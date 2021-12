Alle 18-vuotiaiden kova maajoukkueturnaus toi lähes sata kykyjenetsijää Kajaaniin. HS seurasi, miten tulevaisuuden kiekkotähdet pärjäsivät. Moni heistä haaveilee NHL-urasta ja pitää maajoukkuepaitaa kunnia-asiana, mutta haaveissa on myös aimo annos realismia.

Kajaani

Jääkiekon Liigassa 17-vuotiaana debytoinutta ja heti avausottelussaan maalin tehnyttä Aleksanteri Kaskimäkeä on helppo pitää kapteeniuden perikuvana.

Kaskimäki on kaikkea sitä, mitä C-kirjainta leijonapaidassaan kantavalta kiekkoilijalta vaaditaan. Tehokas ja tunnollinen hyökkääjä tappaa alivoimia ja ratkoo ylivoimia, blokkaa laukauksia ja vääntää tilanteet loppuun asti vaikka vaihtoaition lattialla.

”Se on sitä joukkueesta välittämistä. Tehdään kaikki voiton eteen ja annetaan kaikkemme”, HIFK:ta edustava Kaskimäki sanoo.

Sama välittäminen huokuu myös toisen HIFK-hyökkääjän Kasper Lundellin arvoista.

Lundell, 17, syöksyi ensimmäisenä Valko-Venäjän Matvei Marštšenokin kimppuun, kun Marštšenok päätti Lukon puolustajan Thomas Grönlundin pelit Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla (EYOF) holtittomalla taklauksellaan.

”Sikailu ei ole minun peliäni, mutta joukkueesta välittäminen on. Jos joku ajetaan rumasti, niin pitää olla kaverin tukena”, Lundell kertoo.

”Kävin sanomassa hänelle, että tuommoinen ei kuulu tähän peliin.”

HIFK-kaksikon arvot kuuluvat Mika Marttilan valmentaman alle 18-vuotiaiden maajoukkueen toiminnan ytimeen. Pikkuleijonissa käydään Marttilan mukaan vahvaa keskustelua siitä, millaisista palasista voittava joukkuepelaaja rakentuu.

”Olemme vastuussa toisillemme. Kunnioitus ja rehellisyys sekä tapojen, tyylien ja arvojen kunnioittaminen ovat joukkueen sisällä”, Marttila kertoo.

Hänen suojattinsa ovat iässä, jossa pukukopin ulkopuolelta löytyy yhä enemmän hälinää agentteineen ja kykyjenetsijöineen. Se ei kuitenkaan saa vaikuttaa toimintaan.

”Niitä ei voi pyyhkiä pois, mutta kun on pelin aika, niin pelaamme toisillemme”, Marttila sanoo.

Kapteeni Kaskimäki kuvailee Pikkuleijonia taitavaksi, hyvin yhteen pelaavaksi ja hyvähenkiseksi joukkueeksi, jonka jäsenille leijonapaidan kantaminen on kunnia-asia.

”Valituksi tulemisesta saa hyvän itseluottamusbuustin. Aika harva pääsee pelaamaan leijonalogo rinnassa. Se on tosi iso juttu”, Tapparan hyökkääjä Topi Rönni, 17, lisää.

Suomi voitti tällä viikolla pelatun EYOF:n poikien jääkiekkoturnauksen. Tapahtumaa seurasi Kajaanissa lähes sata NHL-kykyjenetsijää.

”Olen yrittänyt olla miettimättä sitä ja keskittyä yhteiseen juttuun”, ammattilaiseksi aikova Jokerien puolustaja Kasper Kulonummi sanoo.

”Totta kai unelma olisi pelata NHL:ssä joku päivä.”

Kulonummi, 17, ei ole ainoa ammattilaisuraa tavoitteleva Pikkuleijonien pelaaja. Joku heistä ottaa askeleen lähemmäs haavettaan ensi kesänä NHL:n varaustilaisuudessa.

