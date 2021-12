Kun Vegas Golden Knights tekee maalin, on joukkuekavereiden syytä varoa kapteeni Mark Stonen ympärillä.

Tähtihyökkääjä Stone, 29, tuulettaa joukkueensa onnistumisia sellaisella innokkuudella, jollaista on tapana nähdä nuorten MM-kisoissa usein, mutta miljoonia tienaavien NHL-pelaajien keskuudessa vain aniharvoin.

Viime viikolla Stone teki tasoitusmaalin Golden Knightsille ottelussa Dallas Starsia vastaan. Puolustaja Alex Pietrangelo naureskeli ottelun jälkeen, että Stonen voimakkaat ylävitoset lähes mursivat hänen ranteensa.

“Se on hullua. En ole koskaan nähnyt kenenkään innostuvan niin paljon”, Pietrangelo naureskeli The Las Vegas Sunin mukaan.

Alkukaudesta loukkaantumisen vuoksi otteluita menettänyt Stone on yltänyt jo kahdeksan ottelun pisteputkeen. Edellä mainitussa Stars-pelissä Stone teki yhteensä kolme tehopistettä ja johdatti Golden Knightsin voittoon.

“Hän on syystäkin kapteenimme”, ylisti tutkapari Max Pacioretty.

NHL:n toiseksi uusin laajennusjoukkue on osoittautunut Las Vegasissa menestykseksi kaukalossa, mutta myös sen ulkopuolella. Vaikka kyse on joukkuepelistä, erityisesti kapteeni Stone on Golden Knightsin sydän ja sielu sekä siten myös fanien suurin suosikki.

Stone elää otteluiden tapahtumissa jatkuvasti mukana ilmeillään ja eleillään vahvemmin kuin yksikään kollegansa, vaikka kaukaloiden ulkopuolella hän on persoonana rauhallinen ja sanojaan harkitseva.

”NHL:ssä pelaaminen on uskomatonta. Maalinteko ja voittaminen ovat hauskaa, joten miksen myös näyttäisi sitä”, Stone totesi suositussa Spittin’ Chiclets -podcastissa.

Pudotuspeleissä Vegas on ollut suorastaan kestomenestyjä. Ei ole yllättävää, että esimerkiksi viime kaudella Minnesotaa vastaan syntynyt playoff-alivoimamaali sai Stonen aivan pois tolaltaan.

Nuorempana Stone ei ollut mikään lapsitähti. Ottawa Senators varasi hänet kesällä 2010 vasta kuudennella kierroksella.

Läpimurto tulikin vasta heti varauksen jälkeen. Stone pelasi WHL-junioriliigassa kaksi yli sadan tehopisteen kautta, ja nousi myös Kanadan nuorten MM-joukkueeseen. Pronssille yltäneessä ryhmässä pelasivat muun muassa Jonathan Huberdeau ja Mark Scheifele, mutta paras pistemies oli silti Stone.

Kaksi ensimmäistä ammattilaiskautta menivät pääosin AHL-farmiliigassa, mutta kaudella 2014–2015 Stone oli NHL:n parhaita tulokkaita ja hävisi Calder-palkinnon äänestyksessä ainoastaan Florida-puolustaja Aaron Ekbladille.

Stonen kolmannella kaudella Senators putosi jatkosta vasta idän finaalien seitsemännen ottelun toisessa jatkoerässä. Vain muutamaa vuotta myöhemmin menestysjoukkue oli kuitenkin hajonnut käsiin.

Lopulta myös jatkosopimuksesta kieltäytynyt Stone kaupattiin kevään 2019 siirtotakarajalla Vegasiin. Hän solmi uuden joukkueensa kanssa välittömästi kahdeksanvuotisen sopimuksen, jonka keskipalkka on 9,5 miljoonaa dollaria (8,4 miljoonaa euroa) kaudessa.

Stone luo hyökkäyksiä puolustamalla. Hän on vähintään kymmenen ottelua pelanneista koko NHL:n aktiivisin kiekonriistäjä.

Jokaista 60 peliminuuttia kohden Stone on vienyt vastustajalta kiekon 6,1 kertaa, mikä on lähes kaksi riistoa enemmän kuin tilaston seuraavalla nimellä.

Myös suomalaiset ovat kunnostautuneet hyvin kiekonriistoissa. Viime vuoden Selke-voittaja Aleksander Barkov on kolmantena 4,2 riistolla, ja Floridan toinen suomalaissentteri Anton Lundell viidentenä 3,9 riiston keskiarvolla.

Stone "ryöstää” kiekkoja vastustajilta aktiivisella mailapuolustuksella ja voimakkuudella kaksinkamppailuissa, mutta hän myös lukee peliä erinomaisesti. Hän pystyy katkomaan syöttöjä tai viemään pelivälineen pahaa-aavistamattomalta vastustajalta välillä jopa lapsellisen helposti.

Stone on viime vuosina ollut kärkinimiä parhaan puolustavan hyökkääjän Selke-palkinnon äänestyksessä. Tämä tekee hänestä todellisen harvinaisuuden, kyseessä kun on lähes poikkeuksetta keskushyökkääjien kilpailu.

Laitahyökkääjistä Selken on tällä vuosituhannella voittanut ainoastaan Jere Lehtinen. Dallas Stars -legendalle palkinto myönnettiin uran aikana kolmesti.

Stonen käyttämä työväline on kummallinen. Hän pyörittää mailansa tupen paksummaksi möykyksi kuin useimmilla maalivahdeilla.

Erikoiset teippaukset ja niihin liittyvät rutiinit eivät ole NHL:ssä mitenkään ainutlaatuisia. Sen sijaan yksi Stonen traditio on hyvinkin harvinainen: hän käyttää erilaista mailaa harjoituksissa ja peleissä.

Stonen peli- ja harjoitusmailat eroavat toisistaan sekä lavaltaan että pituudeltaan. Hän kertoi The Athleticille käyttäneensä erilaisia mailoja lähes koko NHL-uransa ajan.

Otteluissa Stone pelaa itselleen parhaiten sopivalla mailalla. Harjoituksissa käytössä on hieman liian käyrä lapa, jolla hän ajaa itsensä epämukavuusalueelle.

“Käteni tuntuvat peleissä paremmilta sen vuoksi”, Stone perusteli.

Joukkuekaveri Shea Theodore naureskeli kyseessä olevan kaikkien aikojen oudoin asia, mutta toisaalta hän myös ymmärsi idean.

“Kun vaihtaa takaisin normaaliin mailaan, se saattaa tuntua hämmästyttävän hyvältä”, Theodore arveli The Athleticille.