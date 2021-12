Toni Kankaanpään peliura oli menestyksekäs. Kotimaan pääsarjauransa hän pelasi lähes kokonaan Vantaalla. Lauantaina hänen pelinumeronsa nostetaan Lumo-hallin kattoon.

Moni urheilija vetää usein hetken happea ja ottaa monin tavoin rennosti, kun aktiiviura päättyy. Monille voi olla myös vaikeaa löytää mielekästä tekemistä, kun aikataulut eivät enää menekään harjoitusten ja otteluiden mukaan.

Lentopalloilija Toni Kankaanpään pitkä ja komea jakso miesten Mestaruusliigassa päättyi maaliskuussa 2020, mutta sen jälkeen hän ei todellakaan jumittunut sohvan pohjalle.

Vantaa Ducksin monivuotisen kapteenin ura päättyi 7. maaliskuuta 2020. Silloin Ducks voitti miesten Mestaruusliigan runkosarjassa Savo Volleyn 3–2, ja Lumon lehterit olivat lähes täynnä.

Runkosarjaa olisi ollut sen jälkeen vielä kaksi ottelua jäljellä, ja niiden jälkeen olisivat alkaneet pudotuspelit, mutta kaikki loppui koronapandemian takia.

”Ura loppui kuin seinään. Mieluummin kuitenkin tällainen lopetus kuin viimeinen matsi tyhjässä hallissa”, sanoo Kankaanpää.

Iloisen ja sisukkaan yleispelaajan elämään tuli nopeasti uutta ulottuvuutta, kun viimeinen pääsarjaottelu oli ohi.

”Runsas viikko viimeisen matsin jälkeen meille syntyi poika. Jouluaattona pojalle tulee täyteen vuosi ja yhdeksän kuukautta. Ensimmäinen vuosi meni aika lailla neljän seinän sisällä, ja elämä oli hyvin erilaista verrattuna siihen, johon olin aiemmin tottunut. Jos ei olisi tullut tällaista pandemiaa, olisin ehtinyt olla pojan kanssa paljon vähemmän.”

Enimmäkseen neljän seinän sisällä Kankaanpää on ollut myös töidensä takia. Hän ehti jo peliuransa aikana valmistua hyvinvointiteknologian insinööriksi, ja koulutustaan vastaavia töitä Kankaanpää tekee kahdessa terveysteknologian alan yrityksessä.

Kankaanpää tuli kentillä tutuksi energisenä tsemppaajana ja viihdyttäjänä, ja virtaa tuntuu hänessä olevan edelleen.

Hän aloitti tänä syksynä yrittäjyyden opinnot Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) maisteriohjelmassa. Kahden vuoden kuluttua on tarkoitus valmistua diplomi-insinööriksi.

”Opiskelupaikka on Lahti, mutta käytännössä kaikki tapahtunut etänä. Minun sähinäni alkaa iltaisin, kun poika on mennyt nukkumaan. On ollut paljon kaikenlaisia kirjoitustehtäviä, mutta mielenkiintoinen aihe kiinnostaa.”

Mutta mikä tähän kaikkeen innostaa?

”Haluan päästä ammentamaan niitä oppeja, joita on tullut erilaisissa kulttuureissa ja ihmisten kanssa toimimisessa ryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluan katsoa, mihin siivet kantavat toisella urallani.”

Toni Kankaanpää (oik) ja Anssi Hakala harjoittelivat Hietaniemen uimarannalla beach volleyta kesällä 2007.

Kankaanpää kannustaa vahvasti urheilijoita opiskelemaan.

”Opiskelu on hyvää vastapainoa urheilulle. Suosittelen sitä jopa niille, jotka urheilevat ammatikseen. Kannattaa opiskella vaikka joitain yksittäisiä kursseja. Opiskelu tasapainottaa arkea ja auttaa pääsemään pois kuplasta – etenkin, jos peli ei kulje.”

Kankaanpää, 37, asuu nykyisin Espoon Kilossa avopuolisonsa ja poikansa kanssa. Hän on PuMa-Volleyn kasvatti ja menestyksekkäin helsinkiläislähtöinen lentopalloilija.