”Se on tavoitteena, mutta yritän olla miettimättä asiaa liikaa”, Kasper Lundell sanoo.

Entisen maalivahdin Jan Lundellin poika ja NHL-hyökkääjä Anton Lundellin pikkuveli on saanut seurata urheilijan elämää perhepiirissään.

”Hekin sanovat, ettei sitä [NHL-varausta] pidä miettiä liikaa. Se tulee jos on tullakseen, kun tekee duunia sen eteen, mihin pystyy vaikuttamaan.”

” ”Liiga on kova, enkä vielä pysty pelaamaan siellä isossa roolissa.”

Jani Nyman (oik.) on pelannut tällä kaudella miesten pelejä Ilveksen liigajoukkueen lisäksi Mestiksen Kooveessa. Nyman ja päävalmentaja Mika Marttila seuraavat tarkasti Pikkuleijonien ottelun kulkua.

Syksyn aikana Mestiksen Kooveessa tehokasta jälkeä tehnyt Ilves-hyökkääjä Jani Nyman, 17, kokee vastuuroolin maan kakkostasolla palvelevan hyvin kehitystään.

”Liiga on kova, enkä vielä pysty pelaamaan siellä isossa roolissa. Hyvä, että on Koovee”, hän sanoo ja lisää työstävänsä NHL-tavoitetta päivittäin.

”Yritän tehdä joka päivä parhaani.”

Työnteon nimiin vannoo myös 11. joulukuuta kaksi osumaa Kärppien verkkoon laukonut Topi Rönni, jonka pikkupoikamainen unelma NHL:stä on muuttunut isoksi tavoitteeksi.

”Sinne pitää pystyä pelaamaan täysin omaa peliä, ja jos se ei riitä, niin ei voi mitään. Silloin täytyy tehdä kovemmin töitä ja hoitaa asiat eri tavalla.”

Nollaneloset eli 2004 syntyneet ovat vuosina 1991, 1995, 1997 ja 2001 syntyneiden jälkeen päävalmentaja Marttilan viides ikäluokka maajoukkueessa.

Asioita pitkällä perspektiivillä tarkasteleva valmentaja tietää maajoukkueissa tapahtuvan yllättävän paljon isoja muutoksia 18-vuotiaista 20-vuotiaisiin siirtyessä.

”Sitten tulee aika paljon pelaajia ikään kuin kakkosraiteelta. Esimerkiksi joku pakki voi tulla myöhemmin, jos on ollut vähän kömpelyyttä ja muuta. Jos mietitään jääkiekkoilijan olevan parhaimmillaan 27-vuotiaana, niin sinne on aika pitkä matka.”

Ikäluokan tähti, JYP-hyökkääjä Joakim Kemell, ei osallistunut EYOF-turnaukseen. Hän on matkannut alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin Kanadaan.

”Hyökkääjäpuolella on kohtuullisen hyvin leveyttä. Topias Leinosen ja Eemil Vinnin maalivahtipeliin olen ollut tyytyväinen, he ovat hyvänkokoisia ja rauhallisia pelaajia. Ehkä pakkipää on sellainen, että siellä ei ole niin paljon leveyttä”, Marttila arvioi.

” ”Matka on vielä kesken.”

Topi Rönnin NHL-unelma on muuttunut lapsuusvuosien haaveista konkreettiseksi tavoitteeksi.

Leijonapolun alussa toissa kaudella tilanne oli erilainen. Joukkueessa käväisi tuolloin yli 50 pelaajaa muun muassa kansainvälisen peliymmärryksen kartuttamiseksi.

”Kakkosvuosi meni koronan takia täysin ohi: nolla kansainvälistä peliä. Tämä kolmas vuosi on nyt kisavuosi”, Marttila kertoo alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin viitaten.

MM-kisat ovat ikäluokan ykköstapahtuma ennen Hlinka–Gretzky-turnausta. EYOF ei yllä laadultaan kahden edellä mainitun tasolle, mutta on silti tärkeä osa kokonaisuutta.

