Naisten superpesisjoukkue Kirittärien valmentaja Petri Kaijansinkko on julkaissut julkisen anteeksipyynnön seksuaalisesta häirinnästä, johon hän syyllistyi seitsemän vuotta sitten. Anteeksipyyntö on julkaistu Kirittärien verkkosivuilla.

Tapaus nousi äskettäin esille, kun Urheilulehti julkaisi asiasta jutun. Myös Yle käsitteli asiaa. Kummassakaan jutussa ei mainittu valmentajaa nimellä.

Tapauksen tutkinta Pesäpalloliitossa on vasta aloitettu eikä esimerkiksi tapauksen osapuolia ole vielä kuultu.

Valmentajan kerrotaan vuonna 2014 viestitelleen valmentamansa naisjoukkueen nuoren pelaajan kanssa tavalla, joka johti tuolloin hänen työsuhteensa päättymiseen. Osapuolet sopivat asian keskenään.

Kirittärien tiedotteen mukaan kyseinen valmentaja, Petri Kaijansinkko, on työskennellyt tapauksen jälkeen seitsemän kautta ongelmitta Kirittärien valmentajana. Nyt tehtävän selvityksen ajaksi hän on jäänyt lomalle.

Kaijansinkko toteaa tiedotteessa, että hän ei hyväksy vaikenemisen kulttuuria, eikä puolustele aiempaa toimintaansa. Hän haluaa tuoda julki avoimen anteeksipyyntönsä ja katumuksensa.

"Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa”, Kaijansinkko toteaa tiedotteessa.

”Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut. Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji.”

Tiedotteen mukaan Kaijansinkon siirtyessä Kirittäriin vuosia sitten, silloinen seurajohto kävi tapauksen läpi myös hänen edellisen seuransa kanssa.

Kirittärien nykyinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen tuomitsee toisessa seurassa tapahtuneen häirinnän ja painottaa, että Kirittärillä on nollatoleranssi seksuaalisen häirinnän suhteen.

Kaijansinkon toimintaa Kirittärissä Virkkunen kiittelee.

”Valmentajasta on tullut hyvää palautetta. Hän on tehnyt KIrittärissä hyvää työtä ja hänellä on edelleen seuran tuki ja luottamus.”