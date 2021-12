Koronavirus sotki kokoonpanoa viime hetkellä ennen lähtöä.

Jääkiekon nuorten MM-joukkueelle tuli paha takaisku, kun Mikkelin Jukurien korona-aalto pyyhkäisi Aatu Rädyn mukaansa.

Keskushyökkääjä Räty joutuu jäämään pois Edmontonin MM-turnauksesta.

Ässien puolustaja Rami Määttä joutuu myös jäämään pois. Hänen tilalleen tulee Karri Aho. Rädyn tilalle valittiin Roni Karvinen.

”Aatu on ollut meille erittäin hyvä pelaaja ja pelannut erittäin hyvin meidän tilaisuuksissamme”, Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi.

”Meiltä löytyy vaihtoehtoja”, Pennanen sanoi Rädyn aukon paikkaamisesta. ”Se [menestyminen] vaatii huippusuoritusta ilman Aatua tai hänen kanssaan.”

Räty siirtyi kesken kauden Oulun Kärpistä Mikkeliin Jukureihin ja sai nostettua pelinsä uudelle tasolle Liigassa.

Nuorten maajoukkueen viime syksyn peleissä Räty latoi maaleja ja pelasi erittäin vahvan harjoitusturnauksen. Hänelle oli tarjolla iso rooli Edmontonin MM-kisoissa.

Ässien puolustaja Aleksi Heimosalmi pääsee joukkueen mukaan, vaikka Ässissä on tartuntoja. Heimosalmi on jo sairastanut koronaviruksen ja on sen takia vapaa karanteenista.

”Ei ollut kuumetta kuin yhtenä päivänä”, Heimosalmi sanoi lievistä oireistaan, joista hän pääsi melko nopeasti eroon.

Nuoret Leijonat matkustaa Edmontoniin tilauslennolla yhdessä Sveitsin, Ruotsin ja Venäjän joukkueen kanssa keskiviikkona.

Perillä joukkueet joutuvat kahden päivän hotellikaranteeniin. Viime vuonna karanteeni oli samassa paikassa viisi päivää.

Nuorten MM-turnaus alkaa tapaninpäivänä, ja loppuottelu pelataan tammikuun puolella.