”Näissä tapahtumissa on ollut paljon samoja pelaajia, niin tulee hyvää yhteistä toimintaa”, Kasper Kulonummi sanoo.

”Olemme kasvaneet henkisesti, mutta matka on vielä kesken. Keväällä on se päähuipentuma”, Aleksanteri Kaskimäki lisää.

Pelikaverin kuolema liikutti Venäjän tähteä

Kaikesta näkee, että Venäjän nuoren, pääosin vuonna 2005 syntyneistä pelaajista kootun ryhmän ykkössentteri Nikita Nedopekin on epämukavuusalueellaan.

Nedopekin, 16, ottaa haastattelupyynnön kuuliaisesti vastaan, mutta tappio Valko-Venäjälle painaa mieltä. Kiekkotaituri mutisee suomalaisen mäkihyppääjän tavoin.

Keskustelu käydään tulkin kanssa, mutta Venäjän ylivoimapelin sielu ei revittele edes äidinkielellään. EYOF-turnaus on Pietarin SKA:n organisaatioon kuuluvalle kiekkoilijalle tärkeä etappi ja NHL suuri tavoite. Maajoukkuepaita merkitsee hänelle kaikkea.

Venäjän varakapteenin niukka linja muuttuu, kun häneltä kysyy Valentin Rodionovista.

Rodionov, 16, oli Dynamo Moskovan lupaus, joka menetti marraskuussa tajuntansa kesken ottelun ja kuoli muutama päivä myöhemmin sairaalassa tajuihinsa tulematta.

Vakavan aivovamman saanut Rodionov makasi elämänsä viimeiset päivät keinotekoisessa koomassa.

”Hän oli meille enemmän kuin veli tai kaveri. Vietimme hänen kanssaan paljon aikaa niin kaukaloissa kuin niiden ulkopuolella”, Nedopekin aloittaa pitkän vastauksensa.

” ”Hän oli meille enemmän kuin veli tai kaveri.”

Venäjän taiturimainen varakapteeni Nikita Nedopekin liikuttui puhuessaan marraskuussa kuolleesta pelikaveristaan. Nedopekin, kuten kaikki muutkin venäläiset, kantoivat EYOF-turnauksessa mustaa surunauhaa pelipaidassaan sydämen kohdalla.

Hänen mukaansa Rodionov olisi kuulunut turnauksessa Venäjän joukkueeseen. Nyt edesmenneestä lupauksesta muistuttivat Venäjän vaihtoaitiossa otteluiden aikana esillä ollut Rodinovin maajoukkuepaita sekä mustat surunauhat sydämen päällä.

”Tulevat voittomme on omistettu hänelle”, Nedopekin sanoo hiljaa ja pyyhkii silmäkulmiaan.

Pienikokoinen taitosentteri pyytää tämän jälkeen aikaa kootakseen itseään ennen vastaamista tulevaisuuteensa koskevaan kysymykseen.

”Haluan voittaa kaikki turnaukset ja tulevat pelit.”

Rodžers Bukarts on Latvian valopilkku

Kapteeni, ykkössentteri ja kiekollisen pelin ilmentymä Rodžers Bukarts on latvialaisen kiekkoilun harvoja alle 18-vuotiaita valopilkkuja.

17-vuotiaan taiturin on helppo kuvitella seuraavan isoveljiensä Roberts Bukartsin, 31, ja Rihards Bukartsin, 25, viitoittamaa tietä Latvian A-maajoukkueeseen saakka.

Koko kansan rakastamaksi maalitykiksi veljessarjan nuorimmasta ei kuitenkaan ole. Hyökkäysorientoitunut pelaaja tiedostaa asian itsekin.

”Ei minua oikein voi sanoa maalintekijäksi – olen enemmän pelintekijä, joka antaa hyviä syöttöjä ketjukaverilleen. Voin myös pelata hyvin puolustussuuntaan.”