”Ensimmäinen liigavuosi oli 2001, kun Juha Zitting otti minut mukaan Helsingin Rocksiin. Saman vuoden keväällä Markku Mäkinen soitti ja kysyi, tuletko Korsoon [joka oli juuri noussut pääsarjaan].”

Kankaanpää on komealla urallaan pelannut ulkomailla Virossa, Kyproksessa, Puolassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kotimaassa hän on pelannut suurimman osan urastaan Korson Vedossa ja sen edustusjoukkueessa Vantaa Ducksissa.

Lyhyen hetken hän oli Muuramen Lentopallossa, kun silloinen sopimus mahdollisti siirtymisen ulkomaille.

Mikä ihme on pitänyt miehen tiukasti Vantaalla, vaikka kotimaisia vaihtoehtoja olisi ollut myös muualla?

”On ollut kunniakysymys edustaa pääkaupunkiseudun joukkuetta ja auttaa sitä menestymään. Totta kai myös kaverit ja perhe ovat painaneet vaakakupissa.”

Uralta on jäänyt monta hyvää muistoa.

”Ensimmäinen SM-mitali [pronssi] tuntui hyvältä. Olin sen kauden aikana varusmiespalveluksessa. Myös Puolassa pelattu jakso kuuluu hyviin muistoihin. Pääsin kauden lopulla pelaavaan kuusikkoon Częstochowan riveissä. Silloisessa joukkueessa oli kolme joukkuetoveria, joista tuli myöhemmin maailmanmestareita. Erittäin tärkeää oli myös se, että seuran pitkä eurotaival sai jatkoa vaiheikkaiden hetkien jälkeen.”

Lähimenneisyydestä Kankaanpää muistelee 3. puolivälieräottelua Vammalan Lentopalloa vastaan vieraissa.

”Kaikki odottivat, että se on tunnissa ohi, ja sitten suihkun kautta kotiin. Toisin kävi, ja pystyimme pidentämään sarjaa.”

Lentopallon lisäksi Kankaanpää pelasi kilpatasolla beach volleyta Anssi Hakalan kanssa kolme kesää. Kaksikko saavutti Suomen mestaruuden ja yhden SM-hopean.

”Ehkä uran kitkerin takaisku tuli beach volleyssa Ahvenanmaalla. Yksi pallo meni viisi senttiä leveäksi, mutta jos se olisi pysynyt sisällä, silloin olisi nähty maailmankiertueen ensimmäinen suomalaisvoitto.”

Kankaanpää seuraa lentopalloa yhä tiiviisti, ja lauantaina hän palaa tuttuakin tutumpaan paikkaan – Lumoon.

Ducks muistaa pitkäaikaista luottopelaajaansa ja nostaa tämän pelinumeron (12) Lumon kattoon. Ennestään siellä on Petteri Laurilan numero 3, joka nousi kattoon vuonna 2017.

”Tämä on suuri kunnianosoitus, josta olen äärettömän kiitollinen. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut elää urheilijan uraa ja kasvaa sellaiseksi kuin olen. Vanhemmille kuuluu kiitos siitä, että käyttivät aikaa harrastukseeni silloin, kun oli junnu”, sanoo Kankaanpää.

”Toivoisin, että Lumon kattoon nousisi joskus myös muutaman talkoolaisen nimet. Siellä on tehty ilman palkkioita niin paljon töitä, että pojat pystyvät pelaamaan tälläkin kaudella.”

Ducks kohtaa Akaa-Volleyn Mestaruusliigan ottelussa lauantaina (18.12.) Lumo-hallissa alkaen kello 17.

Kuka? Toni Kankaanpää Syntynyt 1984 ( 37-vuotias) Yleispelaaja, 13 kautta Suomen pääsarjassa, 1 SM-pronssi Korson Vedossa Viron mestaruus ja Baltian liigan mestaruus 2007, Itävallan mestaruus 2011, pelasi myös Kyproksessa, Puolassa ja Sveitsissä. Miesten A-maaotteluita 14 Beach volleyssa Suomen mestaruus 2007. Vuoden beach volley -pelaaja 2007. Perhe: avopuoliso ja poika