3.14.39.

Ratasepp suoritti 60 triathloniaan Kanariansaariin kuuluvalla Fuerteventuralla. Uinti tapahtui turvallisuussyistä 50 metrin altaassa ja muut lajit päivästä toiseen vakioreitillä.

Pyöräilyreitillä oli 1 779 nousumetriä, ja ajoa vaikeuttivat varsinkin viimeisinä päivinä kovat tuulet.

Urakkaa voisi verrata ”everestingiin”. Se on ainakin aktiivipyöräilijöiden keskuudessa tunnettu haaste, jossa ajetaan pyörällä 8 848 nousumetriä vertikaalisesti mitattuna. Nimi tulee siitä, että maailman korkeimman huipun Mount Everestin korkeus on 8 848 metriä.

Ratasepp ajoi 60 päivän aikana 106 740 nousumetriä eli käytännössä 12 kertaa everestingin.

” ”Ensin ajattelin, että tämä oli tässä, koska tunsin kovaa kipua.”

Fuerteventuran pyöräilyreitillä oli nousua yhteensä lähes 1 800 metriä vertikaalisesti mitattuna.

Oli kuitenkin hilkulla, että Rataseppin urakka olisi päättynyt 14. päivänä. Tuolloin auto törmäsi häneen pyöräilyosuudella.

”Se oli minun vikani”, Ratasepp myöntää suoraan ja kertoo, että hän ei ollut riittävän tarkkana pyöräilyreitin kääntöpaikalla tapahtuneessa tilanteessa.

Kuin ihmeen kaupalla hän selviytyi ruhjeilla, pintahaavoilla ja naarmuilla, mutta pyörä meni aivan romuksi.

”Se oli onnekas onnettomuus, sillä auto osui pyöräni takapyörään. En muista mitään siitä, miten kaaduin. Ensin ajattelin, että ’tämä oli tässä’, koska tunsin kovaa kipua. Kolari tapahtui uimarannan lähellä, ja sieltä riensi hengenpelastaja antamaan minulle ensiapua. Puolen tunnin päästä tajusin, että luuni ja lihakseni ovat kunnossa. Sitten päätin jatkaa ja päästä ainakin sinä päivänä maaliin.”

Parin tunnin viivästyksen jälkeen Ratasepp jatkoi päivän urakkaansa vuokrapyörällä. Sillä hän ajoi myös kuusi seuraavaa päivää ennen kuin hänen omaan pyöräänsä oli saatu vaivoin hankittua tarvittavat varaosat.

Koronapandemian aikana varaosien hankkiminen tuon tason pyöriin on ollut kaikkialla erittäin vaikeaa. Rataseppille tuotiin varaosia, muun muassa uusi pyörän runko, Virosta asti.

Rataseppin mukaan vain pyörän satula sekä osa vaihteistosta ja jarrujärjestelmästä pysyivät ehjänä.

”Moni on kysynyt, miksi minulla ei ollut toista pyörää varalla. Se on taloudellinen kysymys. Käyttämäni pyörä maksaa 15 000 euroa, joten ei minulla ole varaa toiseen samanlaiseen.”

Kun oma tarkkaan mitoitettu ja säädetty pyörä oli viikon poissa pelistä, Rataseppillä oli suuria vaikeuksia ajaa vuokrapyörällä.

”Sen jälkeen ei ollut enää mitään ongelmia, kun sain oman pyöräni takaisin. Jos en olisi voinut jatkaa omalla pyörällä, en olisi päässyt loppuun asti. Ilman onnettomuutta tämä olisi ollut fyysisesti urani paras suoritus”, arvioi Ratasepp, joka aiemmin oli vetänyt täyden matkan triathlonin 20 ja 40 päivänä peräkkäin.

” ”Urheilu on intohimoni ja elämäntapani”

Rait Ratasepp ja varusteet.

Kolarin aiheuttamista kolhuista toipuminen kesti neljä viikkoa. Varsinkin aluksi Ratasepp sai nukuttua erittäin huonosti, kun haavojen takia makuuasennon vaihtaminen johti aina heräämiseen.

”40 päivän haasteen aikana nukuin keskimäärin kuusi tuntia ja 52 minuuttia vuorokaudessa, mutta nyt pystyin nukkumaan paljon vähemmän. Se oli vaikein asia tässä haasteessa.”

Pieniä fyysisiä ongelmia oli jo ennen kolaria. Ensimmäisinä päivinä hänelle syntyi nestehukkaa 35–36 asteen lämmössä, koska hän ei saanut juotua riittävästi.

”Silloin voimatasoni hiipui, minkä näki pyörän tehomittarista.”

Kahden kuukauden urakka on tietysti raskas myös henkisesti, mutta siitäkin Rataseppillä oli kokemusta aikaisempien 20 ja 40 päivän haasteitten jälkeen.

”Erityisen vaikeaa henkisesti oli se, että perheeni oli kotona Virossa enkä voinut tavata heitä. Viisivuotias poikani kyseli monta kertaa puhelimessa, missä olen ja koska tulen kotiin. Hän ei voinut ymmärtää, miksi olin poissa niin kauan. Ne olivat vaikeita hetkiä, kun jouduin sitä selittämään.”

” ”En osannut uida, eikä minulla ollut kunnon välineitä.”

Rait Ratasepp opetteli uimaan itsekseen, ja hänen uintitekniikastaan tuli siksi omintakeinen.

Mutta mikä saa ihmisen ryhtymään tällaiseen rääkkiin? Tämän kysymyksen Ratasepp on saanut kuulla niin monta kertaa, että hän on kirjoittanut siihen vastauksen verkkosivuilleen.