Bukarts puolestaan kiekkoilee jo neljättä kautta Sveitsissä. Hän edustaa ZSC Lionsin alle 20-vuotiaiden joukkuetta ja pitää alppimaan kiekkosarjoja vauhdikkaana.

”En voi sanoa, että siellä taklataan paljon, eikä peli ole niin kovaa kuin vaikkapa Kanadassa, mutta se on vauhdikas sarja, jossa on taitavia pelaajia. Peli on paljon nopeampaa kuin Latviassa”, hän kertoo.

” ”Jos olen tarpeeksi onnekas, ehkä joku soittaa minulle.”

Latvian kapteeni, ykkössentteri ja kiekollisen pelin ilmentymä Rodžers Bukarts oli maansa harvoja valopilkkuja Kajaanissa.

Latvian joukkue koottiin EYOF-turnaukseen pääosin kotimaansa sarjassa kiekkoilleista pelaajista. Suomen kapteeni Aleksanteri Kaskimäki arvioi joukkueen olevan suunnilleen alle 20-vuotiaiden SM-sarjan keskikastin tasoa.

Bukarts oli myös Suomea vastaan maansa vaarallisin pelaaja. Hän lienee yksi harvoista edes jonkinlaisen muistijäljen NHL-kykyjenetsijöille jättäneistä latvialaisista.

”Yritän olla ajattelematta sitä liikaa, ettei se vaikuta peliini. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jos olen tarpeeksi onnekas, ehkä joku soittaa minulle tai ottaa minut”, hän kertoo.

”Unelmani on tietysti pelata NHL:ssä. Haluan pelata niin hyvin kuin mahdollista ja auttaa myös Latviaa. Jo kapteenina toimiminen toteutti pienen unelmani. On aina kunnia-asia olla kapteeni – erityisesti maajoukkueessa.”

NHL-kykyjenetsijä: ”Mielenkiintoinen turnaus”

Jääkiekkoliiga NHL:n tuoreimman laajennusseuran Seattle Krakenin kykyjenetsijä Sasu Hovi oli yksi lähes sadasta EYOF-turnausta seuranneesta NHL-scoutista.

Hovi nostaa ensimmäisenä asiana esiin Valko-Venäjän hopeajoukkueen. Maan sisäistä sarjaa maajoukkueena pelaava Valko-Venäjä on pelannut syksyn aikana jo 28 ottelua.

”Niillä oli lopulta yllättävän kova porukka. Se oli varmaan vähän kaikille yllätys, kuinka hyvin he pelasivat. Mielenkiintoinen turnaus”, Hovi sanoo.

Venäjä lähetti kisoihin joukkueen, jossa oli vain seitsemän 2004 syntynyttä pelaajaa. Nollavitosia oli 13.

”Hyviä jätkiä. Niitä oli hyvä nähdä nyt, kun scoutit eivät ole päässeet näkemään heitä niin paljon. Suomella oli aika vastaava joukkue kuin [marraskuussa] Sveitsissä.”

”Jätkät ovat oppineet pelaamaan hyvin yhteen ja pelasivat Venäjää vastaan hyvän matsin”, Hovi kehuu Pikkuleijonia.

” ”Niillä oli lopulta yllättävän kova porukka.”

Hovi uskoo, että EYOF-turnauksessa nähtiin paljon todennäköisiä NHL-varauksia. Vuonna 2004 syntyneet ovat pääosin varauskelpoisia ensi vuonna, nollavitoset 2023.

Maalivahtina Liigaa sekä Tšekin ja Slovakian pääsarjoja pelannut Hovi on ollut Krakenin palveluksessa puolitoista vuotta. Hän tarkkailee kaikkien pelipaikkojen pelaajia, mutta seuraa maalivahteja myös luontaisesti.

”Maalivahdit ovat haastavimpia katsoa tuossa iässä, kun henkinen kehityskin vaikuttaa siihen niin paljon. Seuraan kyllä mielenkiinnolla, minkälaisia veskareita on on tulossa.”