”Lyhin vastaus on, että rakastan tätä. Urheilu on intohimoni ja elämäntapani. Haluan nähdä, mihin kehoni ja mieleni pystyvät. Motivoidun ja innostun kehoni ja mieleni kehittämisestä ja siitä, että opin tuntemaan niiden toiminnan. Tavoitteeni on tehdä asioita paremmin ja päästä pidemmälle kuin aikaisemmin”, Ratasepp kirjoittaa.

Rataseppin päätyminen ultratriathlonistiksi on jännittävä tarina sitä taustaa vasten, että alle 15-vuotiaana hän ei harrastanut mitään urheilua.

Sitten hän innostui, ensin nyrkkeilystä. Vähitellen alkoi kiinnostaa juoksu, mutta aluksi se oli vain nyrkkeilyyn vaadittavaa kestävyysharjoittelua.

”Tykkäsin juoksusta niin paljon, että jätin nyrkkeilyn. Sitten harrastin kymmenen vuotta juoksua ennen kuin löysin triathlonin.”

Tosin ensimmäinen kosketus triathloniin ei ollut kovin kannustava.

”En osannut uida, eikä minulla ollut kunnon välineitä. Olin opetellut itsekseni uimaan, ja uintini oli teknisesti huonoa. Kun nousin vedestä, muut olivat jo menneet, ja juoksukin oli silloin vaikeaa. Se oli ikävä kokemus.”

Rait Rataseppillä oli jokaiselle päivälle oma ”numerolappu”. Kuva kahdeksannen päivän maalista.

Triathlon jäi kahdeksan vuoden ajaksi, kunnes Rataseppin ystävä perusti lajin urheiluseuran ja houkutteli hänet mukaan.

”Silloin aloitin triathlonin kunnolla ja opin rakastamaan sitä. Juoksu on ehdottomasti paras lajini. Olen juossut 21 vuoden aikana yli 70 000 kilometriä ja todella panostanut siihen. Pyöräily on parantunut vähitellen, mutta uinti on edelleen hyvin haastavaa. Opettelin itsekseni väärän tekniikan, ja nyt on vaikeaa päästä siitä eroon.”

Ratasepp sanoo, että ultramatkat sopivat hänelle hyvin sen takia, että pyöräilyssä ja juoksussa hän pystyy paikkamaan huonoa uintia.

Hänen ennätyksensä yksittäisellä triathlonin täydellä matkalla on 9.05.21. Se syntyi Tallinnan Ironman-kilpailussa vuonna 2020.

Urheiluharrastusten lomassa Ratasepp opiskeli lakimieheksi Tarton yliopistossa. Vuonna 2013 hän jätti vakituisen työn isossa lakitoimistossa ja siirtyi tekemään juristin töitä osa-aikaisesti.

Näin hänelle on jäänyt enemmän aikaa harjoittelulle ja perhe-elämälle. Ratasepp kertoo harjoittelevansa runsaat tuhat tuntia vuodessa.

”Kun olen valmistautunut näihin haasteisiin, harjoitusmäärä on suurempi. Tänä vuonna se on noin 1 400 tuntia, mutta tärkeintä ei ole määrä vaan laatu.”

Ratasepp on pitkälti oman uransa seppä. Hän kertoo hankkineensa takavuosina ammattivalmentajan apua uintiin mutta on nyt täysin omillaan.

”Olen lukenut paljon valmennukseen liittyviä asioita ja poiminut sieltä itselleni parhaiten sopivia juttuja.”

Ratasepp myöntää, että tarjolla olisi monia hyviä valmentajia, joiden avulla voisi valmistautua yhteen triathloniin.

”Mutta ei ole sellaisia valmentajia, jotka tietävät, mitä merkitsee vetää 20, 40 tai 60 täyttä matkaa peräkkäin. He eivät tiedä, miten mieleni toimii ja mikä silloin on oikeasti tärkeää harjoittelussa. Kukaan valmentaja ei panisi minua tekemään sellaista harjoittelua kuin olen itsekseni tehnyt.”

Urheiluun liittyvät kustannukset, esimerkiksi välineet, matkat ja avustajien palkkiot, Ratasepp kertoo kattavansa sponsorituloilla.

”Lisäksi saan faneiltani pieniä rahallisia avustuksia.”

Varsinaiset tulot kertyvät kuitenkin juristin työstä.

Ratasepp sanoo ryhtyneensä huoltajien ja muiden avustajien tuella tapahtuneeseen 60 peräkkäisen triathlonin haasteeseen pitkälti sen takia, että aikaisemmissa 20 ja 40 päivän urakoissa hänellä oli paljon ongelmia.

”Halusin yrittää vielä kerran nähdäkseni, miten onnistun kunnon valmistautumisella ja miten jaksan viimeiseen päivään asti.”

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Fuerteventuralla kertyneen univajeen paikkaamiseen on mennyt aikansa, ja muutenkin on ollut syytä palautua huolella. Vähitellen on aika palata normaaliin harjoitteluun.

Ratasepp myöntää, että suunnitelmia on, mutta kun mitään ei ole sovittu, niistä ei passaa vielä puhua.

Ensi kesänä hän aikoo ainakin osallistua kilpailuihin eli kohdata vastustajia. Yksi tavoite on osallistua Sveitsissä ultrakisaan, jossa vedetään viitenä päivänä peräkkäin täyden matkan triathlon.

”Siellä tavoitteena on suoriutua mahdollisimman nopeasti. Haluan päästä joka päivä alle kymmenen tunnin. Se kisa käydään helpolla radalla, joten uskon, että se on mahdollista”, Ratasepp sanoo.